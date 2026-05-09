Le temps fort de la première période intervient à la 36^e minute, lorsque Konstantinos Koulierakis commet une faute sur Olise dans la surface de réparation. Kane se présente alors pour transformer le penalty, lui qui avait réussi ses 24 tentatives précédentes dans l’élite allemande. À la surprise générale, le capitaine anglais envoie le ballon à côté du poteau droit et concède ainsi son tout premier échec depuis son arrivée en Bundesliga.

Cet échec, immédiatement controversé, a montré à la vidéo Jeanuël Belocian piétinant apparemment le point de penalty juste avant la frappe. Kane a légèrement perdu l’équilibre au moment de tirer, suscitant des interrogations sur une possible altération de la surface. Malgré la domination territoriale du Bayern, ce raté a maintenu le score à 0-0 à la mi-temps.



