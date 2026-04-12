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Harry Kane a acquis une nouvelle demeure évaluée à 20 millions de livres sterling, située à proximité du centre d’entraînement de Chelsea. Selon les observateurs, cette propriété « évoque fortement le palais de Buckingham »
Une résidence royale digne du capitaine de l’équipe d’Angleterre
Le capitaine des Three Lions a mis les moyens pour sa nouvelle propriété, située dans le prestigieux quartier de Wentworth, à proximité du centre d’entraînement de Chelsea à Cobham.
Des voisins interrogés par le Sun soulignent une ressemblance frappante entre la nouvelle demeure de l’attaquant et la résidence officielle de la monarchie londonienne. L’un d’eux remarque : « La façade évoque celle de Buckingham Palace. »
Kane avait initialement acquis le terrain et la propriété existante pour 6,5 millions de livres sterling en 2023, mais il a choisi une refonte complète plutôt qu’une simple rénovation. L’ancien buteur de Tottenham a fait démolir la structure d’origine pour la remplacer par un chef-d’œuvre néo-géorgien, un projet qui a mobilisé une équipe de constructeurs pendant près de deux ans et qui touche désormais à sa fin.
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Des fonctionnalités high-tech pour une icône du football
Si l'extérieur de la maison affiche une esthétique classique et majestueuse, avec ses fenêtres de style géorgien et ses imposantes colonnes d'entrée, l'intérieur et les sous-sols regorgent de luxe moderne. Les plans soumis au conseil municipal de Runnymede révèlent que le joueur de 32 ans et son épouse, Kate, ont privilégié les technologies de pointe pour s'adapter à leur mode de vie. Pièce maîtresse : un « plateau tournant » estimé à 20 000 £, conçu pour sa flotte de véhicules haut de gamme. Le garage souterrain peut accueillir cinq voitures, et la plate-forme rotative lui permet de manœuvrer aisément ses bolides hors des espaces restreints, sans marche arrière.
Vastes installations souterraines
Le projet, dont l’envergure dépasse largement les étages visibles, comprend un immense sous-sol dédié aux loisirs et au bien-être. D’après les documents d’urbanisme, cette partie souterraine abrite une salle de cinéma privée, une piscine, un bar pour recevoir les invités, une salle de soins ainsi qu’une salle de sport entièrement équipée. Conçue pour accueillir confortablement toute la famille, la demeure offre quatre chambres principales destinées aux Kane et à leurs quatre enfants, ainsi que deux chambres supplémentaires avec salle de bains attenante, réservées au personnel résidant sur place.
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Préparer l'avenir après Munich
Bien que Kane réside actuellement en Allemagne avec sa famille depuis son transfert très médiatisé au Bayern, ce projet immobilier dans le Surrey témoigne clairement de ses projets à long terme. L'international anglais devrait s'installer définitivement dans cette maison une fois sa carrière à l'étranger terminée, voire plus tôt encore, pendant les pauses de la Bundesliga. L'emplacement, au sein du domaine de Wentworth, offre à la famille intimité et sécurité tout en la maintenant à proximité du cœur du football anglais.