Interrogé sur la question de savoir si Kane est le meilleur attaquant polyvalent de ce groupe – alors que des joueurs comme Greaves et Lineker étaient des finisseurs plus naturels –, l’ancien gardien des Three Lions, Shilton – s’exprimant dans le cadre d’un partenariat avec Lynx Fine Fragrance et sa campagne « The Official Makeup » – a déclaré à GOAL : « Jimmy Greaves était l’un de mes héros quand j’étais enfant. C’était un dribbleur brillant, avec un jeu de jambes si léger qu’il pouvait marquer de n’importe où : des buts faciles, des tirs lointains ou en effaçant deux adversaires d’un crochet. Au sommet de son art, Jimmy Greaves était tout simplement impressionnant.

« Un pur talent naturel, tandis que Gary, d’un style totalement différent, ne se distinguait pas par ses dribbles mais par sa vitesse et sa capacité à se trouver au bon endroit au bon moment, qualité essentielle pour un avant-centre, qu’il associait à un sang-froid et une finition hors pair. Il restait incroyablement calme dans les derniers instants et il me disait toujours qu’à Leicester on lui avait inculqué une seule règle : « Vise le cadre, tire à ras de terre, et si tu peux mettre de la vitesse dans ton tir, n’hésite pas. » Voilà son credo, et on l’a vu à maintes reprises.

Harry est un peu différent, il est plus grand et constitue une menace aérienne évidente. Il n’a peut-être pas la vitesse de Gary, mais il reste suffisamment rapide. L’autre soir [contre la Croatie], il a marqué sur corner, il score aussi de l’extérieur de la surface : c’est un vrai buteur. Il est sans doute un peu plus polyvalent sur les coups de pied arrêtés, corners et coups francs. Mais, au final, ce sont tous de grands buteurs. »