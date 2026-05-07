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Harry Kane désigne le Paris Saint-Germain comme « favori » de la finale de la Ligue des champions, tandis qu'une star du Bayern Munich admet qu'il pourrait refuser d'affronter Arsenal
Le rêve de Ligue des champions s'achève dans la douleur
La quête de Kane pour remporter son premier trophée de Ligue des champions devra attendre au moins une année supplémentaire, le Bayern ayant été éliminé de justesse par le PSG en demi-finale. Malgré une performance de haut niveau lors du match retour à l’Allianz Arena, le match nul 1-1 n’a pas suffi à renverser la vapeur, entraînant une défaite 6-5 sur l’ensemble des deux rencontres pour le géant allemand. Le capitaine anglais a bien trouvé le chemin des filets dans le temps additionnel, mais cette réduction du score n’a été qu’une maigre consolation, le coup de sifflet final déclenchant les célébrations parisiennes.
Après la rencontre, l’attaquant a exprimé sa déception : « C’est dur à accepter pour le moment. Sur l’ensemble des deux matches, nous avons eu assez d’occasions pour obtenir un résultat différent, mais cela ne s’est pas passé comme nous le voulions. Certaines décisions aujourd’hui ne nous ont pas été favorables et [nous] avons produit du beau jeu, mais la dernière passe n’était pas au rendez-vous », a déclaré Kane aux journalistes.
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Les ténors du football français sont favoris pour le titre.
Le PSG aborde cette finale avec l’opportunité de rejoindre le Real Madrid au rang des seuls clubs à avoir réussi à défendre leur titre depuis la création de la Ligue des champions. Kane estime que leur statut de champions en titre leur confère un avantage sur les Gunners de Mikel Arteta.
« En tant que tenants du titre, les Parisiens ont peut-être un léger avantage, mais globalement, ce sont deux formations de haut niveau qui s’affrontent et la rencontre s’annonce équilibrée », a analysé Kane à la veille de ce duel tactique.
L’attaquant de 32 ans salue la qualité des deux finalistes, mais souligne que l’expérience du PSG dans les grands rendez-vous pourrait faire la différence. « C’est vraiment très équilibré. Ce sont deux équipes aux styles de jeu très différents, mais deux équipes très fortes. Ce sera une finale intéressante. Nous et le PSG avons une approche similaire. Certaines des autres grandes équipes ont un style différent. C’est la beauté du football : toutes les stratégies peuvent mener à la victoire. »
Interrogé sur la possibilité de suivre la rencontre entre le PSG et son ancien rival nord-londonien, l’ex-avant-centre des Spurs a reconnu n’avoir pas encore pris de décision : « Je ne sais pas, cela dépendra de l’endroit où je me trouverai. Pour l’instant, je suis simplement déçu. »
Frustration face aux décisions arbitrales
Le match retour de la demi-finale n’a pas manqué de rebondissements, le Bayern estimant avoir été lésé par plusieurs décisions de l’arbitre Joao Pinheiro. Kane s’est montré particulièrement virulent au sujet d’un penalty refusé pour une main de Joao Neves et de l’absence d’expulsion de Nuno Mendes. « Tous ceux qui ont regardé la rencontre seront d’accord », a-t-il déclaré. « Comment peut-on siffler une main la semaine dernière et ne pas la siffler cette semaine ? Les deux décisions sont tout simplement absurdes. Le PSG aurait dû recevoir un deuxième carton jaune, sans aucun doute. L’arbitre a changé d’avis ; peut-être l’ambiance l’a-t-elle influencé. »
- AFP
Une histoire douce-amère pour le capitaine de l'équipe d'Angleterre
Malgré l’élimination de son équipe, Harry Kane a atteint une étape personnelle qui l’inscrit dans la légende. En égalisant dans le temps additionnel, il est devenu le premier joueur depuis Cristiano Ronaldo à marquer lors de six matches consécutifs à élimination directe en Ligue des champions. Une performance individuelle éclatante, mais une maigre consolation pour un joueur ayant déjà signé 55 buts toutes compétitions confondues, et qui devra pourtant se contenter d’une campagne européenne sans trophée.
« Je pense que ça a été une très bonne saison, mais en Ligue des champions, tout se joue toujours sur des détails », a déclaré Kane. « Nous rêvions de remporter tous les trophées, nous avons le niveau pour y arriver et c’est pour ça que ça fait mal. » Le Bayern devra désormais se recentrer sur le championnat national pour tenter de décrocher le doublé, la finale de la DFB-Pokal contre Stuttgart constituant sa principale chance de se rattraper.