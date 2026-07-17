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Harry Kane failure GFXGOAL
Thomas Hindle

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Harry Kane dispose désormais de faibles chances de disputer à nouveau une Coupe du monde, après l’échec le plus cuisant de sa carrière internationale avec l’Angleterre ; par ailleurs, ses espoirs de Ballon d’Or ne tiennent plus qu’à un fil

Analysis
H. Kane
Coupe du monde
Angleterre
FEATURES
Angleterre vs Argentine
Argentine
Bayern Munich

Il est surprenant que les journalistes aient attendu aussi longtemps pour interroger Harry Kane sur son avenir. L’attaquant anglais, fraîchement éliminé après une défaite 2-1 face à l’Argentine, concluait une saison remarquable mais décevante. Ce n’est qu’à la troisième question qu’un journaliste a enfin demandé au capitaine des Three Lions quels étaient ses projets.

La question se pose avec légitimité. Kane fêtera ses 33 ans dans deux semaines, et les lois habituelles du sport laissent penser que le déclin, quand il surviendra, sera abrupt. Il aura 35 ans à l’heure de l’Euro 2028 et pourrait alors être un joueur différent.

Pourtant, l’issue aurait pu être bien différente : l’Angleterre menait 1-0 à la 85^e minute mercredi soir. Si Kane avait été à la hauteur, le score aurait pu être plus large, et les 48 heures suivantes auraient pris la forme d’un tour d’honneur avant la finale, ponctué d’articles enthousiastes sur sa capacité à mener l’Angleterre vers la gloire.

Au lieu de cela, nous voilà face à un joueur qui a pulvérisé d’innombrables records en club mais qui, au bout du compte, a échoué avec son pays. Le succès international reste la dernière frontière à conquérir pour Kane, et il semble que le moment soit déjà passé.

« Nous étions proches, vraiment proches d’une nouvelle finale, mais cela n’a pas suffi. Nous avons tout donné au cours de ces sept dernières semaines, et cet échec est difficile à accepter ! Je sais que les attentes sont élevées, et à juste titre ; cela fait huit ans que nous frappons à la porte, mais il nous manque encore une fois la dernière pièce du puzzle », a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.

  • kane(C)Getty Images

    Des résultats mitigés face à l'Argentine

    Pendant une heure, l’Angleterre a tenu la dragée haute à l’Argentine. L’équipe de Thomas Tuchel n’avait pas les moyens de battre les champions du monde en titre, mais elle leur a donné du fil à retordre. Lorsque Anthony Gordon a ouvert le score à la 55^e minute, le sentiment d’injustice était faible. C’était le premier coup. L’Argentine allait, sans doute, en asséner un autre. L’Angleterre semblait armée pour riposter.

    Mais l’Angleterre s’est finalement retranchée. L’Argentine a continué d’attaquer. Lionel Scaloni a noté que son équipe « sentait le sang dans l’eau » ; Tuchel aurait pu en faire de même.

    Harry Kane, lui, a passé l’essentiel de la rencontre en spectateur. Ses stats sont peu reluisantes : 26 touches de balle, neuf passes réussies, un tir (contré) et zéro présence dans la surface adverse.

    Le match fut brouillon, et Kane, disons-le, était prêt à en découdre. Il a d’ailleurs passé la majeure partie de la première période à se battre. Il a tenté plus de duels que Lisandro Martínez et Alexis Mac Allister, se jetant parfois dans la mêlée avec une certaine imprudence.

    Précieux en première période, quand le jeu était haché, cet engagement a toutefois perdu de son efficacité après la pause, alors que l’Angleterre devait se montrer plus offensive.

    • Publicité
  • Harry Kane Thomas Tuchel England 2026 World Cup NorwayGetty

    « Nous avons peiné à rester concentrés »

    Après l’ouverture du score anglaise, la seconde période a posé un casse-tête tactique à Tuchel. Le sélectionneur se trouvait, il faut le reconnaître, dans une position délicate. L’Angleterre venait de livrer une bataille défensive héroïque à l’Azteca, une résistance mémorable qui lui avait permis de s’imposer de justesse face au Mexique. Kane était resté sur le terrain pendant 89 minutes ce soir-là, se battant, donnant des coups de pied et luttant sans relâche.

