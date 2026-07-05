Carragher estime que Kane possède l’étoffe d’un futur Ballon d’Or, mais il souligne que l’édition 2026 risque d’être éclipsée par les exploits de Messi et Mbappé. Selon lui, les performances en Coupe du monde et en fin de Ligue des champions pèsent davantage dans la balance que les seuls totaux de buts en championnat.

« Si l’on se base sur les douze derniers mois, Kane devrait remporter le Ballon d’Or », admet Carragher. « Malheureusement, il ne le remportera probablement pas, car lors d’une année de Coupe du monde, le trophée revient inévitablement à la star de la nation victorieuse. Même si j’aimerais croire que l’Angleterre peut encore l’emporter, rien ne vient étayer cette opinion, surtout après ses récentes performances.

« Si l’Argentine conserve son titre, Messi remportera le Ballon d’Or. Si la France l’emporte, l’un de ses joueurs clés sera récompensé. Michael Olise, coéquipier de Kane au Bayern, fait également figure de prétendant sérieux ; et même si, à l’aune des standards de Kylian Mbappé, il a connu une année frustrante avec son club, ses prestations majeures en Coupe du monde suffiront à effacer ce souvenir. »