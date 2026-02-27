Getty Images Sport
Hansi Flick veut « encore 100 matchs » à Barcelone avant d'atteindre un cap important, alors que l'entraîneur réagit au tirage au sort de la Ligue des champions contre Newcastle
Flick envisage l'avenir à Barcelone
Flick est prêt à prolonger son séjour à Barcelone alors qu'il approche le cap des 100 matchs à la tête de l'équipe. À l'approche du match historique de la Liga contre Villarreal, l'entraîneur allemand a fait le point sur son mandat et a exprimé son profond désir de rester à la tête de l'équipe. Il a souligné sa passion pour son rôle, pour la ville et sa fierté quant à l'évolution de l'équipe actuelle.
« C'est un grand honneur d'atteindre ce nombre de matchs. C'était un rêve de devenir entraîneur ici et j'apprécie chaque jour passé avec les joueurs et les supporters », a-t-il déclaré aux journalistes. « Pourquoi ne pas rester ici pour 100 matchs supplémentaires ? J'apprécie chaque jour passé ici. Le climat est fantastique. J'adore mon travail. C'est un honneur. Et tout le monde devrait être fier de l'équipe. »
Newcastle attend le test de la Ligue des champions
La conversation s'est inévitablement orientée vers la scène continentale après le tirage au sort de la Ligue des champions, qui a opposé Barcelone à Newcastle United, équipe de Premier League, en huitièmes de finale. Si certains supporters ont été soulagés d'éviter des poids lourds comme le Paris Saint-Germain, Flick s'est empressé de rejeter toute complaisance. Il a souligné que toutes les équipes restantes, y compris les futurs adversaires potentiels comme l'Atlético Madrid ou Tottenham, possèdent d'immenses qualités.
«Tous les matchs sont importants. Je ne me réjouis pas de ne pas affronter le PSG, il faut respecter l'adversaire », a insisté Flick lors de la conférence de presse. « Tout le monde veut atteindre la finale et Newcastle veut aussi gagner la Ligue des champions. Tous les adversaires sont difficiles. Ce ne sera pas facile. Il faut jouer au plus haut niveau. Jouer contre l'Atlético ou Tottenham si nous passons sera également très difficile. C'est fantastique d'avoir cette opportunité, mais nous respectons strictement tous nos adversaires. »
Flick se projette vers le match contre Villarreal
Revenant à ses responsabilités nationales, Flick a mis en garde ses joueurs contre la menace que représente Villarreal. Il a rappelé que leur précédente rencontre avait été une victoire chanceuse et a exigé une concentration totale pour éviter les erreurs inutiles. Le manager insiste pour que ses joueurs réalisent une performance sans faille, soulignant que pour conserver leur avance en tête du classement, ils doivent adopter une approche implacable et agressive à chaque match.
« Si vous gagnez, c'est un match de moins. Pour moi, l'important est que nous fassions notre travail », a expliqué Flick. « Nous nous souvenons du dernier match à Villarreal, c'était une victoire chanceuse. Nous ne devons pas commettre d'erreurs inutiles et jouer notre style. » Soulignant l'état d'esprit nécessaire pour remporter le titre de champion, il a donné une directive claire : « Nous pouvons nous améliorer, et nous devons le faire. Nous devons gagner, gagner et gagner. »
Blessure et sanction disciplinaire de De Jong
Flick doit également faire face à un casse-tête important en matière de sélection suite à la blessure inopportune du milieu de terrain clé Frenkie de Jong. L'absence de l'international néerlandais survient à un moment critique, avec sept matchs prévus avant la prochaine trêve internationale. Cependant, l'entraîneur du FC Barcelone a refusé d'utiliser la crise des blessures comme excuse, préférant mettre au défi la profondeur de son effectif pour qu'il se mobilise.
« Cette blessure survient à un mauvais moment, mais il faut l'accepter. D'autres joueurs vont jouer. Je ne cherche pas d'excuses ni ne me plains », a déclaré Flick, conservant une attitude positive. Au-delà des tactiques, il a également mis en lumière la discipline interne dans le vestiaire, révélant que le passage à des amendes financières et la délégation de la responsabilité aux capitaines d'équipe ont complètement éradiqué les retards. « Depuis, personne n'est plus en retard, donc je pense que nous avons pris la bonne décision. Cela me soulage de la pression et de la tension. »
