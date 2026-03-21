Harry Kane a déclaré qu'il ne battrait le record de Robert Lewandowski en Bundesliga que si le Bayern Munich était éliminé de la Ligue des champions par le Real Madrid

Kane est dans une forme incroyable cette saison, avec un total impressionnant de 31 buts inscrits jusqu'à présent. Il lui en manque encore 11, en sept matches, pour dépasser le record de Lewandowski (41 buts) établi lors de la saison 2020/21. Hamann estime toutefois que la Ligue des champions représente un défi de taille pour l'ambition de Kane, le Bayern devant affronter le Real Madrid lors d'un choc à ne pas manquer en phase à élimination directe, car il pense que le temps de jeu de l'attaquant doit être géré. La dernière fois que ces deux poids lourds se sont affrontés, Kane a été remplacé à 10 minutes de la fin alors que le Bayern tentait de revenir au score, dans un match qu'ils ont finalement perdu, et Hamann estime qu'une répétition de ce scénario serait un désastre.

Il a déclaré à Sky : « Il y a deux ans, il avait le record à portée de main et voulait le battre. À Madrid, il est sorti à dix minutes de la fin, alors qu’ils étaient encore loin du but. »

Il a ajouté : « Je pense que le Bayern et Kane feraient bien de mettre ce record de côté. Car l’important, c’est qu’ils passent le tour en Ligue des champions – et idéalement un de plus – et qu’ils remportent la Ligue des champions. »