Le capitaine des Three Lions a mis les moyens pour sa nouvelle propriété, située dans le prestigieux quartier de Wentworth, à proximité du centre d’entraînement de Chelsea à Cobham.

Des voisins interrogés par le Sun soulignent une ressemblance frappante entre la nouvelle demeure de l’attaquant et la résidence officielle de la monarchie londonienne. L’un d’eux remarque : « La façade évoque celle de Buckingham Palace. »

Kane avait initialement acquis le terrain et la propriété existante pour 6,5 millions de livres sterling en 2023, mais il a choisi une refonte complète plutôt qu’une simple rénovation. L’ancien buteur de Tottenham a fait démolir la structure d’origine pour la remplacer par un chef-d’œuvre néo-géorgien, un projet qui a mobilisé une équipe de constructeurs pendant près de deux ans et qui touche désormais à sa fin.