Harry Kane « a ressenti quelques réactions » après son but contre le Real Madrid, explique Vincent Kompany à propos de l'absence de l'attaquant du Bayern Munich face à St Pauli

La condition physique de l’ancien avant-centre de Tottenham demeure cruciale pour les ambitions européennes du Bayern cette saison. Interrogé par Sky Germany, Kompany a reconnu que Kane n’était pas à 100 % de ses capacités après la rencontre européenne disputée en milieu de semaine.

« Dire qu’il va se reposer n’est peut-être pas le terme adapté. Harry a ressenti quelques douleurs après la rencontre face au Real Madrid, mais cela ne devrait pas l’empêcher de jouer lors du prochain match », a expliqué Kompany.