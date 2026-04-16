Harry Kane adresse un message provocateur au Paris Saint-Germain et met en garde le club, a déclaré l’attaquant de 32 ans dans une interview accordée à TNT Sports. Mercredi dernier, le Bayern Munich a remporté son double affrontement contre le Real Madrid en Ligue des champions et s’est qualifié pour les demi-finales, où il affrontera le PSG.
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Harry Kane, au nom du Bayern Munich, adresse un message clair au Paris Saint-Germain après l’élimination du Real Madrid en Ligue des champions
À l'Allianz Arena, le Bayern a concédé trois fois l'ouverture du score, mais a finalement renversé le Real Madrid en s'imposant 4-3 (6-4 sur l'ensemble des deux matches). Le « Rekordmeister » se hisse ainsi en demi-finales de la Ligue des champions et défiera le Paris Saint-Germain.
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Après la rencontre, Kane ne mâche pas ses mots et adresse un avertissement au tenant du titre de la Ligue des champions, comme il l’explique dans une interview accordée à TNT Sports : « Nous avons le sentiment de pouvoir battre n’importe qui si nous jouons à notre meilleur niveau, y compris le PSG, l’une des meilleures équipes d’Europe. »
L’avant-centre anglais souligne que ce succès offre un formidable boost à l’équipe de Vincent Kompany : « Quand on bat une équipe comme le Real Madrid à ce stade de la saison, ça donne beaucoup de confiance. »
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L’ancien attaquant de Tottenham Hotspur souligne que le club le plus titré d’Allemagne réalise une saison exceptionnelle. « Depuis le début de l’année, nous répétons que nous sommes toujours en course dans toutes les compétitions. »
Interrogé sur le carton rouge reçu par le milieu du Real Madrid Eduardo Camavinga, il valide sans détour la décision de l’arbitre Slavko Vincic : « J’ai trouvé que ce deuxième carton jaune était justifié. Parfois, les décisions vont en votre faveur, parfois non. Cette fois, elle nous a été favorable. »
Cette saison, le Bayern peut encore viser le prestigieux triplé. En tête de la Bundesliga, il compte douze points d’avance sur le Borussia Dortmund. Le club bavarois est aussi en demi-finale de la Coupe d’Allemagne face au Bayer Leverkusen et de la Ligue des champions contre le PSG.