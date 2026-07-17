Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Harry Kane failure GFXGOAL
Thomas Hindle

Traduit par

Harry Kane a peu de chances de se voir offrir une nouvelle chance de remporter la Coupe du monde après son échec le plus douloureux à ce jour avec l'Angleterre ; quant à ses espoirs de remporter le Ballon d'Or, ils ne tiennent désormais plus qu'à un fil

Analysis
H. Kane
Coupe du monde
Angleterre
FEATURES
Angleterre vs Argentine
Argentine
Bayern Munich

Il est surprenant que les journalistes aient attendu si longtemps pour interroger Harry Kane au sujet de son avenir. L’attaquant anglais, fraîchement éliminé après une défaite 2-1 face à l’Argentine, concluait ainsi une saison remarquable mais décevante. Ce n’est qu’à la troisième question qu’un journaliste a enfin demandé au capitaine des Trois Lions ce que lui réservait la suite.

La question se pose avec légitimité. Dans deux semaines, Kane fêtera ses 33 ans. Selon les clichés du football, le déclin, brutal, approche. Il aura 35 ans lors de l’Euro 2028 et pourrait ne plus être le même joueur.

Pourtant, l’histoire aurait pu être bien différente : l’Angleterre menait 1-0 à la 85^e minute mercredi soir. Si Kane avait été décisif, le score aurait pu être plus large, et les 48 heures suivantes auraient pris la forme d’un véritable tour d’honneur avant la finale, ponctué d’articles louant sa capacité à conduire les Trois Lions vers la gloire.

Au lieu de cela, nous nous retrouvons face à un joueur qui a pulvérisé d’innombrables records en club mais qui, au bout du compte, a échoué avec son pays. Le succès international reste la dernière frontière à conquérir pour Kane, et il semble que l’occasion soit déjà passée.

« Nous étions proches, vraiment proches d’une nouvelle finale, mais cela n’a pas suffi. Nous avons tout donné au cours de ces sept dernières semaines, et cet échec est difficile à accepter ! Je sais que les attentes sont élevées, et à juste titre ; cela fait huit ans que nous frappons à la porte, mais il nous manque encore une fois la dernière pièce du puzzle », a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.

  • kane(C)Getty Images

    Des résultats mitigés face à l'Argentine

    Pendant une heure, l’Angleterre a impressionné face à l’Argentine. L’équipe de Thomas Tuchel, sans pouvoir réellement dominer les champions du monde en titre, leur a tenu tête. Lorsque Anthony Gordon a ouvert le score à la 55^e minute, le avantage ne paraissait pas usurpé. C’était le premier coup. L’Argentine allait, sans doute, en asséner un autre. L’Angleterre semblait armée pour répondre.

    Mais l’Angleterre s’est finalement retranchée, l’Argentine a continué d’attaquer sans crainte et Lionel Scaloni a admis que son équipe « sentait le sang dans l’eau ». Tuchel aurait tout aussi bien pu jeter de l’appât.

    Harry Kane, lui, a passé l’essentiel de la rencontre en spectateur. Ses stats sont peu reluisantes : 26 touches de balle, neuf passes réussies, un tir (bloqué) et zéro présence dans la surface adverse.

    La rencontre fut brouillonne, et Kane, disons-le, était prêt à en découdre. Il a passé la majeure partie de la première période à se jeter dans la mêlée, engageant plus de duels que Lisandro Martínez et Alexis Mac Allister. Par moments, il s’est même jeté dans la bataille avec une certaine imprudence.

    Cette abnégation a payé en première période, lorsque le jeu manquait de fluidité. Mais après la pause, alors que l’Angleterre devait se montrer plus offensive, l’intensité est retombée.

    • Publicité
  • Harry Kane Thomas Tuchel England 2026 World Cup NorwayGetty

    « Nous avons peiné à rester concentrés »

    Après l’ouverture du score anglaise, la seconde période a posé un curieux casse-tête tactique à Tuchel. Le technicien allemand se trouvait, il faut le reconnaître, dans une position délicate. L’Angleterre venait de livrer une bataille défensive héroïque à l’Azteca, une résistance mémorable qui lui avait permis de s’imposer de justesse face au Mexique. Kane était resté sur la pelouse pendant 89 minutes ce soir-là, se battant, donnant des coups de pied et luttant sans relâche.

