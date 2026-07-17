La question se pose avec légitimité. Kane fêtera ses 33 ans dans deux semaines, et les lois habituelles du sport laissent penser que le déclin, quand il surviendra, sera abrupt. Il aura 35 ans à l’heure de l’Euro 2028 et pourrait alors être un joueur différent.

Pourtant, l’issue aurait pu être bien différente : l’Angleterre menait 1-0 à la 85^e minute mercredi soir. Si Kane avait été à la hauteur, le score aurait pu être plus large, et les 48 heures suivantes auraient pris la forme d’un tour d’honneur avant la finale, ponctué d’articles enthousiastes sur sa capacité à mener l’Angleterre vers la gloire.

Au lieu de cela, nous voilà face à un joueur qui a pulvérisé d’innombrables records en club mais qui, au bout du compte, a échoué avec son pays. Le succès international reste la dernière frontière à conquérir pour Kane, et il semble que le moment soit déjà passé.

« Nous étions proches, vraiment proches d’une nouvelle finale, mais cela n’a pas suffi. Nous avons tout donné au cours de ces sept dernières semaines, et cet échec est difficile à accepter ! Je sais que les attentes sont élevées, et à juste titre ; cela fait huit ans que nous frappons à la porte, mais il nous manque encore une fois la dernière pièce du puzzle », a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.