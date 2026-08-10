AFP
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Harry Kane, capitaine de l’Angleterre, sur le point de repousser un retour à Tottenham pour signer un nouveau contrat de longue durée avec le Bayern Munich
Kane se prépare à s’inscrire dans la durée au Bayern Munich
Le capitaine de l’Angleterre est entré dans les 12 derniers mois de son contrat actuel avec le Bayern, mais toute crainte qu’il puisse chercher une porte de sortie de l’Allianz Arena a été rapidement dissipée par les derniers rapports. Kane devrait tenir des discussions avec le géant allemand cette semaine au sujet d’une prolongation, à son retour pour la préparation de présaison.
Le contrat actuel de Kane, qui serait d’une valeur de 21,5 millions de livres sterling par an, arrive à échéance dans un an, et toutes les parties sont désireuses d’en prolonger les termes. À l’approche de la nouvelle saison, le club veut éviter toute distraction inutile concernant la situation contractuelle de sa star, afin de s’assurer que l’attention reste entièrement portée sur la reconquête de sa domination, tant sur la scène nationale qu’européenne.
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Un nouveau contrat de trois ans sur la table
Selon The Times, Kane va se voir proposer un nouveau contrat de trois ans, qui courra jusqu'à un mois avant son 36e anniversaire. Un tel engagement représenterait une véritable déclaration d'intention de la part du joueur comme du club, couvrant de fait les dernières années de prime de l'illustre carrière de Kane.
Il avait été avancé dans certains milieux que Kane envisagerait un retour en Premier League, avec son ancien club Tottenham en lice, une fois qu'il aurait remporté des trophées majeurs avec le Bayern. Le récit du « roi du retour au pays » captive souvent les supporters de football, et beaucoup s'attendaient à voir Kane revenir un jour à Londres pour terminer ce qu'il avait commencé. Cependant, la réalité de sa réussite en Allemagne a changé ces priorités.
Le record de Shearer passe au second plan
Kane ne compte plus que 47 buts de retard sur le record absolu de buts en Premier League d’Alan Shearer, qui est de 260. Pendant des années, la quête de ce cap symbolique de Shearer a été considérée comme l’un des principaux moteurs de la carrière de Kane en Angleterre, et de nombreux statisticiens estimaient que c’était davantage une question de « quand » que de « si » il le battrait.
Mais, après avoir remporté deux titres de Bundesliga, Kane donne désormais la priorité à la victoire en Ligue des champions et estime que le Bayern en est capable. Le prestigieux trophée européen reste l’objectif ultime de Kane, qui est passé près de le remporter avec Tottenham en 2019. Il considère le géant bavarois comme l’un des rares clubs du football mondial à offrir une plateforme garantie pour jouer les premiers rôles dans la phase décisive du tournoi à chaque saison.
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Des ambitions de Ballon d’Or en Bavière
Kane a inscrit 61 buts en 51 matches toutes compétitions confondues pour le Bayern la saison dernière, portant son total à 146 buts en trois ans en Bavière. Ces chiffres vertigineux l'ont pleinement installé dans la course aux plus hautes récompenses individuelles du football. Le joueur de 33 ans est également l'actuel favori pour remporter le Ballon d'Or, qui sera remis à Londres en octobre. Sa capacité à maintenir un tel niveau de performance en club et en sélection a fait taire tous les critiques qui suggéraient qu'il pourrait avoir du mal en dehors de l'écosystème de Tottenham.
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