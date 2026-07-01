Harry Kane : de la maladresse à la classe mondiale – Le coup de génie tardif de Thomas Tuchel a fait la différence : comment l'Angleterre a évité une humiliation historique en Coupe du monde

Favorite de la rencontre, l’Angleterre s’attendait à un bloc défensif congolais. La RD Congo a donc joué cramponné à son organisation : lignes serrées, déplacements collectifs et solidité dans les duels.
Pourtant, la résistance congolaise ne s’est pas limitée à cet aspect. La qualité de jeu affichée par l’outsider a compté tout autant. La RD Congo a souvent réussi à sortir de sa moitié de terrain, à conserver le ballon loin de son but, à fixer l’Angleterre et à éviter une pression constante.
Le fait que cette performance ait été réalisée face à un adversaire nettement mieux armé sur le papier témoigne du niveau de la RD Congo. Grâce à de belles séquences de passes, l’équipe de l’entraîneur Sébastien Desabre a constamment fait courir ses adversaires anglais, pourtant très cotés ; le trio de milieu de terrain composé de Sadiki (AFC Sunderland), Ngal’ayel Mukau (OSC Lille) et Samuel Moutoussamy (Atromitos Athènes) a séduit par sa maîtrise du ballon et la précision de ses passes.
Les deux ailiers, Nathanael Mbuku (FC Augsbourg) et Cipenga, ont bien apporté leur soutien, et le placement était souvent parfait. Quant à Yoane Wissa, en pointe, il s’est illustré comme pivot et a même failli porter le score à 2-0 juste avant la pause avec un tir qui a heurté le poteau. Qui sait si l’Angleterre aurait alors pu revenir au score.
Jude Bellingham et ses coéquipiers ont parfois paru surpris par la maîtrise balle au pied de leur adversaire et ont peiné, pendant une grande partie du match, à se montrer dangereux. Deux schémas ont émergé dans le jeu offensif de ce cofavori de la Coupe du monde, en difficulté mais qui n’a finalement pas craqué, après la première pause de ravitaillement au milieu de la première mi-temps.
D’abord, des centres déclenchés depuis la ligne médiane afin de contourner le bloc congolais, souvent captés par Harry Kane ou par Jude Bellingham, qui montait depuis l’entrejeu. Ensuite, les dribbles de Noni Madueke. Lorsque l’équipe de Tuchel parvenait à isoler la star d’Arsenal, dont l’accélération fulgurante et le contrôle de balle précis font la différence, en un contre un avec Arthur Masuaku sur son côté droit, le latéral congolais était souvent dépassé et le danger se rapprochait de la surface de réparation.
À l’heure de jeu, Tuchel a remplacé Madueke et Marcus Rashford par Bukayo Saka et Anthony Gordon afin d’apporter de la fraîcheur sur les ailes. Ce choix n’a toutefois porté ses fruits qu’après la deuxième pause-boisson, en seconde période, lorsque Tuchel a opéré un changement décisif : à la 71^e minute, il a remplacé l’arrière droit Spence, en difficulté, par le milieu offensif Eberechi Eze.
Declan Rice glisse alors du poste de sentinelle à celui d’arrière droit dans la défense à quatre ; malgré cette mission inhabituelle, la star d’Arsenal s’en sort mieux que Spence. Comme Eze occupe une position plus haute que Rice au milieu, l’Angleterre gagne en puissance à l’approche de la surface adverse dans le money time. La pression s’est alors accentuée, la RDC ne parvenant quasiment plus à se projeter vers l’avant durant les vingt dernières minutes.
C’est aussi pour cette raison que les Africains ont laissé échapper la clé de la victoire.