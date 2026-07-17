La question se pose avec légitimité. Dans deux semaines, Kane fêtera ses 33 ans. Selon les clichés du football, le déclin, brutal, approche. Il aura 35 ans lors de l’Euro 2028 et pourrait ne plus être le même joueur.

Pourtant, l’histoire aurait pu être bien différente : l’Angleterre menait 1-0 à la 85^e minute mercredi soir. Si Kane avait été décisif, le score aurait pu être plus large, et les 48 heures suivantes auraient pris la forme d’un véritable tour d’honneur avant la finale, ponctué d’articles louant sa capacité à conduire les Trois Lions vers la gloire.

Au lieu de cela, nous nous retrouvons face à un joueur qui a pulvérisé d’innombrables records en club mais qui, au bout du compte, a échoué avec son pays. Le succès international reste la dernière frontière à conquérir pour Kane, et il semble que l’occasion soit déjà passée.

« Nous étions proches, vraiment proches d’une nouvelle finale, mais cela n’a pas suffi. Nous avons tout donné au cours de ces sept dernières semaines, et cet échec est difficile à accepter ! Je sais que les attentes sont élevées, et à juste titre ; cela fait huit ans que nous frappons à la porte, mais il nous manque encore une fois la dernière pièce du puzzle », a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.