    Il a maintenu cette approche mercredi, tout en reconnaissant que l’Angleterre aurait dû davantage presser.

    « Pour une raison ou une autre, nous avons eu du mal à garder le ballon, nous avons eu du mal à mettre la pression sur le porteur, ce qui leur a permis de prendre de l’élan et de se créer davantage d’occasions dans notre dernier tiers », a expliqué Kane. L’ironie, c’est que Kane fait partie du problème.

    Or l’Angleterre avait surtout besoin d’un relais, d’un joueur capable de fixer les centraux argentins, un peu lents, et de les contraindre à reculer. Kane est un attaquant presque complet, mais il lui manque la vitesse. Il a donc cédé du terrain pour tenter d’endiguer la vague adverse, sans succès face aux vagues successives de pression qui déferlaient devant lui.

    Le match avait cessé d’être à sa portée. Tuchel aurait dû le remplacer. Mais Kane est resté sur la pelouse, impuissant, assistant au désastre.

  • HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    Une saison qui bat tous les records

    Dans ce contexte, la fin de saison s’avère particulièrement décevante, voire injuste. Kane a été impressionnant sous les couleurs du Bayern Munich la saison passée. Il a battu le record de buts marqués en une seule saison par un joueur de Bundesliga en inscrivant 58 réalisations toutes compétitions confondues. Aucun joueur des cinq grands championnats européens n’a égalé son total de 36 buts en championnat. Il est devenu le joueur du Bayern Munich ayant atteint le plus rapidement les 100 contributions à des buts. Le Bayern a remporté le titre avec 16 points d’avance, après avoir légèrement levé le pied en fin de saison.

    Ces statistiques impressionnantes plaçaient l’attaquant anglais parmi les prétendants crédibles au Ballon d’Or, des chiffres que Robert Lewandowski n’a jamais atteints et qui l’approchaient du niveau de Messi et Ronaldo. Sur le plan purement comptable, Kane pouvait donc prétendre devenir le premier Anglais couronné depuis Michael Owen.

    Néanmoins, les performances du Bayern dans les grandes compétitions ont quelque peu compromis ses chances. Le club a tenu tête au PSG, futur vainqueur de la Ligue des champions, mais n’a pas réussi à renverser la vapeur au retour et s’est incliné 6-5 en demi-finale.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Harry Kane England 2026 World CupGetty

    « Je figurerais parmi les favoris. »

    La Coupe du monde constituait pour lui un nouveau départ. Kane a reconnu qu’une bonne performance dans l’épreuve le remettrait dans la course au Ballon d’Or.

    « Je serais sans aucun doute parmi les favoris », avait-il déclaré avant le tournoi. « Au vu des trophées que j’ai remportés cette saison et du nombre de buts marqués, je suis dans la course. Et si l’Angleterre gagne la Coupe du monde, on peut imaginer que le Ballon d’Or revienne à un joueur anglais. »

    Lors des cinq premières sorties, Kane a d’ailleurs évolué en conséquence. Il a inscrit un doublé face à la Croatie, un but contre le Panama, un nouveau doublé face au Congo et délivré une passe décisive à l’Azteca. Avec Jude Bellingham, il a tiré l’Angleterre vers l’avant, tandis que ses coéquipiers se contentaient de remplir leur rôle.

    Un Soulier d’or aide généralement dans ce genre de situation. À la veille de la demi-finale, Kane pointait à deux longueurs de Messi et Mbappé. L’Angleterre avait donc besoin de ses buts pour espérer se qualifier. En d’autres termes, Kane était prêt à frapper.

    Mais son silence face à l’Argentine lui a probablement fait perdre le Soulier d’or. Même s’il réalisait un hat-trick contre la France lors d’un match pour la troisième place auquel il ne devrait pas prendre part, il serait inconcevable que Messi ne trouve pas le chemin des filets en finale contre l’Espagne.

    Kane rentrera en Allemagne sans Soulier d’or, après avoir échoué de peu avec son équipe. Ses chances sont désormais compromises.

