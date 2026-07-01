Harry Kane : de la maladresse à la classe mondiale – Le coup de génie tardif de Thomas Tuchel a fait la différence : comment l'Angleterre a évité une humiliation historique en Coupe du monde

Peu avant la mi-temps, Harry Kane s’infiltre dans la surface congolaise, effleure le ballon devant le gardien Lionel Mpasi et se retrouve au sol. L’arbitre Adham Makhadmeh ne siffle pas penalty, estimant que l’attaquant s’est laissé tomber.

Une décision courageuse que le VAR a bien sûr examinée par la suite, sans toutefois la remettre en cause. Certes, Mpasi a touché le pied de Kane avec sa main, mais le mouvement du gardien n’était pas nécessairement actif, il était plutôt déjà en train de se replier. De plus, l’attaquant anglais a cherché le contact, une manœuvre qui lui permet souvent d’obtenir un penalty. Kane est donc resté abasourdi par la décision de l’arbitre de ne pas siffler la faute.

Il faut toutefois admettre que la séquence de mouvements de la star du Bayern semblait quelque peu répétitive : il s’est faufilé, a senti le contact et s’est laissé tomber. Convaincu qu’il obtiendrait ainsi un penalty et qu’il le transformerait, avec une assurance de somnambule, comme (presque) toujours, pour égaliser. La RD Congo n’aurait certes pas pu se plaindre d’un penalty, mais à y regarder de plus près, il était en quelque sorte justifié de ne pas siffler.

Bastian Schweinsteiger, icône du Bayern et consultant pour l’ARD, a abondé dans ce sens à la mi-temps : « Il y a bien un contact, mais il (Kane, ndlr) décolle trop tôt. J’ai vraiment l’impression qu’il cherche à provoquer ce penalty. S’il s’y prenait avec un peu plus d’habileté et ne se jetait pas aussi maladroitement sur le gardien, il aurait pu y avoir penalty. »

Le penalty n’étant pas sifflé, l’Angleterre est restée menée au score. Et ce, pendant un bon moment. Jusqu’à la 75e minute, l’Angleterre a tremblé, et le scénario de cauchemar commençait peu à peu à prendre forme. Mais c’est alors que Kane est entré en scène : d’une tête, il a inscrit le but du 1-1, puis, peu avant la fin (86e minute), l’attaquant du FCB a enchaîné avec un exploit de volonté. Avec obstination, il s’est ouvert un angle de frappe et a logé le ballon dans la lucarne pour conclure le match sur le score de 2-1. Un soulagement palpable a alors envahi le camp anglais, perceptible jusqu’aux tribunes d’Atlanta.