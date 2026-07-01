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Tuchel KaneGetty Images
Oliver Maywurm

Traduit par

Harry Kane : de la maladresse à la classe mondiale – Le coup de génie tardif de Thomas Tuchel a fait la différence : comment l'Angleterre a évité une humiliation historique en Coupe du monde

Coupe du monde
FEATURES
Angleterre vs RD Congo
Angleterre
RD Congo
T. Tuchel
H. Kane
D. Spence
D. Rice
E. Eze

La RD Congo a bousculé l'Angleterre en seizièmes de finale de la Coupe du monde et a frôlé l'exploit. Mais Harry Kane a finalement permis aux Three Lions de préserver leur grand rêve.

L'Angleterre a dû s'employer pour se qualifier. En seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, les Three Lions ont longtemps été menés 1-0 par la RD Congo, après l'ouverture du score de Brian Cipenga dès la 7^e minute.

Les Three Lions ont tremblé jusqu’aux dernières minutes, menacés par une élimination prématurée, avant que Harry Kane n’égalise à la 75^e. C’est encore l’attaquant de 32 ans, qui évolue au Bayern Munich, qui a inscrit le but de la victoire (2-1) à la 86^e, épargnant à l’Angleterre les prolongations.

Trois points clés expliquent cette qualification laborieuse pour les huitièmes de finale face au Mexique, coorganisateur du tournoi (lundi à 2 h, heure allemande).

  • Harry Kane, d’abord trop maladroit, s’est finalement révélé être l’assurance-vie de l’Angleterre.

    Peu avant la mi-temps, Harry Kane s’infiltre dans la surface congolaise, effleure le ballon devant le gardien Lionel Mpasi et se retrouve au sol. L’arbitre Adham Makhadmeh ne siffle pas penalty, estimant que l’attaquant s’est laissé tomber.

    Une décision courageuse que le VAR a bien sûr examinée par la suite, sans toutefois la remettre en cause. Certes, Mpasi a touché le pied de Kane avec sa main, mais le mouvement du gardien n’était pas nécessairement actif, il était plutôt déjà en train de se replier. De plus, l’attaquant anglais a cherché le contact, une manœuvre qui lui permet souvent d’obtenir un penalty. Kane est donc resté abasourdi par la décision de l’arbitre de ne pas siffler la faute.

    Il faut toutefois admettre que la séquence de mouvements de la star du Bayern semblait quelque peu répétitive : il s’est faufilé, a senti le contact et s’est laissé tomber. Convaincu qu’il obtiendrait ainsi un penalty et qu’il le transformerait, avec une assurance de somnambule, comme (presque) toujours, pour égaliser. La RD Congo n’aurait certes pas pu se plaindre d’un penalty, mais à y regarder de plus près, il était en quelque sorte justifié de ne pas siffler.

    Bastian Schweinsteiger, icône du Bayern et consultant pour l’ARD, a abondé dans ce sens à la mi-temps : « Il y a bien un contact, mais il (Kane, ndlr) décolle trop tôt. J’ai vraiment l’impression qu’il cherche à provoquer ce penalty. S’il s’y prenait avec un peu plus d’habileté et ne se jetait pas aussi maladroitement sur le gardien, il aurait pu y avoir penalty. »

    Le penalty n’étant pas sifflé, l’Angleterre est restée menée au score. Et ce, pendant un bon moment. Jusqu’à la 75e minute, l’Angleterre a tremblé, et le scénario de cauchemar commençait peu à peu à prendre forme. Mais c’est alors que Kane est entré en scène : d’une tête, il a inscrit le but du 1-1, puis, peu avant la fin (86e minute), l’attaquant du FCB a enchaîné avec un exploit de volonté. Avec obstination, il s’est ouvert un angle de frappe et a logé le ballon dans la lucarne pour conclure le match sur le score de 2-1. Un soulagement palpable a alors envahi le camp anglais, perceptible jusqu’aux tribunes d’Atlanta.

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un parfait inconnu contraint Thomas Tuchel à assumer une décision de recrutement hautement controversée.

    Le défenseur droit du Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, faisait partie des nombreux joueurs de renom que le sélectionneur anglais Thomas Tuchel a choisi d’écarter de son effectif pour la Coupe du monde 2026, une décision qui a suscité de vives réactions. Or, les blessures de Reece James et de Jarell Quansah, initialement pressentis pour occuper le flanc droit, ont contraint Tuchel à aligner Djed Spence, arrière gauche de formation à Tottenham Hotspur.

    Comme le joueur de 25 ans n’a guère convaincu lors du premier match à élimination directe de l’Angleterre dans cette Coupe du monde, Tuchel pourrait bien revenir sur sa décision controversée concernant Alexander-Arnold. Spence a paru très mal à l’aise sur le but encaissé en début de match : Sur une passe de Chancel Mbemba depuis le milieu de terrain, il s’est laissé entraîner vers l’intérieur par Noah Sadiki au lieu d’alerter le milieu défensif Elliot Anderson, qui aurait dû prendre en charge le porteur du ballon. Le flanc droit de Spence s’est alors retrouvé complètement exposé. Brian Cipenga a ainsi eu tout le loisir de contrôler le ballon et de battre Jordan Pickford.