  • Thomas Tuchel Harry KaneGetty Images

    S’agit-il d’une finale ?

    Le plus triste dans tout ça ? Ça pourrait bien être la fin. Le transfert de Kane au Bayern a marqué une sorte de renaissance dans sa carrière. Avec le recul, il est probablement resté à Tottenham un an ou deux de trop. Il a été magnifique sous le maillot des Spurs, figurant régulièrement parmi les meilleurs joueurs de la Premier League. Mais il y avait toujours trop de problèmes autour de lui, et les dirigeants n’investissaient pas assez (alors que, ironiquement, ils ont décidé de commencer à dépenser des centaines de millions cet été).

    Ses deux premières saisons au Bayern ont surtout validé sa légitimité : Kane restait capable de performer à haut niveau et pouvait même encore monter en puissance. Il a souvent évoqué son intérêt pour d’autres sports et son admiration pour les athlètes qui savent préserver leur corps. Son passage en Bavière suggère qu’il peut repousser les limites du temps – du moins en club.

    Mais le football international est radicalement différent : pas de longues campagnes pour peaufiner les tactiques et accorder des semaines de repos, pas de pauses pour gérer le temps de jeu ni de matchs reportés afin de laisser les jambes se régénérer. L’Angleterre a bien prolongé son stage de préparation pour la Coupe du monde, mais même ainsi, il a duré moins de deux mois. Après une saison éprouvante, l’ensemble s’est résumé à un sprint sans répit. Et Kane, au moment où cela comptait le plus, n’a pas été à la hauteur.

  • Harry KaneGetty Images

    Un héritage anglais singulier

    Si l’heure de la retraite a sonné, l’héritage de Kane sous le maillot anglais demeure singulier. D’abord, il est incontestablement le meilleur attaquant de l’histoire de l’Angleterre. S’il maintient son rythme, Kane franchira aisément la barre des 100 buts sous le maillot national. Le record de sélections de Peter Shilton (125) est à sa portée, le capitaine anglais en totalisant déjà 121. Il détient le record de penalties convertis en Coupe du monde et a reçu le Soulier d’or en 2018.

    Néanmoins, ses performances en dents de scie lors des grands tournois ternissent son bilan : une Euro 2024 sans éclat et un penalty manqué au Qatar en 2022. Même si l’on tient compte du fait qu’il a souvent porté des équipes moins compétitives lors de la Coupe du monde 2018 et de l’Euro 2021, Kane n’a jamais véritablement endossé le rôle de leader attendu d’un joueur de sa trempe. Les autres buteurs ayant atteint de tels totaux – Messi, Ronaldo, Pelé, Maradona, Henry – ont tous soulevé au moins un grand trophée. Ce n’est pas le cas de Kane.

    Pourtant, l’Angleterre a elle aussi un problème. Si l’on examine l’effectif des attaquants, on constate qu’il est inquiétamment limité. Tuchel a emmené à cette Coupe du monde Ollie Watkins, âgé de 30 ans, et Ivan Toney, également âgé de 30 ans. Il n’y a aucun jeune attaquant capable de prendre la relève. Et il sera très difficile d’écarter Kane.

    L’Angleterre risque donc de maintenir le statu quo. Kane sera sans doute encore dans le groupe en 2028, et l’équipe devrait être compétitive. Mais d’ici là, il aura probablement passé son apogée. Pourtant, l’Angleterre n’a pas vraiment d’autre option.

    De son côté, Kane veut poursuivre l’aventure.

    « L’équipe nationale est ma fierté et ma joie », a-t-il déclaré. « C’est ce que j’aime faire plus que tout. Évidemment, quatre ans, c’est encore loin ; j’aurai 33 ans cet été, mais ça ne s’est jamais arrêté avec Leo [Messi] : il continue de jouer au plus haut niveau. Je ne veux jamais me fixer de limite dans ce domaine. »

    Pourtant, cette perspective ne doit pas faire illusion. Kane a déjà eu l’occasion de marquer les esprits lors de compétitions précédentes, mais il n’a pas saisi sa chance. Ce tournoi, conclu de manière décevante, apparaît comme le plus grand rendez-vous manqué de sa carrière internationale.