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Harry Kane atteint la barre des 100 buts en Bundesliga alors que le Bayern Munich s’impose de justesse face à Elversberg
Des records battus à une vitesse record
Kane a livré une nouvelle performance magistrale pour atteindre la barre remarquable des 100 buts dans l'élite allemande en seulement 97 matches. L'attaquant a d'abord servi Lennart Karl sur l'ouverture du score à la 26e minute, mettant en avant ses qualités d'élite dans la création, avant que Maurice Krattenmacher n'égalise pour les locaux.
Répondant présent au moment où le Bayern Munich avait le plus besoin de lui, Kane a inscrit le but décisif à la 72e minute. Selon les statistiques du match de Sofascore, cette réalisation historique a confirmé son 100e but en Bundesliga, concluant une extraordinaire prestation individuelle à l'extérieur.
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Un cap légendaire pour l’attaquant de l’Angleterre
Ce but contre Elversberg n’a pas seulement permis d’atteindre un cap sur la scène nationale ; il a aussi marqué son 150e but toutes compétitions confondues avec le FC Bayern, en seulement 153 apparitions. Le légendaire attaquant anglais a complètement transformé l’attaque bavaroise depuis son arrivée.
Avec une moyenne de presque un but par match, Kane continue de déjouer les attentes et de réécrire l’histoire moderne du club. Le Bayern s’est largement reposé sur son talisman, et ses statistiques sous-jacentes reflètent une domination offensive complète qui laisse constamment les défenseurs adverses à la recherche de réponses.
Une forme irrésistible tout au long de l’année civile
Son exceptionnelle régularité est parfaitement illustrée par ses chiffres vertigineux sur l’ensemble de l’année civile 2026. Kane a déjà cumulé 77 buts et délivré neuf passes décisives, portant son total à un incroyable total de 86 implications sur des buts au cours des neuf derniers mois.
Cette forme incessante s’est parfaitement prolongée dans la campagne actuelle. En seulement quatre apparitions cette saison, le buteur prolifique a inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives. De telles statistiques hallucinantes montrent pourquoi le géant allemand possède actuellement l’une des forces offensives les plus redoutables du football européen.
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En attendant le prochain défi
Après cette victoire difficile obtenue à l’extérieur, le Bayern va rapidement tourner son attention vers son prochain défi national. Le géant bavarois affrontera l’Union Berlin vendredi prochain avant la prochaine trêve internationale. Kane cherchera sans aucun doute à s’appuyer sur son incroyable cap des 150 buts lors de cette rencontre, alors que le club vise à maintenir sa forte dynamique du début de saison avant cette pause.
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