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Harry Kane a expliqué pourquoi Lionel Messi ou Kylian Mbappé devraient probablement le devancer dans la course au Ballon d’Or 2026, même si l’attaquant anglais, désormais au Bayern Munich, serait, selon Jamie Carragher, un lauréat tout à fait méritant
Carragher analyse les chances de Kane pour le Ballon d’Or
Kane continue de s’imposer comme l’un des buteurs les plus prolifiques du football mondial. Malgré sa régularité, Carragher estime que les statistiques individuelles ne suffiront peut-être pas à lui assurer le Ballon d’Or 2026. Dans une tribune publiée par The Telegraph, l’ancien défenseur argue que ce trophée récompense souvent les performances réalisées dans les plus grandes compétitions. Alors que la Coupe du monde 2026 est encore en cours, il juge que les résultats sur la scène internationale pourraient s’avérer déterminants pour désigner le lauréat.
- Getty Images Sport
Carragher souligne l'avantage de Messi et Mbappé
Carragher estime que Kane possède l’étoffe d’un futur Ballon d’Or, mais il souligne que l’édition 2026 risque d’être éclipsée par les exploits de Messi et Mbappé. Selon lui, les performances en Coupe du monde et en fin de Ligue des champions pèsent davantage dans la balance que les seuls totaux de buts en championnat.
« Si l’on se base sur les douze derniers mois, Kane devrait remporter le Ballon d’Or », admet Carragher. « Malheureusement, il ne le remportera probablement pas, car lors d’une année de Coupe du monde, le trophée revient inévitablement à la star de la nation victorieuse. Même si j’aimerais croire que l’Angleterre peut encore l’emporter, rien ne vient étayer cette opinion, surtout après ses récentes performances.
« Si l’Argentine conserve son titre, Messi remportera le Ballon d’Or. Si la France l’emporte, l’un de ses joueurs clés sera récompensé. Michael Olise, coéquipier de Kane au Bayern, fait également figure de prétendant sérieux ; et même si, à l’aune des standards de Kylian Mbappé, il a connu une année frustrante avec son club, ses prestations majeures en Coupe du monde suffiront à effacer ce souvenir. »
L'héritage de Kane dépasse le simple total de ses trophées.
Pour Carragher, juger la place de Kane parmi les plus grands joueurs anglais uniquement à l’aune des titres serait une erreur. Il estime que l’attaquant a déjà distancé les comparaisons avec Alan Shearer, Gary Lineker et Wayne Rooney grâce à sa longévité et sa capacité à évoluer tactiquement, tout en restant l’un des avant-postes les plus décisifs du football contemporain.
« La candidature de Kane au titre de meilleur joueur anglais de tous les temps sera généralement écartée à moins qu’il ne connaisse le même succès sous le maillot des Three Lions », a ajouté Carragher. « En réalité, son excellence constante à une époque où l’Angleterre est si loin derrière l’élite ne fait que souligner pourquoi, à la fin de sa carrière, il pourrait se démarquer.
« Il y a quelques années, on se demandait où situer Kane parmi les grands attaquants anglais, aux côtés d’Alan Shearer, Gary Lineker et Wayne Rooney. Il a balayé ces débats d’un revers de main. »
- AFP
Une victoire en Coupe du monde pourrait sceller l'héritage de Kane
Grâce à ses performances individuelles, Kane reste un candidat sérieux aux plus grandes distinctions individuelles du football, mais Carragher estime que ses chances de remporter le Ballon d’Or dépendent de la capacité de l’Angleterre à aller loin dans la Coupe du monde. Les Three Lions se préparent actuellement à affronter le Mexique en huitièmes de finale, et Kane devrait mener l’attaque anglaise dans cette quête d’une place en quarts de finale.
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