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Harry Kane a reconnu que choisir le Bayern Munich plutôt que de rester en Premier League avait été une erreur, tandis que Michael Owen le désigne comme « le meilleur joueur anglais de l'histoire »
Le plus grand de tous les temps
Dans sa chronique au Daily Mail, Owen admet avoir changé d’avis sur Kane, qu’il désigne désormais comme le meilleur attaquant de l’histoire anglaise. Ballon d’Or à son palmarès, il reconnaît avoir jadis cru que l’instinct du buteur était inné ; il voit aujourd’hui dans la star du Bayern Munich un modèle d’excellence forgé par le travail et la répétition.
« Plus je vieillis, plus je réalise que j’avais tort au sujet des attaquants – et Harry Kane illustre parfaitement pourquoi j’ai changé d’avis », écrit Owen. « Cela peut paraître ridicule au vu de tout ce qu’Harry a accompli, mais je ne pense pas qu’il soit né pour devenir le joueur qu’il est aujourd’hui. C’est avant tout pour cela que je l’apprécie. C’est pourquoi, sans hésitation, je le qualifie de meilleur attaquant que l’Angleterre ait jamais connu. »
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L'erreur de la Bundesliga
Malgré son admiration pour Kane, Owen estime toujours que son départ pour l’Allemagne constitue un pas en arrière pour un joueur de sa trempe. Selon lui, la domination du Bayern Munich dans un championnat « très ordinaire » n’offre ni le même défi ni le même prestige que la chasse au record historique de buts en Premier League.
Owen a exprimé sa frustration face à ce transfert, soulignant que l'attaquant avait décidé de rejeter les avances de Barcelone et d'autres grands clubs pour rester en Bavière. « Ma seule critique à l'égard d'Harry concerne son transfert au Bayern Munich », a-t-il ajouté. « Je l'ai dit à l'époque et je n'ai pas changé d'avis. Je comprends les avantages de ce choix, et l'Angleterre pourra, je l'espère, s'en rendre compte dans les prochaines semaines... Mais en termes de carrière, il mérite mieux que la Bundesliga. »
État d’esprit d’élite et longévité
Owen a salué la force mentale et l’endurance de Kane, soulignant à quel point le joueur de 32 ans n’a cessé d’adapter son jeu. Il a noté que la capacité de Kane à descendre bas sur le terrain et à relancer l’action s’était considérablement améliorée, mais a affirmé que sa plus grande qualité restait son sang-froid devant le but, en particulier avec l’équipe nationale sur la scène internationale.
« Je sais qu’il a manqué un penalty contre la Croatie en match d’ouverture, mais si nous obtenons un penalty en finale de la Coupe du monde, je ne veux personne d’autre que Harry Kane pour le tirer », insiste Owen. « Il a des nerfs d’acier. J’adore sa détermination sans faille, sa longévité, sa capacité à rester indemne et le fait que son jeu ne cesse de s’améliorer. »
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Un héritage qui dépasse le simple total de médailles
Si Kane a connu le succès collectif en Allemagne, Owen estime que les titres remportés avec le Bayern étaient presque une évidence et ne définissent pas sa grandeur. Il considère plutôt Kane comme une source d’inspiration pour les jeunes joueurs, prouvant qu’un dévouement sans faille peut compenser l’absence d’atouts physiques « innés », tels que la vitesse pure ou le flair.
« Remporter des titres de Bundesliga avec le Bayern n’allait jamais définir sa grandeur, car le Bayern les remporte presque toujours », a conclu Owen. « Rien de tout cela ne change ce que je pense de Kane. C’est un footballeur formidable, un capitaine exceptionnel et un être humain brillant. Plus important encore, c’est un exemple. Un exemple qui montre qu’il n’est pas toujours nécessaire de naître Lionel Messi, Pelé ou Diego Maradona. »