    Mercredi, il est resté sur la même ligne, même s’il a insisté sur le fait que l’Angleterre aurait dû monter davantage.

    « Pour une raison ou une autre, nous avons eu du mal à garder le ballon, nous avons eu du mal à mettre la pression sur le porteur, ce qui leur a permis de prendre de l’élan et de se créer davantage d’occasions dans notre dernier tiers », a analysé Kane. L’ironie, c’est que Kane fait partie du problème.

    Or l’Angleterre avait surtout besoin d’un relais, d’un joueur capable de fixer les centraux argentins, un peu lourds, et de les contraindre à reculer. Kane est un attaquant presque complet, mais il lui manque la vitesse. Il a donc reculé pour tenter d’endiguer la vague, sans succès face aux vagues successives de pression qui déferlaient devant lui.

    Le match avait alors dépassé le niveau où Kane pouvait encore être décisif. Tuchel aurait dû le remplacer, mais l’attaquant est resté sur la pelouse, impuissant, jusqu’à ce que la défaite se concrétise.

  • HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    Une saison qui bat tous les records

    Dans ce contexte, la fin de saison s’avère particulièrement décevante, voire injuste. Kane a été impressionnant sous les couleurs du Bayern Munich la saison passée. Il a battu le record de buts marqués en une seule saison en Bundesliga en inscrivant 58 réalisations toutes compétitions confondues. Aucun joueur des cinq grands championnats européens n’a égalé son total de 36 buts en Bundesliga. Il est devenu le joueur du Bayern Munich ayant atteint le plus rapidement les 100 contributions à des buts. Le club bavarois a remporté le titre avec 16 points d’avance, malgré un léger relâchement en fin de saison.

    Ces chiffres impressionnants plaçaient l’attaquant anglais dans la course au Ballon d’Or, des statistiques que Robert Lewandowski n’a jamais atteintes et qui l’approchaient du niveau de Messi et Ronaldo. Sur le plan purement comptable, Kane pouvait prétendre devenir le premier Anglais sacré depuis Michael Owen.

    Néanmoins, les performances du Bayern dans les grandes compétitions ont quelque peu compromis ses chances. Le club a tenu tête au PSG, futur vainqueur de la Ligue des champions, mais n’a pas réussi à renverser la vapeur au retour et s’est incliné 6-5 en demi-finale.

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  • Harry Kane England 2026 World CupGetty

    « Je figurerais parmi les favoris »

    La Coupe du monde constituait pour lui un nouveau départ. Kane a reconnu qu’une bonne performance dans l’épreuve le remettrait dans la course au Ballon d’Or.

    « Je serais sans aucun doute parmi les favoris », avait-il déclaré avant le tournoi. « Avec les trophées remportés cette saison et le nombre de buts marqués, je suis dans la course. Et si l’Angleterre gagne la Coupe du monde, on peut imaginer que le Ballon d’Or revienne à un joueur anglais. »

    Lors des cinq premières sorties, Kane a d’ailleurs évolué comme si le trophée était à sa portée. Il a inscrit un doublé face à la Croatie, un but contre le Panama, un nouveau doublé face au Congo et délivré une passe décisive à l’Azteca. Avec Jude Bellingham, il a tiré l’Angleterre vers l’avant, tandis que ses coéquipiers se contentaient de remplir leur rôle.

    Un Soulier d’or aide généralement dans ce genre de situation. À la veille de la demi-finale, Kane pointait à deux longueurs de Messi et Mbappé. L’Angleterre avait donc besoin de ses buts pour espérer se qualifier. En d’autres termes, Kane était prêt à frapper.

    Mais en restant muet face à l’Argentine, il a probablement laissé filer le Soulier d’or. Même s’il réalisait un hat-trick contre la France lors d’un match pour la troisième place auquel il ne devrait pas prendre part, il serait inconcevable que Messi ne trouve pas le chemin des filets en finale face à l’Espagne.

    Kane rentrera en Allemagne sans Soulier d’or, après avoir échoué de peu avec son équipe. Ses chances sont désormais compromises.

