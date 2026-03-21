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Harry Kane a déclaré qu'il ne battrait le record de Robert Lewandowski en Bundesliga que si le Bayern Munich était éliminé de la Ligue des champions par le Real Madrid
Kane en grande forme pour le Bayern
Kane est dans une forme incroyable cette saison, avec un total impressionnant de 31 buts inscrits jusqu'à présent. Il lui en manque encore 11, en sept matches, pour dépasser le record de Lewandowski (41 buts) établi lors de la saison 2020/21. Hamann estime toutefois que la Ligue des champions représente un défi de taille pour l'ambition de Kane, le Bayern devant affronter le Real Madrid lors d'un choc à ne pas manquer en phase à élimination directe, car il pense que le temps de jeu de l'attaquant doit être géré. La dernière fois que ces deux poids lourds se sont affrontés, Kane a été remplacé à 10 minutes de la fin alors que le Bayern tentait de revenir au score, dans un match qu'ils ont finalement perdu, et Hamann estime qu'une répétition de ce scénario serait un désastre.
Il a déclaré à Sky : « Il y a deux ans, il avait le record à portée de main et voulait le battre. À Madrid, il est sorti à dix minutes de la fin, alors qu’ils étaient encore loin du but. »
Il a ajouté : « Je pense que le Bayern et Kane feraient bien de mettre ce record de côté. Car l’important, c’est qu’ils passent le tour en Ligue des champions – et idéalement un de plus – et qu’ils remportent la Ligue des champions. »
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Hamann met en garde contre une nouvelle erreur
Hamann a demandé à Kane de faire passer l'équipe avant tout, plutôt que de courir après les honneurs individuels.
Il a poursuivi : « Ces records personnels – qui sont peut-être importants pour lui – ne devraient pas vraiment compter. C'est le succès de l'équipe qui prime. Et comme je l'ai dit : il était de retour, puis il y a eu Stuttgart. Il a joué 90 minutes sous une température de 35 degrés, puis a été remplacé à Madrid à la 80e minute trois jours plus tard. Une telle situation ne doit plus se reproduire. »
Si Hamann semble voir le verre à moitié vide, Lothar Matthäus, autre ancienne icône du Bayern, estime quant à lui que l’équipe a le talent nécessaire pour remporter un triplé historique, avec Kane en tête.
Il a déclaré : « Le Bayern est l'équipe qui affiche actuellement les meilleures performances en Europe. Pas seulement sur deux matchs, mais sur l'ensemble de l'année. C'est pourquoi le Bayern est aussi le favori face au Real Madrid à mes yeux.
Je pense que le Bayern peut non seulement remporter le titre, mais aussi le triplé cette année. Les chances sont bien réelles, et la qualité de l'équipe est excellente aux deux extrémités du terrain. »
Le Ballon d'Or en vue ?
L'ancien attaquant de Liverpool et de l'équipe d'Angleterre, Emile Heskey, s'est exprimé sur la forme actuelle de Kane et a lancé la candidature de l'ancien joueur de Tottenham pour la plus grande récompense individuelle de ce sport.
Il a déclaré à GOAL : « Il est au sommet, n'est-ce pas ? Il fait clairement partie des candidats, surtout quand on regarde ce qu'il a accompli : tous ces buts, les records qu'il bat... Il est clairement au sommet. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle d'Harry Kane comme candidat au Ballon d'Or. En aurait-il été de même s'il était resté en Angleterre ? Probablement pas. »
Kane lui-même est bien conscient qu’il devra remporter l’un des plus grands trophées du football pour décrocher ce prix, et il admet qu’il devra soit remporter la Ligue des champions avec le Bayern, soit la Coupe du monde avec l’Angleterre.
À propos de sa quête de ce prix, il a déclaré : « Évidemment, j’adorerais remporter le Ballon d’Or. Il s’agit essentiellement d’un trophée collectif que remporte le meilleur joueur de l’équipe. Donc, peu importe vos performances au cours d’une saison, à moins de remporter les plus grandes compétitions, ce sera cette fois-ci le vainqueur de la Ligue des champions ou celui de la Coupe du monde. »
- AFP
Et maintenant ?
Le Bayern affrontera Fribourg le 4 avril, avant de se mesurer au Real Madrid. Reste à savoir s'il disputera ces deux rencontres ou s'il sera mis au repos pour le match de Bundesliga. Avant cela, il représentera l'Angleterre pendant la trêve internationale.
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