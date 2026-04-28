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Harry Kane Bayern Munich GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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Harry Kane a prouvé qu’il était le meilleur attaquant du monde ; désormais, la machine à buts du Bayern Munich doit saisir cette occasion en or de marquer l’histoire

Analysis
Bayern Munich
H. Kane
Ligue des Champions
Bundesliga
Coupe du monde
Angleterre
FEATURES
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich

Harry Kane se trouve peut-être à l’aube d’une saison majeure, voire déjà au faîte de sa gloire. Le Bayern Munich misera sur le capitaine de l’Angleterre pour faire la différence face au Paris Saint-Germain en demi-finales de la Ligue des champions, alors qu’un nouveau titre de Bundesliga est déjà acquis, que la Coupe du monde se profile et qu’il est déjà en pole position pour le Ballon d’Or. La saison s’annonce en or pour le joueur de 32 ans.

Certains de ses rivaux n'ont peut-être pas été au meilleur de leur forme cette saison, et les prochains affrontements s'annoncent plus intenses à mesure qu'il approche de la fin de sa carrière, mais il ne fait aucun doute que Kane est actuellement le meilleur attaquant de la planète. Il devance largement ses concurrents alors qu’il s’apprête à conclure une saison individuelle remarquable avec le Bayern, mais avec encore tant à jouer – tant pour son club que pour son pays –, il sera déterminé à ne pas s’essouffler dans sa quête d’entrer dans l’histoire sur plusieurs fronts.

L’avant-centre de référence a donc une occasion en or à saisir d’ici les prochaines semaines, à commencer par le choc face au PSG…

  • Harry KaneGetty Images

    De nouveaux sommets

    À 32 ans, Kane signe sans conteste la meilleure saison offensive de sa carrière déjà prolifique. Il a battu plusieurs records, même si le total absurde de 41 buts en une seule saison de Bundesliga, établi par le légendaire Robert Lewandowski en 2020-2021, semble désormais hors de portée, alors qu’il a déjà trouvé le chemin des filets à 33 reprises en 31 matchs.

    Le capitaine anglais totalise désormais 95 buts en seulement 91 apparitions en Bundesliga, devenant ainsi le joueur le plus rapide à atteindre ce total depuis Dieter Müller dans les années 1970, l’icône du FC Cologne ayant nécessité 32 matchs supplémentaires. Ses 51 réalisations toutes compétitions confondues représentent déjà le meilleur total en Europe depuis les 55 unités de Lewandowski en 2019-2020, et l’actuel numéro 9 du Bayern semble promis à dépasser ce chiffre.

    Il compte neuf unités d’avance sur ses plus proches poursuivants, Erling Haaland et Kylian Mbappé, crédités de 24 réalisations chacun, dans la course au Soulier d’or européen. Et ce malgré un récent problème au mollet qui a temporairement freiné sa cadence, tandis que le sacre en Bundesliga est déjà acquis.

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  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    « J'ai débloqué le niveau suivant »

    Son entraîneur, Vincent Kompany, a constaté dès les premiers matches que Kane avait franchi un cap. « C’est lui-même qui a franchi ce cap », avait déclaré le tacticien belge dès octobre. « Il a toujours fait ça au cours de sa carrière. Son évolution est une question de mentalité. Il a travaillé dur chaque année.

    Peut-être que son manque de titres jusqu’alors l’a aidé, car il a préservé cette faim de victoire que l’on prête habituellement aux jeunes joueurs. On ne peut pas faire progresser davantage un tel joueur. C’est à lui de le vouloir. »

    Revenant sur le cas de l’attaquant plus tôt cette année, Kompany a ajouté : « La régularité d’Harry est très impressionnante. On voit bien qu’il se sent à l’aise à Munich, avec sa famille et au sein de cette équipe. Nous avons en Harry un leader incontestable. »

  • Harry Kane Michael Olise FC Bayern 2025Getty Images

    Un véritable travail d'équipe

    Si Kane a atteint de nouveaux sommets, ce n’est pas le fruit d’un effort solitaire. L’attaquant s’est parfaitement entendu avec les ailiers Michael Olise et Luis Diaz pour former l’une des lignes d’attaque les plus redoutables du continent.

    Le trio offensif du Bayern a cumulé 159 buts et passes décisives lors de la saison 2025-2026, les ailiers se répondant coup pour coup avec plus de 45 contributions chacun, preuve d’une efficacité offensive hors norme. Comme à son habitude, Kane s’est aussi illustré en descendant bas sur le terrain pour impliquer ses coéquipiers dans le jeu grâce à sa large palette de passes.

    Si ses exploits personnels sont impressionnants, il est clair que Kane ne serait pas le meilleur buteur d’Europe cette saison sans ses deux partenaires.

