Dans sa chronique au Daily Mail, Owen admet avoir changé d’avis sur Kane, qu’il désigne désormais comme le meilleur attaquant de l’histoire anglaise. Ballon d’Or à son palmarès, il reconnaît avoir jadis cru que l’instinct du buteur était inné ; il voit aujourd’hui dans la star du Bayern Munich un modèle d’excellence forgé par le travail et la répétition.

« Plus je vieillis, plus je réalise que j’avais tort au sujet des attaquants – et Harry Kane illustre parfaitement pourquoi j’ai changé d’avis », écrit Owen. « Cela peut paraître ridicule au vu de tout ce qu’Harry a accompli, mais je ne pense pas qu’il soit né pour devenir le joueur qu’il est aujourd’hui. C’est avant tout pour cela que je l’apprécie. C’est pourquoi, sans hésitation, je le qualifie de meilleur attaquant que l’Angleterre ait jamais connu. »