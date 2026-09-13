Kane a livré une nouvelle performance magistrale pour atteindre la barre remarquable des 100 buts dans l'élite allemande en seulement 97 matches. L'attaquant a d'abord servi Lennart Karl sur l'ouverture du score à la 26e minute, mettant en avant ses qualités d'élite dans la création, avant que Maurice Krattenmacher n'égalise pour les locaux.

Répondant présent au moment où le Bayern Munich avait le plus besoin de lui, Kane a inscrit le but décisif à la 72e minute. Selon les statistiques du match de Sofascore, cette réalisation historique a confirmé son 100e but en Bundesliga, concluant une extraordinaire prestation individuelle à l'extérieur.