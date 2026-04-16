Harry Kane, au nom du Bayern Munich, adresse un message clair au Paris Saint-Germain après l’élimination du Real Madrid en Ligue des champions

Après la rencontre, Kane ne mâche pas ses mots et adresse un avertissement au tenant du titre de la Ligue des champions, comme il l’explique dans une interview accordée à TNT Sports : « Nous avons le sentiment de pouvoir battre n’importe qui si nous jouons à notre meilleur niveau, y compris le PSG, l’une des meilleures équipes d’Europe. »

L’avant-centre anglais souligne que ce succès offre un formidable boost à l’équipe de Vincent Kompany : « Quand on bat une équipe comme le Real Madrid à ce stade de la saison, ça donne beaucoup de confiance. »