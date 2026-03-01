Harry Kane admet qu'il vise le record de Robert Lewandowski en Bundesliga après avoir inscrit un doublé pour le Bayern lors du Der Klassiker

Ce doublé porte le total de Kane à 30 buts en seulement 24 matches, ce qui lui permet de rester en lice pour battre le record de 41 buts en Bundesliga établi par Robert Lewandowski lors de la saison 2020-2021. L'ancienne star de Tottenham est également devenu le premier Anglais à atteindre la barre des 45 buts en une seule saison depuis Dixie Dean, qui en avait marqué 46 en 1931-1932.

De plus, sa fiabilité à 11 mètres reste une arme essentielle pour l'équipe de Vincent Kompany. Kane a converti un penalty crucial en seconde période samedi, égalant ainsi le record de longue date de la Bundesliga pour le nombre de penalties réussis en une seule saison, à égalité avec le total de 10 réalisé par Paul Breitner en 1980-1981.

En enregistrant son quatrième doublé consécutif en championnat, il est également devenu le troisième joueur de l'histoire de la Bundesliga à marquer quatre doublés d'affilée. Il rejoint ainsi un club très fermé aux côtés de Lothar Emmerich (Dortmund) et Tomislav Marić (Wolfsburg), qui ont atteint ce cap respectivement en 1967 et 2001.

L'attaquant évolue actuellement à un niveau rarement atteint dans le football européen, atteignant son meilleur total de buts en une saison avec neuf apparitions de moins que lors de sa première campagne avec les Bavarois en 2023/24.