Harry Kane avait de « mauvaises habitudes » à Tottenham, révèle Mauricio Pochettino, qui décrit une conversation franche avec l’attaquant du Bayern Munich

Pochettino a expliqué que l’ascension de Kane n’avait pas été immédiate et qu’elle avait exigé une transformation profonde de sa démarche quotidienne envers son métier. L’entraîneur a salué l’intelligence de l’attaquant, capable d’intégrer les critiques constructives et d’ajuster son régime alimentaire ainsi que sa préparation physique.

Revenant sur ces débuts lors d’une intervention dans le podcast Stick to Football, Pochettino a déclaré : « Lorsque Tim Sherwood a quitté le club et que nous sommes arrivés, je pense qu’Harry Kane était le troisième ou le quatrième attaquant. Lorsque nous avons commencé à travailler avec Harry, nous avons vu qu’il était déterminé à réussir.

Il est vrai qu'il n'avait pas les meilleures habitudes, mais après une franche discussion, il s'est montré très intelligent et a rapidement modifié ses routines (entraînement, alimentation, etc.). Nous en sommes fiers, mais c'est avant tout son travail et celui de son entourage qui ont fait de lui un joueur de succès. »