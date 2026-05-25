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Harry Kane a adressé un message aux supporters de Tottenham après que son ancien club a évité la relégation lors de la dernière journée de la saison de Premier League
Le maintien acquis lors d'un dimanche sous haute tension
Le but inscrit en toute fin de première mi-temps par João Palhinha a offert aux Spurs une victoire 1-0 à domicile face à Everton, un résultat suffisant pour assurer leur maintien en Premier League et condamner leur rival West Ham à un retour en Championship pour la première fois depuis 2012, malgré le succès 3-0 des Hammers contre Leeds au London Stadium.
Cette conclusion euphorique sauve une saison autrement désastreuse pour les Spurs, qui évitent ainsi une relégation qui aurait été historique, la première en près de cinquante ans. Le club conserve donc sa place parmi les cadors de l’ère moderne de la Premier League.
Le soutien de Kane aux fidèles supporters des Spurs
Kane a félicité Tottenham et ses supporters après que le club a évité la relégation de la Premier League lors d’une dernière journée de saison haletante. Bien qu’il ne fasse plus partie du club, le légendaire attaquant reste très attaché au nord de Londres et n’a pas tardé à saluer le maintien de l’équipe de son enfance.
Sur les réseaux sociaux, il a exprimé son soulagement et son admiration pour les fans ayant traversé une saison éprouvante : « Félicitations à tout le monde au club, en particulier aux supporters – un combat acharné et un résultat formidable lors de la dernière journée ! »
Deux destins contrastés pour une icône du club
Pendant que son ancien club luttant pour son maintien au bas du classement, Harry Kane continuait d’enrichir son palmarès. Le capitaine de l’équipe d’Angleterre a vécu un week-end retentissant, signant un hat-trick en finale de la DFB-Pokal contre Stuttgart et offrant ainsi le doublé national au Bayern Munich. Un tournant majeur pour l’attaquant, resté jusqu’alors sans titre majeur durant sa longue carrière chez les Spurs.
Depuis son transfert estimé à 86 millions de livres sterling vers l’Allianz Arena, Kane s’est mué en un véritable gagneur, portant à quatre son total de trophées en Allemagne. Ses statistiques individuelles demeurent tout aussi impressionnantes : fort de 61 buts en 51 matchs sous les ordres de Vincent Kompany cette saison, il aborde la Coupe du monde nord-américaine avec l’ambition de guider l’Angleterre vers l’excellence.
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La vaste refonte estivale des Spurs
Malgré le soulagement d'avoir évité la relégation, l'entraîneur des Spurs, Roberto De Zerbi, se prépare déjà à une refonte majeure de l'équipe cet été. L'Italien a qualifié ce sauvetage de « plus grande réussite » de sa carrière, mais il a aussitôt souligné que l'effectif actuel nécessitait des changements importants. De Zerbi est déterminé à faire des Spurs une équipe à nouveau compétitive et réclame des recrues de « premier plan » pour éviter une nouvelle lutte contre la relégation.