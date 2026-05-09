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Harry Kane a trébuché après qu’un joueur de Wolfsburg a endommagé le point de penalty, mais Michael Olise a sauvé le Bayern Munich en lui offrant une victoire étroite en Bundesliga
La série de victoires de Kane prend fin dans la controverse
Le temps fort de la première période intervient à la 36^e minute, lorsque Konstantinos Koulierakis commet une faute sur Olise dans la surface de réparation. Kane se présente alors pour transformer le penalty, lui qui avait réussi ses 24 tentatives précédentes dans l’élite allemande. À la surprise générale, le capitaine anglais envoie le ballon à côté du poteau droit et concède ainsi son tout premier échec depuis son arrivée en Bundesliga.
Cet échec, immédiatement controversé, a montré à la vidéo Jeanuël Belocian piétinant apparemment le point de penalty juste avant la frappe. Kane a légèrement perdu l’équilibre au moment de tirer, suscitant des interrogations sur une possible altération de la surface. Malgré la domination territoriale du Bayern, ce raté a maintenu le score à 0-0 à la mi-temps.
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Olise offre un moment de magie
Alors que la rencontre risquait de tourner au cauchemar pour les champions, Olise a pris ses responsabilités à la 56^e minute. L’ailier, plein de vivacité, a résolu la situation d’une action individuelle de grande classe : parti de l’aile droite, il a enrhumé plusieurs adversaires avant de décocher une frappe puissante et placée dans le coin opposé. Ce but splendide a laissé le gardien de Wolfsburg, Kamil Grabara, sans réaction, offrant au Bayern l’avantage qu’il convoitait légitimement au regard de sa domination en seconde période.
Ce but a changé la donne, contraignant Wolfsburg à sortir de sa coquille défensive. En première période, les locaux s’étaient pourtant montrés dangereux en contre – Tom Bischof ayant même fait trembler la transversale d’une frappe lointaine – mais ils ont ensuite peiné à percer la défense du Bayern une fois les hommes de Kompany devant au score. Peu après la reprise, Jamal Musiala a failli doubler la mise, mais Grabara a réalisé une parade décisive pour maintenir Wolfsburg dans le match.
Wolfsburg au bord du gouffre
Cette défaite met le maintien de Wolfsburg en Bundesliga entre parenthèses. Ce revers les contraint à lutter jusqu’à la dernière journée pour conserver leur 16e place, synonyme de barrage de relégation, et éviter les deux dernières marches du classement, synonymes de chute directe en 2. Bundesliga. Leur destin sera scellé au Millerntor-Stadion face à St. Pauli.
L’équipe de Ralph Hasenhüttl a pourtant connu ses moments de gloire, notamment dans les dernières minutes lorsque Mattias Svanberg a vu sa frappe tardive heurter le poteau. Malgré une performance pleine d’énergie et un jeu offensif revigoré par rapport aux semaines précédentes, le manque de finition s’est avéré coûteux. Les « raisons disciplinaires » ayant conduit à l’exclusion de Mohamed Amoura et Kevin Paredes du groupe ont également pesé, les Loups manquant d’un petit plus dans le dernier tiers.
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Le Bayern retrouve son rythme à l'approche de la finale de la Coupe d'Allemagne
Pour Kompany, cette victoire constitue une préparation idéale en vue de la finale de la DFB-Pokal contre Stuttgart, le 23 mai. Ayant déjà décroché le titre de champion de Bundesliga lors de la 30e journée, le Bayern vise désormais le doublé national afin de sauver une saison qui l'a vu échouer sur la scène européenne. Le retour d'une défense solide en deuxième mi-temps sera particulièrement réjouissant pour l'entraîneur belge.