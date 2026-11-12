Harry Kane, entré dans l’histoire, s’est entendu dire que ses records de buts et de sélections avec l’Angleterre « seront battus », mais qu’atteindre les 100 buts en sélection serait un exploit « incroyable »
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Kane, qui bat des records, désormais lauréat du Ballon d’Or
Kane, lauréat du Ballon d’Or, récemment sacré meilleur joueur de la planète, a fait ses débuts en équipe nationale A en 2015. À l’époque, peu auraient pu prédire ce que lui réserverait la décennie suivante, voire davantage.
Devenu capitaine permanent en 2018, il a depuis disputé deux demi-finales de Coupe du monde et deux finales du Championnat d’Europe. Les titres majeurs avec l’Angleterre ont continué de lui échapper de justesse, mais ce n’est pas faute d’efforts ou de contribution à l’équipe.
Kane, joueur phare du Bayern Munich, a dépassé le précédent record de 53 buts de Wayne Rooney et n’est plus qu’à neuf réalisations de la barre des 100 buts. Jeudi, face à la Croatie en Ligue des nations de l’UEFA, il honorera sa 126e sélection et dépassera Peter Shilton au nombre de sélections.
Cent buts en sélection, à quel point est-ce impressionnant ?
Bent, ancien attaquant de l’Angleterre, connaît bien les défis du football international. Interrogé par GOAL, dans le cadre d’un partenariat avec MrQ Online Casino, sur ce que représenterait l’exploit d’atteindre les 100 buts à ce niveau, il a répondu : « Ce serait incroyable. Il est sur le point de battre le record absolu de sélections et de matches disputés. Il est déjà le meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre, mais il a toujours été destiné à atteindre les 100 buts.
« Ce qu’il a accompli depuis qu’il joue en équipe d’Angleterre, c’est effrayant. Ses chiffres, son nombre de sélections, c’est tout simplement impressionnant. Il est toujours solide. Il est toujours là. Il marque toujours le but. Il est toujours l’homme fort de l’Angleterre.
« Marquer 100 buts, quel que soit le contexte, c’est toujours particulier. Mais le faire pour son pays, quel exploit ! Et il le mérite, compte tenu de tout le travail qu’il a fourni. Ce qui frappe chez Harry Kane, quand on regarde son parcours, c’est qu’il est passé par Leyton Orient, Millwall, Norwich et Leicester. À aucun moment, probablement, il n’a pensé qu’il deviendrait international, encore moins qu’il atteindrait les 100 buts. Cela montre tout son dévouement et tout le travail qu’il a accompli. Il mérite de profiter de chaque instant qui lui est offert. »
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Pourquoi les records de Kane finiront par être battus
Reste à savoir jusqu’où Kane portera le record de buts de l’Angleterre, lui qui, à 33 ans, a encore largement le temps devant lui. Il ne montre aucun signe de ralentissement : ses 73 buts inscrits en club et en sélection en 2025-26 lui ont valu une reconnaissance dans la course au Ballon d’Or.
Il continue d’afficher des statistiques impressionnantes, mais Bent, interrogé sur la possibilité de voir ses exploits, notamment devant le but, se reproduire un jour, a répondu : « Le record sera battu. Il le sera parce que nous disputons tellement de matches internationaux aujourd’hui. Nous en jouons beaucoup plus qu’autrefois. Même à l’époque où je jouais, il y en avait moins qu’aujourd’hui. On a l’impression qu’il y a sans arrêt une trêve internationale.
« Avec le nombre de matches, les Coupes du monde qui prennent de l’ampleur, l’Euro qui va probablement aussi s’élargir… Maintenant, nous avons la Ligue des nations. Il y a tout simplement de plus en plus de matches internationaux.
« Je pense simplement que ces records, comme ceux du nombre de sélections et de buts, demanderont bien sûr quelque chose d’exceptionnel pour être battus. Mais avec tous les matches internationaux que nous jouons aujourd’hui, je crois sincèrement que quelqu’un finira par battre les records de buts et de sélections, parce que nous disputons énormément de matches. »
Qui succédera à Kane au poste de numéro 9 de l’Angleterre ?
Kane n’a actuellement guère de concurrence pour son rôle de premier plan en équipe d’Angleterre. La star de Leeds Dominic Calvert-Lewin assure pour l’instant le rôle de doublure, mais qui pourrait, à plus long terme, porter le numéro 9 de l’Angleterre ?
Lorsque la question a été posée à Bent, alors que Liam Delap et Brian Madjo, de Nottingham Forest et d’Aston Villa respectivement, ont été évoqués comme de possibles futures stars, l’ancien attaquant de l’Angleterre, auteur de quatre buts en dix sélections, a répondu : « C’est très difficile, car aucun d’entre eux n’a vraiment eu suffisamment de temps pour montrer ses qualités.
« J’ai presque l’impression que nous avons perdu toute une génération d’attaquants, en tout cas au niveau international, parce que Kane est si bon depuis si longtemps. J’ai le sentiment que nous n’avons jamais vu le meilleur de Jamie Vardy. Nous n’avons pas non plus vraiment vu le meilleur d’Ollie Watkins, d’Ivan Toney ou de Dominic Solanke. Il y a eu tellement d’attaquants. Et même juste avant cela, je sais que Sturridge était un peu plus âgé, mais j’ai l’impression que nous n’avons jamais vraiment vu ce que ces véritables attaquants avaient de mieux à offrir, parce que Kane a réussi à les tenir à distance. Tout le mérite lui revient.
« La question de sa succession sera donc intéressante. J’aime bien Madjo à Villa, c’est un bon joueur. J’ai aimé les deux buts marqués par Delap ce week-end [contre Manchester City]. Il montre qu’il a des qualités. Mais Harry Kane pourrait encore continuer pendant quatre ou cinq ans. Nous ne savons donc toujours pas qui lui succédera, mais il sera intéressant de voir qui pourra prendre sa place. »
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Kane vise une longévité comparable à celle de Messi et Ronaldo
Ce n’est pas une préoccupation immédiate pour l’Angleterre et son sélectionneur Thomas Tuchel, Kane étant prêt à suivre l’exemple de légendes comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en continuant à jouer à l’approche de ses 40 ans.
Un jour viendra où il faudra raccrocher définitivement les crampons, après avoir écrit de belles pages dans les livres d’histoire. Mais ce jour est encore loin et l’un des plus grands buteurs, toutes générations confondues, mérite d’être apprécié et célébré tant qu’il continue de se rendre disponible.
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