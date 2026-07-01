La polémique a éclaté juste avant la mi-temps, alors que l'Angleterre était menée 1-0 par la RD Congo. Après avoir échappé de justesse à une situation périlleuse lorsque Yoane Wissa a touché le poteau, l'Angleterre s'est précipitée vers le but adverse.

Harry Kane s’est effondré dans la surface après un contact avec le gardien Lionel Mpasi. Malgré les protestations véhémentes des joueurs anglais et les sifflets des supporters présents pour soutenir leur équipe, l’arbitre a refusé d’accorder un penalty, jugeant que l’attaquant avait simulé.

Le VAR a revu les images, mais a confirmé la décision de l’arbitre, sans toutefois sortir de carton jaune pour simulation. Un choix qui a plongé l’équipe et ses supporters dans une frustration palpable juste avant la mi-temps.