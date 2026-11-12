Kane, lauréat du Ballon d’Or, récemment sacré meilleur joueur de la planète, a fait ses débuts en équipe nationale A en 2015. À l’époque, peu auraient pu prédire ce que lui réserverait la décennie suivante, voire davantage.

Devenu capitaine permanent en 2018, il a depuis disputé deux demi-finales de Coupe du monde et deux finales du Championnat d’Europe. Les titres majeurs avec l’Angleterre ont continué de lui échapper de justesse, mais ce n’est pas faute d’efforts ou de contribution à l’équipe.

Kane, joueur phare du Bayern Munich, a dépassé le précédent record de 53 buts de Wayne Rooney et n’est plus qu’à neuf réalisations de la barre des 100 buts. Jeudi, face à la Croatie en Ligue des nations de l’UEFA, il honorera sa 126e sélection et dépassera Peter Shilton au nombre de sélections.