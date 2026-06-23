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Harry Kane à la comparaison de Gary Lineker et Jimmy Greaves : où se situe le meilleur buteur de l'Angleterre, selon Peter Shilton, qui analyse celui qui s'apprête à battre son record historique de sélections ?
Le palmarès de Kane avec l'Angleterre : ses matchs et ses buts pour les Three Lions
Kane a fait ses débuts en équipe nationale senior en 2015, marquant son premier but moins de 80 secondes après être entré en jeu lors d’un match de qualification pour l’Euro 2016 contre la Lituanie. Depuis, personne ne l’a arrêté : il repousse sans cesse les limites de l’excellence individuelle.
Wayne Rooney, premier joueur à franchir le seuil des 50 buts pour les Three Lions, se retrouve désormais loin derrière Kane, dont le total impressionnant atteint 81 buts en 115 sélections. La barre des 100 buts semble à portée de main, et certains estiment qu’une victoire dans une grande compétition viendrait consolider la place de l’actuel capitaine comme « GOAT » (le plus grand de tous les temps) du football anglais.
Reste que toute comparaison demeure délicate entre des générations séparées par des décennies, tant les époques et les styles de jeu diffèrent. L’Angleterre a eu la chance de compter plusieurs attaquants de légende au fil des ans, et Kane n’est qu’un élément de plus de ce vivier de talents.
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Les attaquants vedettes : comment Kane se compare-t-il à Lineker et Greaves ?
Interrogé sur la question de savoir si Kane est le meilleur attaquant polyvalent de ce groupe – alors que des joueurs comme Greaves et Lineker étaient des finisseurs plus naturels –, l’ancien gardien des Three Lions, Shilton – s’exprimant dans le cadre d’un partenariat avec Lynx Fine Fragrance et sa campagne « The Official Makeup » – a déclaré à GOAL : « Jimmy Greaves était l’un de mes héros quand j’étais enfant. C’était un dribbleur brillant, avec un jeu de jambes si léger qu’il pouvait marquer de n’importe où : des buts faciles, des tirs lointains ou en effaçant deux adversaires d’un crochet. Au sommet de son art, Jimmy Greaves était tout simplement impressionnant.
« Un pur talent naturel, tandis que Gary, d’un style totalement différent, ne se distinguait pas par ses dribbles mais par sa vitesse et sa capacité à se trouver au bon endroit au bon moment, qualité essentielle pour un avant-centre, qu’il associait à un sang-froid et une finition hors pair. Il restait incroyablement calme dans les derniers instants et il me disait toujours qu’à Leicester on lui avait inculqué une seule règle : « Vise le cadre, tire à ras de terre, et si tu peux mettre de la vitesse dans ton tir, n’hésite pas. » Voilà son credo, et on l’a vu à maintes reprises.
Harry est un peu différent, il est plus grand et constitue une menace aérienne évidente. Il n’a peut-être pas la vitesse de Gary, mais il reste suffisamment rapide. L’autre soir [contre la Croatie], il a marqué sur corner, il score aussi de l’extérieur de la surface : c’est un vrai buteur. Il est sans doute un peu plus polyvalent sur les coups de pied arrêtés, corners et coups francs. Mais, au final, ce sont tous de grands buteurs. »
Le recordman en vue : Kane se rapproche du total de 125 sélections de Shilton
Kane n’est plus qu’à dix sélections d’égaler le record de Shilton. L’ancien gardien de Nottingham Forest et de Leicester City a disputé 125 matchs sur deux décennies, entre 1970 et 1990.
Shilton se dit heureux de transmettre un peu d’histoire à Kane. Interrogé sur la question de savoir s’il s’attendait à ce que ce record soit déjà tombé, étant donné que les calendriers actuels comportent bien plus de matchs internationaux qu’autrefois, il a déclaré : « Il m’est arrivé à plusieurs reprises de voir des joueurs entrer en jeu en fin de match pour cinq ou dix minutes et obtenir une sélection, ce qui m’a fait penser : “Oh, je ne suis pas sûr que ce soit juste”.
Mais avec Harry, ce n’est pas du tout le cas : il dispute les matchs, il se donne à 100 %, son palmarès est brillant. À mon époque, un avant-centre était considéré comme fini vers 32 ans, mais aujourd’hui les Messi et Ronaldo repoussent les limites.
« Il semble bien qu’Harry puisse battre ce record. Je serais ravi qu’il y parvienne, car je le respecte vraiment. J’admire sa manière d’agir en professionnel. Et c’est un attaquant, le poste le plus exigeant – juste après le gardien de but ! »
Kane et l’Angleterre affronteront le Ghana mardi au Gillette Stadium, antre des New England Patriots, à Foxborough, pour leur entrée en lice dans la Coupe du monde. Thomas Tuchel et son groupe espèrent éviter tout faux pas, d’autant que leur capitaine a déjà signé un doublé lors de la victoire 4-2 contre la Croatie en ouverture du tournoi.
- Lynx
Le match officiel : Shilton a pris part à la rencontre emblématique de la Coupe du monde 1986.
Shilton, qui a subi le moment le plus controversé de l’histoire du football, a enfin tourné la page. Dans un geste de réconciliation orchestré par Lynx Fine Fragrance, le gardien a serré la main d’une mascotte symbolisant ce moment tristement célèbre de la Coupe du monde de la FIFA 1986. Baptisé « The Official Makeup », cet instant marque la première fois que Shilton tourne publiquement la page de la plus vieille controverse du ballon rond.
« The Official Makeup » s’est joué sur la pelouse du Chelmsford FC, près de la ville natale de Peter, et la marque de parfums pour hommes Lynx a fait venir à Chelmsford sa mascotte argentine, issue de son parrainage de la Coupe du monde de la FIFA 2026, pour participer à cette réconciliation historique. Score final : Shilton x Lynx 1, Rancunes 0.