  • Thomas Tuchel Harry KaneGetty Images

    S’agit-il d’une finale ?

    Le plus triste dans tout ça ? Ça pourrait bien être la fin. Le transfert de Kane au Bayern a marqué une sorte de renaissance dans sa carrière. Avec le recul, il est probablement resté à Tottenham un an ou deux de trop. Il a été magnifique sous le maillot des Spurs, figurant régulièrement parmi les meilleurs joueurs de la Premier League. Mais il y avait toujours trop de problèmes autour de lui, et les dirigeants n’investissaient pas assez (alors qu’ironiquement, ils ont décidé de commencer à dépenser des centaines de millions cet été).

    Ses deux premières saisons au Bayern ont surtout validé sa légitimité : Kane restait capable de performer au plus haut niveau et pouvait même encore monter en puissance. Il a souvent cité des athlètes d’autres sports pour illustrer sa méthode de préservation physique. Au club, il a donc réussi à défier le temps.

    Mais le football international est radicalement différent : pas de longues campagnes pour peaufiner les tactiques et accorder des semaines de repos, pas de pauses pour gérer le temps de jeu ni de matchs reportés afin de laisser des jambes fatiguées récupérer. L’Angleterre a bien prolongé son stage de préparation pour la Coupe du monde, mais même ainsi, il a duré moins de deux mois. Après une saison éprouvante, il s’est agi d’un sprint sans répit. Et Kane, au moment où cela comptait le plus, n’a pas été à la hauteur.

  • Harry KaneGetty Images

    Un héritage anglais singulier

    Si l’heure de la retraite a sonné, l’héritage de Kane sous le maillot anglais demeure singulier. D’abord, il est incontestablement le meilleur attaquant que l’Angleterre ait jamais eu. S’il garde son rythme, Kane dépassera aisément la barre des 100 buts sous le maillot national. Le record de sélections de Peter Shilton (125 capes) est à sa portée, le capitaine en totalisant déjà 121. Il détient aussi le record de penalties convertis en Coupe du monde et a raflé le Soulier d’or en 2018.

    Néanmoins, ses performances en deçà des attentes lors des grands tournois risquent de ternir son héritage. Il est resté muet lors de l’Euro 2024 et a manqué un penalty décisif au Qatar en 2022. Même si, en 2018 et 2021, il a souvent dû compenser les limites de son équipe, Kane n’a jamais véritablement endossé le rôle de leader attendu d’un joueur de sa trempe. Les autres grands buteurs – Messi, Ronaldo, Pelé, Maradona, Henry – ont tous brillé avec un titre majeur au palmarès, ce qui n’est pas encore le cas de l’Anglais.

    Pourtant, l’Angleterre a elle aussi un problème. Si l’on examine l’effectif des attaquants, on constate qu’il est inquiétamment limité. Tuchel a emmené à cette Coupe du monde Ollie Watkins, âgé de 30 ans, et Ivan Toney, également âgé de 30 ans. Il n’y a aucun jeune attaquant capable de prendre la relève. Et il sera très difficile d’écarter Kane.

    L’Angleterre risque donc de maintenir le statu quo. Kane sera sans doute encore dans le groupe en 2028, et l’équipe devrait être compétitive lors de ce tournoi. Mais d’ici là, il aura probablement passé son apogée. Pourtant, l’Angleterre n’a pas vraiment d’autre option.

    Kane, de son côté, veut poursuivre l’aventure.

    « L’équipe nationale est ma fierté et ma joie », a-t-il déclaré. « C’est ce que j’aime faire plus que tout. Évidemment, quatre ans, c’est encore loin ; j’aurai 33 ans cet été, mais ça ne s’est jamais arrêté avec Leo [Messi] : il continue de jouer au plus haut niveau. Je ne veux jamais me fixer de limite dans ce domaine. »

    Pourtant, cette perspective ne saurait être tenue pour acquise. Kane a déjà eu l’occasion de prouver sa grandeur lors de compétitions précédentes, mais il a laissé filer sa chance. Celui-ci, avec son issue décevante, pourrait bien être le plus retentissant de ses échecs.