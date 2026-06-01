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Harry Kane contre Michael Olise : une « qualité magique » pourrait faire la différence lors du vote pour le Ballon d’Or 2026, alors que les coéquipiers du Bayern Munich s’affrontent pour le titre de meilleur joueur du monde
Muller donne son avis sur la course au Ballon d'or au Bayern
La course au Ballon d’Or 2026 s’intensifie après une saison nationale marquée par une domination sans précédent du Bayern. Après avoir décroché le doublé Bundesliga-DFB-Pokal, le club bavarois compte désormais plusieurs candidats sérieux pour la plus grande distinction individuelle du football. L’ancienne icône du Bayern, Müller, a ouvert le débat en estimant que si Kane reste le meilleur numéro neuf mondial, son coéquipier Olise possède une « magie » susceptible d’influencer le jury.
Interrogé sur ce duel au sommet, Müller a confié au Bild : « Grâce à ses qualités de finisseur, Harry est actuellement le meilleur numéro neuf que je connaisse. Il possède de multiples atouts, mais il n’est pas le genre de joueur capable de dribbler quatre adversaires. Or, pour le Ballon d’Or, la « dimension artistique » entre en jeu. Dans l’ensemble, je considère Harry comme le joueur le plus important – mais quand il s’agit de désigner le meilleur joueur du monde, ce sont plutôt des joueurs comme Michael qui sont favorisés, avec cette aisance, cette dimension artistique, cette magie qui s’apparente à de la danse et ne s’apprend pas. Michael est un joueur qui tient ses promesses, un véritable artiste. »
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La série de buts record de Kane
Avec des statistiques impressionnantes, Kane a dominé l’année en pulvérisant les records de buts marqués. Le joueur de 32 ans a officiellement remporté le Soulier d’or européen 2025-2026 en inscrivant 36 réalisations en seulement 31 matches de championnat. Toutes compétitions confondues, son total atteint même 61 buts, un bilan qui force l’admiration.
L’attaquant lui-même se dit satisfait de ses performances, déclarant : « C’était la meilleure saison de ma carrière sur le plan personnel. » Reste à savoir si ce total impressionnant suffira à lui offrir le titre suprême, face à des meneurs de jeu plus créatifs et spectaculaires, dans une année où l’esthétique influence souvent le vote final. Kane aura à cœur de remporter ce prix, d’autant plus que l’UEFA a confirmé que la cérémonie se tiendrait à Londres pour la première fois de l’histoire, le 26 octobre.
Les arguments « artistiques » en faveur d'Olise
Contrairement à Kane, dont l’efficacité devant le but est irréprochable, Olise est devenu le moteur créatif du club munichois. L’ailier français a vécu une saison majeure sur la plus grande scène, inscrivant un total remarquable de 22 buts et délivrant 31 passes décisives toutes compétitions confondues. Cette double menace, associée à son style de dribble « dansant » salué par Müller, en fait un chouchou des supporters et un favori des recruteurs, ainsi que des journalistes qui déterminent le classement du Ballon d’Or.
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La Coupe du monde 2026 s’annonce comme le rendez-vous décisif.
Si leurs performances en club ont posé les bases, la Coupe du monde 2026 s’annonce comme le véritable facteur décisif. Kane et Olise mèneront respectivement l’Angleterre et la France en tant que figures emblématiques. Un parcours réussi de l’une ou l’autre sélection pourrait leur fournir l’élan nécessaire pour devancer des stars mondiales telles que la sensation du FC Barcelone Lamine Yamal ou l’attaquant du Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé.
Kane pourrait même soulever le Ballon d’Or sous les yeux de son public londonien, tandis qu’Olise aura l’occasion de donner raison à Müller en démontrant que sa « qualité magique » est bien le facteur décisif pour régner sur la planète foot. Quel que soit le dénouement, le Bayern se trouve dans la position enviable d’accueillir les deux principaux prétendants au trône.