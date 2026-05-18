À peine le 35^e titre de champion du Bayern célébré, acquis grâce à une victoire écrasante 5-1 contre Cologne, que Kane a déjà dans le viseur le prestigieux record de buts en une saison de Bundesliga, actuellement détenu par l’ancienne icône bavaroise Lewandowski, auteur de 41 réalisations en 2020-2021.

Interrogé lors de la cérémonie des trophées du club sur le Rathausbalkon, l’attaquant de 32 ans a confirmé ses intentions pour l’exercice à venir : « C’est l’objectif ! Je le répète, tout dépend de mon temps de jeu et de ma condition physique. Je vais donc poursuivre sur cette lancée. Ce record n’est absolument pas inatteignable. »