Le capitaine de l’Angleterre est entré dans les 12 derniers mois de son contrat actuel avec le Bayern, mais toute crainte qu’il puisse chercher une porte de sortie de l’Allianz Arena a été rapidement dissipée par les derniers rapports. Kane devrait tenir des discussions avec le géant allemand cette semaine au sujet d’une prolongation, à son retour pour la préparation de présaison.

Le contrat actuel de Kane, qui serait d’une valeur de 21,5 millions de livres sterling par an, arrive à échéance dans un an, et toutes les parties sont désireuses d’en prolonger les termes. À l’approche de la nouvelle saison, le club veut éviter toute distraction inutile concernant la situation contractuelle de sa star, afin de s’assurer que l’attention reste entièrement portée sur la reconquête de sa domination, tant sur la scène nationale qu’européenne.