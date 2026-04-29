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Harry Kane a été critiqué par Wayne Rooney pour avoir salué, de manière surprenante, la « défense exceptionnelle » lors du match haletant à neuf buts entre le PSG et le Bayern Munich
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Kane prend la défense de ses « exceptionnels » défenseurs centraux après ce festival de buts.
Kane, qui a transformé un penalty en première période, a pourtant salué la qualité du travail défensif malgré les neuf buts inscrits au Parc des Princes.
Ce match est entré dans l’histoire de la Ligue des champions comme la première demi-finale où les deux équipes ont inscrit au moins quatre buts chacune. Kane a toutefois estimé que l’éclat des attaquants avait simplement occulté le travail des défenseurs. « Même s’il y a eu neuf buts marqués, il y a eu des actions défensives incroyables sur le terrain », a déclaré le capitaine anglais à Amazon Prime. « On a les meilleurs joueurs du monde. Les meilleurs attaquants, les meilleurs défenseurs. Parfois, ce sont les attaquants qui prennent le dessus et montrent leur qualité. Quand on voit les défenseurs centraux qui jouent au milieu de terrain, parfois en attaque ou sur les ailes face aux ailiers, il faut leur rendre hommage. C’est vraiment difficile. Je les ai trouvés exceptionnels. »
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Rooney contre-attaque
Rooney, en tant que consultant pour Amazon Prime, a exprimé son désaccord. « J’adore Harry Kane, mais il est hors de question qu’il félicite ses défenseurs », a tranché l’icône de Manchester United et de l’Angleterre. « C’est sans doute parce que ce sont ses coéquipiers. Il cherche simplement à leur redonner confiance pour la semaine prochaine. La défense des deux équipes était tout bonnement catastrophique. S’il est honnête. »
Pour lui, le festival offensif dont ont profité les deux équipes traduit une tendance actuelle chez les entraîneurs et un déficit de leadership sur le terrain. « On n’entend plus les défenseurs communiquer », a-t-il ajouté. « Avant, on entendait Jamie Carragher hurler sur ses défenseurs à Liverpool. Ça m’agaçait, mais ça remettait ses arrières latéraux en place. On n’a plus ce niveau de communication aujourd’hui. C’est le résultat de la méthode d’entraînement. »
Des approches « immatures » sont pointées du doigt
L'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre a également remis en question l'approche tactique des entraîneurs Luis Enrique et Vincent Kompany lors de cette rencontre chaotique. « Luis Enrique est un entraîneur de haut niveau ; alors quand ils ont pris l'avantage 5-2, je pense qu'il aurait dû dire : "Fermez le jeu et repliez-vous derrière le ballon". Mais ils ont cherché à marquer davantage de buts, et Vincent Kompany dispose d'une équipe très offensive. On a assisté à une défense peu mature, ce qui est complètement fou », a conclu Rooney.
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Carragher et Henry prennent la défense des « géants » prêts à « prendre des risques »
Alors que Rooney pointait du doigt les lacunes défensives, d’autres observateurs ont préféré mettre en exergue la qualité exceptionnelle du jeu offensif. Sur CBS Sports, Carragher a estimé qu’une défense, même irréprochable, n’aurait peut-être pas suffi à contenir les attaquants de classe mondiale alignés sur la pelouse. « En repensant aux buts, je ne vois pas de grosse erreur du gardien ou de bourde défensive ; j’ai surtout l’impression que ce étaient tout simplement de superbes réalisations », a analysé l’ancien défenseur de Liverpool. « Les arrières ne se sont pas ridiculisés. Le niveau du jeu offensif était tel qu’il rendait presque inévitables les buts. »
La légende d’Arsenal Thierry Henry a abondé dans le même sens, saluant un spectacle osé : « On critique souvent les équipes qui ne prennent pas assez de risques. Ce soir, il y en avait à foison. Un défenseur pourrait devenir fou en voyant ça. Mais peu m’importe. Les gens se plaignent que le football est ennuyeux ? Ce match n’était pas ennuyeux. Par moments, c’était purement et simplement de la folie. »