Harry Kane désigne le Paris Saint-Germain comme « favori » de la finale de la Ligue des champions, tandis qu'une star du Bayern Munich admet qu'il pourrait refuser d'affronter Arsenal

Le PSG aborde cette finale avec l’opportunité de rejoindre le Real Madrid au rang des seuls clubs à avoir réussi à défendre leur titre depuis la création de la Ligue des champions. Kane estime que leur statut de champions en titre leur confère un avantage sur les Gunners de Mikel Arteta.

« En tant que tenants du titre, les Parisiens ont peut-être un léger avantage, mais globalement, ce sont deux formations de haut niveau qui s’affrontent et la rencontre s’annonce équilibrée », a analysé Kane à la veille de ce duel tactique.

L’attaquant de 32 ans salue la qualité des deux finalistes, mais souligne que l’expérience du PSG dans les grands rendez-vous pourrait faire la différence. « C’est vraiment très équilibré. Ce sont deux équipes aux styles de jeu très différents, mais deux équipes très fortes. Ce sera une finale intéressante. Nous et le PSG avons une approche similaire. Certaines des autres grandes équipes ont un style différent. C’est la beauté du football : toutes les stratégies peuvent mener à la victoire. »

Interrogé sur la possibilité de suivre la rencontre entre le PSG et son ancien rival nord-londonien, l’ex-avant-centre des Spurs a reconnu n’avoir pas encore pris de décision : « Je ne sais pas, cela dépendra de l’endroit où je me trouverai. Pour l’instant, je suis simplement déçu. »