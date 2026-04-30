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Harry Kane avait de « mauvaises habitudes » à Tottenham, révèle Mauricio Pochettino, qui décrit une conversation franche avec l’attaquant du Bayern Munich
De quatrième choix à joueur de classe mondiale
À son arrivée à White Hart Lane en 2014, Pochettino trouve un Harry Kane en quête de confirmation, bloqué derrière plusieurs attaquants dans la hiérarchie. L’entraîneur argentin constata que, malgré sa grande détermination, le jeune attaquant manquait de discipline en dehors du terrain et d’habitudes d’entraînement adaptées pour exprimer tout son potentiel. Un programme d’entraînement rigoureux et une remise en question de ses choix de vie plus tard, le staff technique avait permis à Kane de devenir le meilleur buteur de l’histoire de Tottenham.
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Corriger les défauts
Pochettino a expliqué que l’ascension de Kane n’avait pas été immédiate et qu’elle avait exigé une transformation profonde de sa démarche quotidienne envers son métier. L’entraîneur a salué l’intelligence de l’attaquant, capable d’intégrer les critiques constructives et d’ajuster son régime alimentaire ainsi que sa préparation physique.
Revenant sur ces débuts lors d’une intervention dans le podcast Stick to Football, Pochettino a déclaré : « Lorsque Tim Sherwood a quitté le club et que nous sommes arrivés, je pense qu’Harry Kane était le troisième ou le quatrième attaquant. Lorsque nous avons commencé à travailler avec Harry, nous avons vu qu’il était déterminé à réussir.
Il est vrai qu'il n'avait pas les meilleures habitudes, mais après une franche discussion, il s'est montré très intelligent et a rapidement modifié ses routines (entraînement, alimentation, etc.). Nous en sommes fiers, mais c'est avant tout son travail et celui de son entourage qui ont fait de lui un joueur de succès. »
Un amour indéfectible pour le nord de Londres
Au-delà de l’évolution de Kane, Pochettino a exprimé un profond attachement à la Premier League et à son ancien club. Alors qu’il s’apprête à prendre les rênes de l’équipe des États-Unis pour la Coupe du monde 2026, l’entraîneur a laissé entendre que sa philosophie restait en parfaite adéquation avec la culture du football anglais.
Évoquant son attachement au projet des Spurs et la possibilité d’un éventuel retour dans cette division, il a ajouté : « Un jour, oui, car j’aime vraiment l’Angleterre. Je pense que mon profil humain et mon profil d’entraîneur correspondent très bien à la Premier League, à sa culture, à son esprit, à ses particularités et à sa philosophie.
J'aime vraiment Tottenham. Cette période représente l'une des parties les plus importantes de ma carrière d'entraîneur, mais aussi de ma vie personnelle. Mon expérience chez les Spurs m'a prouvé une chose : pour moi, c'est l'un des plus grands clubs du monde, et, à l'époque, nous nous mesurions aux meilleurs. »
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La Coupe du monde sous les projecteurs met en lumière la domination allemande.
Pochettino se consacre actuellement à l’immense tâche de diriger l’équipe du pays hôte lors de la Coupe du monde de cet été, une compétition qui pourrait marquer son héritage en tant que sélectionneur. Pendant ce temps, son ancien protégé, Kane, continue de briller en Allemagne, où il vient de remporter deux titres consécutifs de Bundesliga avec le Bayern tout en conservant un rythme de buts impressionnant. Si un retour en Premier League reste une ambition future pour l’entraîneur, les deux hommes sont pour l’instant pleinement concentrés sur la conquête de titres prestigieux sur la scène mondiale et européenne.