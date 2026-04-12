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Harry Kane « a ressenti quelques réactions » après son but contre le Real Madrid, explique Vincent Kompany à propos de l'absence de l'attaquant du Bayern Munich face à St Pauli
Kompany gère la charge de travail de Kane
Le capitaine de l’équipe d’Angleterre a brillé par son absence au stade Millerntor, où les Bavarois ont poursuivi leur série de buts record en Bundesliga. L’attaquant de 32 ans a assisté à la rencontre depuis le banc de touche, tandis que ses coéquipiers démantelaient leurs adversaires lors d’une performance exceptionnelle. Ce choix a surpris plus d’un observateur, d’autant que Kane venait tout juste de faire son retour après une légère blessure pour affronter les géants espagnols. L’entraîneur belge préfère ainsi préserver son avant-centre pour le match retour décisif de mercredi soir.
- AFP
Réactions physiques après le match contre le Real Madrid
La condition physique de l’ancien avant-centre de Tottenham demeure cruciale pour les ambitions européennes du Bayern cette saison. Interrogé par Sky Germany, Kompany a reconnu que Kane n’était pas à 100 % de ses capacités après la rencontre européenne disputée en milieu de semaine.
« Dire qu’il va se reposer n’est peut-être pas le terme adapté. Harry a ressenti quelques douleurs après la rencontre face au Real Madrid, mais cela ne devrait pas l’empêcher de jouer lors du prochain match », a expliqué Kompany.
Garantie de participation à la Ligue des champions
Malgré les « réactions » ressenties par l’attaquant, Kompany a rapidement dissipé toute crainte d’une absence de Kane pour le match retour. Le technicien du Bayern compte bien aligner son joueur vedette en attaque afin de décrocher une place en demi-finale de la plus prestigieuse compétition européenne de clubs.
« Nous ne devons pas prendre de risques inutiles avec lui, a expliqué Kompany. C’était fantastique qu’il joue les 90 minutes au Bernabéu. Nous pourrions devoir disputer 120 minutes lors du prochain match, qui sait ? J’espère que non, mais nous devons prendre des décisions raisonnables. »
- AFP
Tous les regards sont tournés vers le retour à l’Allianz Arena.
Les pépins physiques qui l’avaient précédemment contrarié n’ont pas empêché Kane de mener l’attaque, et le Bayern est convaincu qu’il sera à nouveau le pivot de son jeu offensif cette semaine à l’Allianz Arena. Avec 31 buts en Bundesliga cette saison, l’international anglais demeure l’arme la plus redoutable de l’arsenal de Kompany alors que le club brigue les titres nationaux et européens. Si Nicolas Jackson l’a remplacé avec brio à Hambourg, le retour de Kane s’annonce crucial pour le match retour contre le Real Madrid.