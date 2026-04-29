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Harry Kane bat le record de Steven Gerrard en Ligue des champions en inscrivant un but décisif pour le Bayern Munich lors d’un match fou face au PSG
Soirée historique pour le capitaine de l'équipe d'Angleterre
L'attaquant de 32 ans a ouvert le score sur penalty à la 17e minute, faisant preuve d'un sang-froid à toute épreuve après que Luis Diaz eut été fauché dans la surface. En transformant ce penalty, Kane est devenu le premier joueur anglais à marquer lors de six matches consécutifs de Ligue des champions, dépassant officiellement la légende de Liverpool Gerrard, qui avait réussi cinq matches d'affilée lors de la saison 2007-2008.
Ce penalty lui permet par ailleurs d'atteindre pour la première fois de sa carrière 61 participations à des buts (54 réalisations, 7 passes décisives) en une seule saison, un total personnel qui justifie pleinement son transfert record en Bavière.
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Un classique instantané de la Ligue des champions
La rencontre disputée au Parc des Princes restera dans les annales comme l’un des matches les plus fous de l’histoire de la compétition. Après l’ouverture du score de Kane, la rencontre s’est emballée : Khvicha Kvaratskhelia, Joao Neves et Ousmane Dembélé ont successivement renversé la vapeur pour les locaux. Michael Olise a ensuite permis au Bayern de rester dans le match d’une frappe fulgurante à 20 mètres, mais le PSG a finalement pris une avance confortable de 5-2 à l’heure de jeu.
Au sujet du rythme effréné de la rencontre, Kane a confié à Amazon Prime : « Je pense que vous avez vu deux équipes de haut niveau sur le terrain. Surtout dans le jeu offensif, dans les transitions, la vitesse, l’intensité, dans les duels individuels. Deux des meilleures équipes s’affrontant à armes égales. Nous avons eu des moments où nous aurions pu tuer le match plus tôt. »
Le Bayern refuse de céder
Menée de trois buts, l’équipe de Vincent Kompany a fait preuve d’un immense caractère pour revenir dans la partie. Les réalisations tardives de Dayot Upamecano et Luis Diaz ont renversé la vapeur, fixant le score à 5-4 et assurant que la rencontre retour à Munich demeure totalement indécise. Kane a rapidement félicité ses coéquipiers pour leur ténacité dans un contexte hostile.
« Nous sommes très fiers d'être revenus à 5-4, car jouer à l'extérieur, avec un retard de 5-2, peut être une situation très difficile à gérer. Mais nous nous sommes battus, nous nous sommes accrochés et nous sommes de retour dans la course », a ajouté l'attaquant.
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À la poursuite de Lewandowski et de la gloire européenne
Avec 54 buts au compteur cette saison, Kane rejoint le club très fermé des grands buteurs et affiche le meilleur total dans les cinq grands championnats européens depuis les 55 réalisations de Robert Lewandowski en 2019-2020. Si le record de l’attaquant polonais en une seule saison en Bundesliga reste hors de portée, l’objectif principal de Kane est de ramener la Coupe d’Europe à Munich. Porté par son public, il se montre confiant en ses chances de renversement.
En vue du match retour, Kane a déclaré : « Au fil de la rencontre, nous avons élevé notre niveau de jeu. Ils ont fini par fléchir, et nous nous rendrons à l’Allianz Arena avec l’intention de maintenir la même intensité. La rencontre a offert de nombreux temps forts, et il faut s’attendre à un scénario similaire la semaine prochaine. En jouant à domicile, avec notre public dans le dos, nous sommes convaincus que cela nous poussera jusqu’à la victoire. »