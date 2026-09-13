Son but contre Elversberg n'a pas seulement permis d'atteindre un cap sur la scène nationale ; il a aussi marqué son 150e but au total pour le Bayern en seulement 153 apparitions toutes compétitions confondues. Le légendaire attaquant anglais a complètement transformé l'attaque bavaroise depuis son arrivée.

Avec une moyenne de presque un but par match, Kane continue de déjouer les attentes et de réécrire l'histoire moderne du club. Le Bayern s'est largement reposé sur son joueur phare, et ses statistiques sous-jacentes reflètent une prestation offensive complète et dominante qui laisse constamment les défenseurs adverses à la recherche de solutions.