    Au-delà de cette action, Spence a continué de souffrir : Cipenga, très vif, l’a contraint à plusieurs erreurs et l’a parfois fait tourner en bourrique. Le défenseur des Spurs, évalué à 30 millions d’euros, a donc connu une soirée bien plus difficile que son vis-à-vis, dont la valeur n’a dépassé le million d’euros que depuis six mois (source : Transfermarkt).

    Âgé de 28 ans, Cipenga a récemment changé de club en deuxième division espagnole, passant du CD Castellón à l’UD Almería. Il y a encore trois ans, il évoluait en troisième division portugaise sous les couleurs du Vilavardense FC, à des années-lumière de la scène internationale qu’il a foulée mercredi à Atlanta.

    Né à Kinshasa, ce milieu de terrain de 1,72 m n’a revêtu le maillot des Léopards qu’en octobre, avant de découvrir la Coupe du monde lors du dernier match de groupe contre l’Ouzbékistan (3-1). Convaincant à cette occasion, il a été reconduit d’entrée face à l’Angleterre et a donné bien du fil à retordre à un défenseur de Premier League.

  • La RD Congo a défendu de manière compacte et avec passion, mais un autre élément s’est révélé déterminant dans les difficultés rencontrées par l’Angleterre.

    Favorite de la rencontre, l’Angleterre s’attendait à un bloc défensif congolais. La RD Congo a donc joué cramponné à son organisation : lignes serrées, déplacements collectifs et solidité dans les duels.

    Pourtant, la résistance congolaise ne s’est pas limitée à cet aspect. La qualité de jeu affichée par l’outsider a compté tout autant. La RD Congo a souvent réussi à sortir de sa moitié de terrain, à conserver le ballon loin de son but, à fixer l’Angleterre et à éviter une pression constante.

    Le fait que cette performance ait été réalisée face à un adversaire nettement mieux armé sur le papier témoigne du niveau de la RD Congo. Grâce à de belles séquences de passes, l’équipe de l’entraîneur Sébastien Desabre a constamment fait courir ses adversaires anglais, pourtant très cotés ; le trio de milieu de terrain composé de Sadiki (AFC Sunderland), Ngal’ayel Mukau (OSC Lille) et Samuel Moutoussamy (Atromitos Athènes) a séduit par sa maîtrise du ballon et la précision de ses passes.

    Les deux ailiers, Nathanael Mbuku (FC Augsbourg) et Cipenga, ont bien apporté leur soutien, et le placement était souvent parfait. Quant à Yoane Wissa, en pointe, il s’est illustré comme pivot et a même failli porter le score à 2-0 juste avant la pause avec un tir qui a heurté le poteau. Qui sait si l’Angleterre aurait alors pu revenir au score.

    Jude Bellingham et ses coéquipiers ont parfois paru surpris par la maîtrise balle au pied de leur adversaire et ont peiné, pendant une grande partie du match, à se montrer dangereux. Deux schémas ont émergé dans le jeu offensif de ce cofavori de la Coupe du monde, en difficulté mais qui n’a finalement pas craqué, après la première pause de ravitaillement au milieu de la première mi-temps.

    D’abord, des centres déclenchés depuis la ligne médiane afin de contourner le bloc congolais, souvent captés par Harry Kane ou par Jude Bellingham, qui montait depuis l’entrejeu. Ensuite, les dribbles de Noni Madueke. Lorsque l’équipe de Tuchel parvenait à isoler la star d’Arsenal, dont l’accélération fulgurante et le contrôle de balle précis font la différence, en un contre un avec Arthur Masuaku sur son côté droit, le latéral congolais était souvent dépassé et le danger se rapprochait de la surface de réparation.

    À l’heure de jeu, Tuchel a remplacé Madueke et Marcus Rashford par Bukayo Saka et Anthony Gordon afin d’apporter de la fraîcheur sur les ailes. Ce choix n’a toutefois porté ses fruits qu’après la deuxième pause-boisson, en seconde période, lorsque Tuchel a opéré un changement décisif : à la 71^e minute, il a remplacé l’arrière droit Spence, en difficulté, par le milieu offensif Eberechi Eze.

    Declan Rice glisse alors du poste de sentinelle à celui d’arrière droit dans la défense à quatre ; malgré cette mission inhabituelle, la star d’Arsenal s’en sort mieux que Spence. Comme Eze occupe une position plus haute que Rice au milieu, l’Angleterre gagne en puissance à l’approche de la surface adverse dans le money time. La pression s’est alors accentuée, la RDC ne parvenant quasiment plus à se projeter vers l’avant durant les vingt dernières minutes.

    C’est aussi pour cette raison que les Africains ont laissé échapper la clé de la victoire.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Angleterre - RD Congo 2-1 (0-1) : les données de la rencontre


    Match

    Angleterre - RD Congo

    Résultat

    2-1 (0-1)

    Buts

    0-1 Cipenga (7^e), 1-1, 2-1 Kane (75^e, 86^e)

    Compétition

    Coupe du monde 2026, seizièmes de finale

    Lieu

    Atlanta (États-Unis)


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