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Harry Kane affiche sa détermination à battre le record de buts en Bundesliga détenu par Robert Lewandowski dès la saison prochaine, tandis que l’attaquant du Bayern Munich juge cette performance « tout à fait à sa portée »
La machine à buts vise désormais le trône de Lewandowski.
À peine le 35^e titre de champion du Bayern célébré, acquis grâce à une victoire écrasante 5-1 contre Cologne, que Kane a déjà dans le viseur le prestigieux record de buts en une saison de Bundesliga, actuellement détenu par l’ancienne icône bavaroise Lewandowski, auteur de 41 réalisations en 2020-2021.
Interrogé lors de la cérémonie des trophées du club sur le Rathausbalkon, l’attaquant de 32 ans a confirmé ses intentions pour l’exercice à venir : « C’est l’objectif ! Je le répète, tout dépend de mon temps de jeu et de ma condition physique. Je vais donc poursuivre sur cette lancée. Ce record n’est absolument pas inatteignable. »
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À la poursuite de la barre des 42 buts, si difficile à atteindre
Pour dépasser le record de Lewandowski, Kane devra inscrire au moins 42 buts en 34 journées de Bundesliga. Une performance colossale, mais pas hors de portée, comme le prouve son parcours à Munich. En trois saisons en Bavière, il a déjà franchi à deux reprises le seuil des 36 réalisations, avant un léger repli à 26 unités l’an dernier. Reste que son niveau de forme actuel demeure un cauchemar pour les défenses adverses.
L’efficacité sera donc le facteur clé de cette quête. Kane n’a pas encore disputé les 34 matches d’une saison de Bundesliga, tandis que Lewandowski a établi le record actuel de 41 buts en seulement 29 apparitions. Pour autant, Kane devra faire mieux que son rythme actuel s’il veut rejoindre le Polonais, même s’il a déjà dépassé le record de Lewandowski sur une saison toutes compétitions confondues : son triplé contre Cologne lui a permis d’atteindre 58 buts, contre 55 pour l’ancien recordman.
Négociations salariales et revendications en matière d'égalité salariale
En coulisses, l’avenir de Kane reste sous les projecteurs. L’attaquant négocie une prolongation de contrat jusqu’en 2030 et réclame un engagement à long terme de la direction du club. Les discussions portent principalement sur les conditions financières, et le joueur souhaiterait un salaire aligné sur celui de son coéquipier Jamal Musiala.
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À la conquête de nouveaux trophées
Les distinctions individuelles importent peu pour Kane, venu en Allemagne avec un seul objectif : soulever des trophées majeurs. Déjà double champion, il se prépare pour la finale de la DFB-Pokal contre Stuttgart, le 23 mai. Un succès à Berlin lui offrirait le doublé national et validerait définitivement son départ de Tottenham en 2023.
Au-delà de la domination nationale, le capitaine de l’Angleterre nourrit l’ambition de conquérir l’Europe. Selon son entourage, il estime que le Bayern, sous la houlette de Vincent Kompany, possède actuellement la trajectoire idéale pour soulever la Ligue des champions.