Kane, qui a transformé un penalty en première période, a pourtant salué la qualité du travail défensif malgré les neuf buts inscrits au Parc des Princes.

Ce match est entré dans l’histoire de la Ligue des champions comme la première demi-finale où les deux équipes ont inscrit au moins quatre buts chacune. Kane a toutefois estimé que l’éclat des attaquants avait simplement occulté le travail des défenseurs. « Même s’il y a eu neuf buts marqués, il y a eu des actions défensives incroyables sur le terrain », a déclaré le capitaine anglais à Amazon Prime. « On a les meilleurs joueurs du monde. Les meilleurs attaquants, les meilleurs défenseurs. Parfois, ce sont les attaquants qui prennent le dessus et montrent leur qualité. Quand on voit les défenseurs centraux qui jouent au milieu de terrain, parfois en attaque ou sur les ailes face aux ailiers, il faut leur rendre hommage. C’est vraiment difficile. Je les ai trouvés exceptionnels. »