La course au Ballon d’Or 2026 s’intensifie après une saison nationale marquée par une domination sans précédent du Bayern. Après avoir décroché le doublé Bundesliga-DFB-Pokal, le club bavarois compte désormais plusieurs candidats sérieux pour la plus grande distinction individuelle du football. L’ancienne icône du Bayern, Müller, a ouvert le débat en estimant que si Kane reste le meilleur numéro neuf mondial, son coéquipier Olise possède une « magie » susceptible d’influencer le jury.

Interrogé sur ce duel au sommet, Müller a confié au Bild : « Grâce à ses qualités de finisseur, Harry est actuellement le meilleur numéro neuf que je connaisse. Il possède de multiples atouts, mais il n’est pas le genre de joueur capable de dribbler quatre adversaires. Or, pour le Ballon d’Or, la « dimension artistique » entre en jeu. Dans l’ensemble, je considère Harry comme le joueur le plus important – mais quand il s’agit de désigner le meilleur joueur du monde, ce sont plutôt des joueurs comme Michael qui sont favorisés, avec cette aisance, cette dimension artistique, cette magie qui s’apparente à de la danse et ne s’apprend pas. Michael est un joueur qui tient ses promesses, un véritable artiste. »



