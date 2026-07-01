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Harry Kane a-t-il simulé une faute ? L’Angleterre s’est vu refuser un penalty après la chute de l’attaquant dans la surface, tandis qu’Alan Shearer et Wayne Rooney contestent la décision de l’arbitre
Polémique sur un penalty juste avant la mi-temps
La polémique a éclaté juste avant la mi-temps, alors que l'Angleterre était menée 1-0 par la RD Congo. Après avoir échappé de justesse à une situation périlleuse lorsque Yoane Wissa a touché le poteau, l'Angleterre s'est précipitée vers le but adverse.
Harry Kane s’est effondré dans la surface après un contact avec le gardien Lionel Mpasi. Malgré les protestations véhémentes des joueurs anglais et les sifflets des supporters présents pour soutenir leur équipe, l’arbitre a refusé d’accorder un penalty, jugeant que l’attaquant avait simulé.
Le VAR a revu les images, mais a confirmé la décision de l’arbitre, sans toutefois sortir de carton jaune pour simulation. Un choix qui a plongé l’équipe et ses supporters dans une frustration palpable juste avant la mi-temps.
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Les experts dénoncent la décision arbitrale sur le penalty.
Les anciens internationaux anglais ont aussitôt critiqué la décision de l’arbitre. Interrogé sur BBC One, Alan Shearer a affirmé qu’il y avait bien eu faute.
« Il y a contact, aucun doute là-dessus. Pour moi, c'est penalty. Kane a peut-être exagéré, mais le gardien est sorti et ses mains sont là. S'il se précipite comme ça, mains en avant, en tant qu'attaquant on a le droit d'entrer en contact et de tomber », a-t-il fait valoir.
Sur BBC Radio 5 Live, Paul Robinson a abondé dans le même sens : « Waouh. Ils se sont trompés. Ils se sont complètement trompés. Ce n’est pas seulement par patriotisme que je dis ça, c’est un penalty. Le contact est bien là. »
L’ancienne star de l’Angleterre et de Manchester United, Wayne Rooney, a toutefois exprimé un avis différent : « Je suis toujours du côté des attaquants, mais je pense qu’Harry Kane trébuche un peu sur ses propres pieds et se jette légèrement sur le gardien… J’ai l’impression qu’il a plongé sur lui, donc ce n’est probablement pas un penalty. »
Les supporters sont partagés au sujet des accusations de simulation visant Kane.
Les réseaux sociaux se sont immédiatement embrasés, les avis étant partagés sur cet incident. De nombreux supporters ont estimé que l’Angleterre avait été lésée, comme l’a déclaré un utilisateur sur X : « C’est un penalty, sans aucun doute. Ils privent Kane et l’équipe d’Angleterre d’une occasion. Comment est-ce possible qu’il ne soit pas sifflé ? »
Un autre supporter frustré a ajouté : « Les commentateurs, l’ancien arbitre en studio, le public… Bref, toute personne sensée sur Terre voit bien qu’il y a penalty sur Kane. C’est une vraie farce, mais on ne peut plus vraiment s’en étonner à l’heure du VAR. »
D’autres, en revanche, ont salué la décision de l’arbitre. Un supporter a écrit : « Excellente décision de l’arbitre de ne pas accorder de penalty à Harry Kane, qui a simulé une faute à l’entrée de la surface pour l’Angleterre contre la RD Congo. »
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Quelle sera la prochaine étape pour l'Angleterre ?
L'Angleterre a du pain sur la planche pour tenter de renverser la situation après ce déficit de 1-0 à la mi-temps. Elle doit canaliser ses frustrations et maintenir l'intensité offensive dont elle a fait preuve juste avant la pause. Avec des joueurs comme Jude Bellingham et Noni Madueke qui se montrent dangereux, Thomas Tuchel espère que son équipe parviendra à trouver la faille décisive pour décrocher un résultat positif face à une équipe de la RD Congo qui fait preuve d'une grande ténacité.