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Harry Kane affirme que Thomas Tuchel est l’homme de la situation pour guider une équipe d’Angleterre « en deuil » après sa troisième place à la Coupe du monde 2026
Prendre la défense de Tuchel face aux critiques
Tuchel a été sous le feu des critiques pour ses choix tactiques lors des trente dernières minutes de la demi-finale face à l’Argentine. Après l’ouverture du score d’Anthony Gordon à la 55^e minute, le technicien allemand a procédé à des remplacements défensifs qui, selon nombre d’observateurs, ont exposé son équipe à la pression adverse. Kane demeure néanmoins convaincu que Tuchel est l’homme de la situation pour cette génération de talents, l’Angleterre ayant finalement décroché la médaille de bronze en battant la France lors du match pour la troisième place. « C'est notre meilleur résultat depuis 60 ans », a souligné Kane. « Son enthousiasme, l'émotion qu'il transmet, son expérience tactique… Cela ne veut pas dire qu'on va toujours tout réussir.
Il a non seulement insufflé la confiance aux joueurs, mais il a convaincu tout le pays que cette année était la nôtre. C’est pourquoi la déception est plus vive qu’à l’accoutumée, car chacun croyait que nous irions au bout. »
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À la recherche de la dernière pièce du puzzle
L'attaquant de 32 ans a souligné la nécessité pour l'Angleterre de trouver « la dernière pièce du puzzle » afin de transformer ses bons parcours en tournois en véritables titres. Kane a notamment pointé le caractère passif du jeu anglais lorsqu'il mène face à des adversaires de haut niveau, y voyant le principal point à corriger avant le début du prochain cycle de compétitions majeures.
« Chacun doit intégrer cela, moi le premier. Ce n’est qu’au prochain rassemblement que nous réfléchirons à l’avenir et au prochain objectif », a ajouté Kane. « Nous aurons des discussions entre le capitaine et l’entraîneur, ainsi qu’avec les autres joueurs et le staff, pour voir où nous pouvons progresser. Les 30 dernières minutes du match contre l’Argentine ne reflètent pas l’équipe que nous voulons être. Nous avons passé beaucoup de temps ces deux dernières années à discuter de cette situation, pour remédier à ces moments-là. En fin de compte, nous avons quand même perdu. »
Tirer les enseignements de l’expérience américaine
Alors que l’Angleterre se projette déjà vers l’avenir, son capitaine le martèle : les enseignements tirés sur le sol américain doivent se traduire sur le terrain, dans les moments de haute pression, et non se limiter aux discussions du vestiaire.
« Il est toujours plus simple d’analyser après coup. Nous devons progresser pour répondre présent dans ces moments-là », a conclu Kane. « Nous pouvons nous entraîner, disputer les matchs de qualification… Je pense que la Ligue des Nations sera un rendez-vous important pour nous, face à l’Espagne et à la Croatie, deux grandes nations.
« Il faut s’habituer à ces grands rendez-vous et trouver notre meilleur niveau face à ces équipes, comme nous l’avons fait contre la France – même si ce n’était pas dans un match des plus compétitifs. Nous devons apprendre, progresser. Le sélectionneur aura tiré les leçons de ces expériences. Je peux en parler autant que je veux, mais au final, ce qui compte, c’est de le montrer la prochaine fois que nous nous retrouverons dans cette situation. »
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Kane reconnaît sa déception après la Coupe du monde
Kane et ses coéquipiers anglais n’étaient qu’à cinq minutes d’atteindre leur première finale de Coupe du monde depuis 1966, mais un retour en force de l’Argentine en fin de match à Atlanta a laissé l’équipe de Tuchel sous le choc. L’attaquant du Bayern Munich a dressé un bilan sans concession de l’état d’esprit actuel du groupe, laissant entendre que la troisième place n’était guère une consolation.
« Bien sûr, nous ressentons encore les séquelles de l’autre soir, les émotions et les “et si” », a déclaré le capitaine anglais. « Cela va nous accompagner pendant un certain temps. Nous sommes encore dans cette phase de deuil, cette phase émotionnelle, et nous y resterons pendant les prochaines semaines. »
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