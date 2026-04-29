Harry Kane bat le record de Steven Gerrard en Ligue des champions en inscrivant un but décisif pour le Bayern Munich lors d’un match fou face au PSG

L'attaquant de 32 ans a ouvert le score sur penalty à la 17e minute, faisant preuve d'un sang-froid à toute épreuve après que Luis Diaz eut été fauché dans la surface. En transformant ce penalty, Kane est devenu le premier joueur anglais à marquer lors de six matches consécutifs de Ligue des champions, dépassant officiellement la légende de Liverpool Gerrard, qui avait réussi cinq matches d'affilée lors de la saison 2007-2008.

Ce penalty lui permet par ailleurs d'atteindre pour la première fois de sa carrière 61 participations à des buts (54 réalisations, 7 passes décisives) en une seule saison, un total personnel qui justifie pleinement son transfert record en Bavière.



