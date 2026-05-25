Harry Kane a adressé un message aux supporters de Tottenham après que son ancien club a évité la relégation lors de la dernière journée de la saison de Premier League

Le but inscrit en toute fin de première mi-temps par João Palhinha a offert aux Spurs une victoire 1-0 à domicile face à Everton, un résultat suffisant pour assurer leur maintien en Premier League et condamner leur rival West Ham à un retour en Championship pour la première fois depuis 2012, malgré le succès 3-0 des Hammers contre Leeds au London Stadium.

Cette conclusion euphorique sauve une saison autrement désastreuse pour les Spurs, qui évitent ainsi une relégation qui aurait été historique, la première en près de cinquante ans. Le club conserve donc sa place parmi les cadors de l’ère moderne de la Premier League.