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Harry Kane désigne le PSG comme favori de la Ligue des champions alors que l’UEFA confirme les chapeaux du tirage au sort de la phase de ligue 2026-2027
Positionner le PSG comme le principal rival
Kane a attisé les débats avant la campagne 2026-2027 de la Ligue des champions de l’UEFA en désignant le PSG comme le grand favori pour soulever le trophée le plus convoité du football européen des clubs. Kane estime que son statut de vainqueur lors des deux dernières éditions en fait de nouveau le choix naturel pour le titre cette saison.
Le capitaine de l’Angleterre s’est montré clair dans son évaluation de la hiérarchie lorsqu’il a été interrogé sur les prétendants au trophée. Kane a déclaré : « Je pense que le PSG est le premier favori, puisqu’il l’a remportée deux années de suite, et puis bien sûr il y en a d’autres comme le Bayern, Arsenal, le Real Madrid, Barcelone… Toutes les grandes équipes seront là », a confié Kane à Marca.
- Getty
Retour sur les déceptions continentales du passé
Alors que le tirage au sort de la phase de ligue approche, le paysage compétitif a été officialisé avec la confirmation des têtes de série. Les 36 prétendants à la Ligue des champions ont été répartis en quatre chapeaux pour la cérémonie à venir. Le Bayern se retrouve dans le chapeau 1 aux côtés de poids lourds comme le Real Madrid, Manchester City et Liverpool, ce qui promet un début à haute intensité pour la compétition continentale remaniée.
Revenant sur la performance du Bayern lors de la précédente édition de la compétition, Kane est resté optimiste malgré l’élimination en demi-finales. « Je pense que nous avons réalisé une très bonne campagne en Europe. Nous avons perdu contre une grande équipe comme le PSG avec un tout petit écart, donc parfois il faut accepter ces choses-là et aller de l’avant. Depuis le premier jour où je suis ici, je sais que les autres joueurs et les entraîneurs aussi sont retournés au travail avec le même état d’esprit », a souligné Kane.
Nouvelle saison, même ambition pour Kane
La page de la saison précédente étant tournée, Kane est pleinement concentré sur la conquête de trophées en Bavière. La Ligue des champions reste la récompense ultime pour un joueur de son calibre, et il insiste sur le fait que la faim au sein de l’effectif du Bayern n’a pas diminué après ses récents échecs de justesse. Le club est désespéré de retrouver le sommet du football européen et de ramener le trophée à l’Allianz Arena pour la première fois depuis 2020.
L’attaquant a souligné que les résultats de l’année précédente n’avaient désormais plus d’importance alors qu’ils se préparent à repartir à l’assaut du continent. Kane a expliqué : « La saison dernière est déjà derrière nous et nous verrons ce qui se passera dans celle-ci. Maintenant, il s’agit d’aller de l’avant, de se battre pour cette saison et, évidemment, la Ligue des champions est l’un de nos grands objectifs. Nous sommes prêts à travailler dur et à voir où ce parcours nous mènera, en sachant que chaque match dans cette compétition présente un défi unique et difficile. »
- AFP
Le format remanié allonge le parcours
Alors que les équipes doivent traverser une phase de ligue de huit matches avant les tours à élimination directe, Kane en est parfaitement conscient au moment de se préparer à un calendrier chargé. Le Bayern devra faire preuve de régularité sur plusieurs mois pour s’assurer une tête de série favorable pour les dernières phases de la compétition.
« Nous ne faisons que commencer. Nous sommes au pied de la montagne et il reste encore un long chemin à gravir, beaucoup de matches à venir, huit matches dans la phase de ligue et, évidemment, ensuite vient toute la phase à élimination directe », a conclu Kane.
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