Harry Kane affirme que Thomas Tuchel est l’homme de la situation pour guider une équipe d’Angleterre « en deuil » après sa troisième place à la Coupe du monde 2026

Tuchel a été sous le feu des critiques pour ses choix tactiques lors des trente dernières minutes de la demi-finale face à l’Argentine. Après l’ouverture du score d’Anthony Gordon à la 55^e minute, le technicien allemand a procédé à des remplacements défensifs qui, selon nombre d’observateurs, ont exposé son équipe à la pression adverse. Kane demeure néanmoins convaincu que Tuchel est l’homme de la situation pour cette génération de talents, l’Angleterre ayant finalement décroché la médaille de bronze en battant la France lors du match pour la troisième place. « C'est notre meilleur résultat depuis 60 ans », a souligné Kane. « Son enthousiasme, l'émotion qu'il transmet, son expérience tactique… Cela ne veut pas dire qu'on va toujours tout réussir.

Il a non seulement insufflé la confiance aux joueurs, mais il a convaincu tout le pays que cette année était la nôtre. C’est pourquoi la déception est plus vive qu’à l’accoutumée, car chacun croyait que nous irions au bout. »