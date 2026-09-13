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Harry Kane atteint les 150 buts avec le Bayern Munich lors d’une courte victoire contre Elversberg
Des records battus en un temps record
Kane a livré une nouvelle performance de très haut niveau, se rapprochant à un seul but d’une barre remarquable de 100 réalisations dans l’élite allemande en 97 matches. L’attaquant a d’abord offert à Lennart Karl le but de l’ouverture du score à la 26e minute, mettant en avant ses qualités de passeur d’élite avant que Maurice Krattenmacher n’égalise pour les locaux. Répondant présent au moment où le Bayern Munich en avait le plus besoin, Kane a inscrit le but décisif à la 72e minute. Selon les statistiques du match de Sofascore, cette finition clinique a confirmé son 99e but en Bundesliga, concluant une performance individuelle extraordinaire à l’extérieur.
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Une étape légendaire pour l’attaquant de l’Angleterre
Son but contre Elversberg n'a pas seulement permis d'atteindre un cap sur la scène nationale ; il a aussi marqué son 150e but au total pour le Bayern en seulement 153 apparitions toutes compétitions confondues. Le légendaire attaquant anglais a complètement transformé l'attaque bavaroise depuis son arrivée.
Avec une moyenne de presque un but par match, Kane continue de déjouer les attentes et de réécrire l'histoire moderne du club. Le Bayern s'est largement reposé sur son joueur phare, et ses statistiques sous-jacentes reflètent une prestation offensive complète et dominante qui laisse constamment les défenseurs adverses à la recherche de solutions.
Une forme irrésistible tout au long de l’année civile
Sa régularité phénoménale est parfaitement illustrée par ses statistiques vertigineuses sur l’ensemble de l’année civile 2026. Kane a déjà cumulé 77 buts et délivré neuf passes décisives, portant son total à un incroyable 86 implications sur des buts au cours des neuf derniers mois.
Cette forme irrésistible s’est poursuivie sans accroc dans l’exercice en cours. En seulement quatre apparitions cette saison, le buteur prolifique a inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives. De telles statistiques stupéfiantes montrent pourquoi le géant allemand possède actuellement l’une des forces offensives les plus redoutables du football européen.
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En vue du prochain défi
Après cette victoire difficilement acquise à l’extérieur, le Bayern va rapidement se tourner vers son prochain défi sur la scène nationale. Le géant bavarois doit affronter l’Union Berlin vendredi prochain avant la prochaine trêve internationale. Kane cherchera sans aucun doute à s’appuyer sur son incroyable cap des 150 buts et à inscrire son 100e but en Bundesliga lors de cette rencontre, alors que le club vise à maintenir sa forte dynamique du début de saison avant cette pause.
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