  • Harry Kane Lionel MessiGetty/GOAL

    À la hauteur de Messi

    Après avoir décroché un deuxième titre de champion d’Allemagne et conjuré sa fameuse « malédiction des trophées », Kane vise désormais son premier sacre en Ligue des champions. Mais pour atteindre la finale à Budapest, il lui faudra d’abord éliminer le PSG en demi-finale, un obstacle de taille que beaucoup estiment digne d’un rendez-vous au sommet. L’attaquant vedette du Bayern aborde cette double confrontation avec les tenants du titre en excellente forme, sa précision devant le but valant aussi bien en Bundesliga qu’en C1.

    Après avoir frappé à deux reprises lors des quarts contre le Real Madrid, portant son total à 52 buts en 68 matches de C1, il a égalé le ratio but/match de Lionel Messi sous le maillot du Barça. Cette saison, il en est déjà à 12 réalisations en 11 rencontres, toutes inscrites en huit sorties seulement, même s’il est resté muet lors de la phase de groupes au Parc des Princes face au PSG.

    Seul l’ancien buteur de Manchester United, Ruud van Nistelrooy, fait mieux, avec 53 réalisations en 67 matches.

  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

    Une « figure de proue mondiale » qui ne bouge pas

    Les exploits de Kane sont d’autant plus remarquables qu’une rumeur persistante circule au sujet de son avenir à l’Allianz Arena, largement alimentée par les médias anglais qui estiment que l’attaquant pourrait, un jour, revenir en Premier League pour tenter de battre le record de 260 buts détenu par Alan Shearer.

    Son contrat courant jusqu’en 2027 et l’existence, désormais expirée, d’une clause libératoire estivale à 65 millions d’euros (57 M£, 77 M$) ont attisé les spéculations. Toutefois, le joueur de 32 ans n’a rien laissé filtrer sur un éventuel départ, et un nouveau bail pourrait bientôt se concrétiser, les dirigeants ayant déjà prévu des discussions.

    « Aujourd’hui, je l’achèterais 150 millions d’euros », a récemment déclaré Uli Hoeness, président d’honneur du Bayern. « C’est un rêve pour le Bayern Munich. Une figure de proue mondiale. Un grand caractère, un modèle pour nos jeunes de 18 ans. Il les prend sous son aile et leur explique comment frapper le ballon. »

    Interrogé récemment par Sky Sports Allemagne au sujet de son avenir, Kane a affirmé : « Je suis vraiment heureux ici. Avec l’équipe que nous avons, l’entraîneur, le staff, tout le monde va dans le même sens. Évidemment, nous avons encore beaucoup à jouer cette saison, ce qui est passionnant. »

  • GFX Harry Kane Erling Haaland Kylian MbappeGetty/GOAL

    Les rivaux s'effacent

    Actuellement, peu contestent le statut de Kane comme meilleur avant-centre de la planète, même s’il reste sous-évalué dans son pays, où l’on estime souvent que les défenses de Bundesliga sont bien moins solides que celles de la Premier League.

    Comme nous l’avons souligné, ses rivaux n’ont pas réussi à suivre le rythme effréné qu’il a imposé cette saison : Haaland, auteur de 35 buts toutes compétitions confondues, a tout de même déçu, tandis qu’une blessure au genou a perturbé le rythme de Mbappé, malgré ses 41 buts en autant de matchs. Quant à Lewandowski, ses performances s’érodent à Barcelone, ce qui est naturel à 37 ans.

    Enfin, aucun de ces trois artilleurs ne disputera la finale de la Ligue des champions cette saison, ce qui renforce encore l’argument en faveur de Kane : il est non seulement le meilleur avant-centre du moment, mais aussi, toutes catégories confondues, le joueur le plus complet.

  • 1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Une occasion en or

    À quelques semaines de la fin de la saison, Harry Kane est à 270 minutes d’un premier sacre en Ligue des champions, performance qui viendrait renforcer son statut de favori pour le Ballon d’Or. Le Bayern, en pole position, ne devrait pas laisser échapper l’occasion.

    Cet été, la Coupe du monde pourrait bien représenter sa meilleure et dernière chance de soulever un trophée majeur avec son pays. L’attaquant pourrait déjà soulever le Ballon d’Or à Paris plus tard cette année – ce qui ferait de lui le premier Anglais à réussir cet exploit depuis Michael Owen en 2001 –, mais son couronnement serait définitivement acté s’il parvenait à mettre fin à 60 ans d’attente des Three Lions en Amérique du Nord.

    Le titre de meilleur joueur de la planète est à sa portée, et au vu de sa forme actuelle, Kane ne devrait pas laisser filer cette chance.

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