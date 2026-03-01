Getty
Traduit par
Harry Kane admet qu'il vise le record de Robert Lewandowski en Bundesliga après avoir inscrit un doublé pour le Bayern lors du Der Klassiker
La série de records de Kane
Ce doublé porte le total de Kane à 30 buts en seulement 24 matches, ce qui lui permet de rester en lice pour battre le record de 41 buts en Bundesliga établi par Robert Lewandowski lors de la saison 2020-2021. L'ancienne star de Tottenham est également devenu le premier Anglais à atteindre la barre des 45 buts en une seule saison depuis Dixie Dean, qui en avait marqué 46 en 1931-1932.
De plus, sa fiabilité à 11 mètres reste une arme essentielle pour l'équipe de Vincent Kompany. Kane a converti un penalty crucial en seconde période samedi, égalant ainsi le record de longue date de la Bundesliga pour le nombre de penalties réussis en une seule saison, à égalité avec le total de 10 réalisé par Paul Breitner en 1980-1981.
En enregistrant son quatrième doublé consécutif en championnat, il est également devenu le troisième joueur de l'histoire de la Bundesliga à marquer quatre doublés d'affilée. Il rejoint ainsi un club très fermé aux côtés de Lothar Emmerich (Dortmund) et Tomislav Marić (Wolfsburg), qui ont atteint ce cap respectivement en 1967 et 2001.
L'attaquant évolue actuellement à un niveau rarement atteint dans le football européen, atteignant son meilleur total de buts en une saison avec neuf apparitions de moins que lors de sa première campagne avec les Bavarois en 2023/24.
- AFP
Les yeux rivés sur le prix
Lorsqu'on lui a demandé s'il cherchait à battre le record de Lewandowski, Kane a répondu aux journalistes après le coup de sifflet final : « Bien sûr », avant d'ajouter : « Je dois continuer à faire ce que je fais. Il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Je dois essayer d'être constant pendant cette période. Nous verrons fin avril ou début mai si c'est possible. Mais bien sûr, pour l'instant, c'est juste là, et je dois juste continuer à faire ce que je fais. »
À la même période de son année record, Lewandowski devançait Kane d'un but, avec 31 réalisations.
La quête de la régularité et des trophées
Malgré ses statistiques individuelles impressionnantes, Kane reste concentré sur l'objectif principal : conserver le Meisterschale à l'Allianz Arena. Les Bavarois bénéficient actuellement d'une avance de 11 points en tête du classement, mais le capitaine anglais refuse de laisser l'autosatisfaction s'installer dans le vestiaire. Avec 10 matchs restant à jouer, l'attaquant vétéran sait exactement à quelle vitesse la course au titre peut basculer si l'équipe baisse de régime pendant la phase finale.
« Nous avions 11 points d'avance il y a quelques semaines et nous avons vu à quelle vitesse cela peut changer en deux résultats », a averti Kane, ajoutant que l'équipe doit simplement rester concentrée. Ayant récemment dépassé le cap des 500 buts pour son club et son pays, l'appétit du buteur pour les trophées reste plus vif que jamais. Maintenant qu'il a enfin remporté des titres majeurs et mis fin à sa fameuse disette, il est impatient de se constituer une collection substantielle. Avec le Bayern qui se bat toujours sur plusieurs fronts, en Ligue des champions et en DFB-Pokal, Kane a de nombreuses possibilités de transformer sa campagne record en une moisson de trophées.
- getty
Un rebondissement tardif permet au Klassiker de remporter la victoire
Le Klassiker a été à la hauteur de sa réputation de choc au sommet, avec des changements de leader et un suspense haletant jusqu'à la fin qui ont tenu les supporters du Signal Iduna Park en haleine. Si le talent de Kane a permis au Bayern de prendre l'avantage, les Bavarois ont dû puiser dans leurs réserves après que Daniel Svensson ait égalisé à 2-2 d'une volée magistrale à la 83e minute. Tout semblait se diriger vers un match nul jusqu'à ce que Joshua Kimmich surgisse quatre minutes plus tard avec une volée sensationnelle qui a permis aux visiteurs de remporter les trois points.
Cette victoire est un énorme coup de pouce psychologique pour les hommes de Kompany, qui ont désormais remporté quatre matchs de championnat consécutifs. Pour Kane, l'attention se porte immédiatement sur le prochain défi, alors qu'il poursuit sa quête d'immortalité dans le football allemand. S'il maintient son rythme actuel, le record de Lewandowski pourrait bientôt devenir une simple note de bas de page dans l'histoire de « l'ère Harry Kane » à Munich.
Publicité