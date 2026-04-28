Certains de ses rivaux n'ont peut-être pas été au meilleur de leur forme cette saison, et les prochains affrontements s'annoncent plus intenses à mesure qu'il approche de la fin de sa carrière, mais il ne fait aucun doute que Kane est actuellement le meilleur attaquant de la planète. Il devance largement ses concurrents alors qu’il s’apprête à conclure une saison individuelle remarquable avec le Bayern, mais avec encore tant à jouer – tant pour son club que pour son pays –, il sera déterminé à ne pas s’essouffler dans sa quête d’entrer dans l’histoire sur plusieurs fronts.

L’avant-centre de référence a donc une occasion en or à saisir d’ici les prochaines semaines, à commencer par le choc face au PSG…