Harry Kane désigne le PSG comme favori de la Ligue des champions alors que l’UEFA confirme les chapeaux du tirage au sort de la phase de ligue 2026-2027

Kane a attisé les débats avant la campagne 2026-2027 de la Ligue des champions de l’UEFA en désignant le PSG comme le grand favori pour soulever le trophée le plus convoité du football européen des clubs. Kane estime que son statut de vainqueur lors des deux dernières éditions en fait de nouveau le choix naturel pour le titre cette saison.

Le capitaine de l’Angleterre s’est montré clair dans son évaluation de la hiérarchie lorsqu’il a été interrogé sur les prétendants au trophée. Kane a déclaré : « Je pense que le PSG est le premier favori, puisqu’il l’a remportée deux années de suite, et puis bien sûr il y en a d’autres comme le Bayern, Arsenal, le Real Madrid, Barcelone… Toutes les grandes équipes seront là », a confié Kane à Marca.