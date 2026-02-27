Hansi Flick veut « encore 100 matchs » à Barcelone avant d'atteindre un cap important, alors que l'entraîneur réagit au tirage au sort de la Ligue des champions contre Newcastle

Flick est prêt à prolonger son séjour à Barcelone alors qu'il approche le cap des 100 matchs à la tête de l'équipe. À l'approche du match historique de la Liga contre Villarreal, l'entraîneur allemand a fait le point sur son mandat et a exprimé son profond désir de rester à la tête de l'équipe. Il a souligné sa passion pour son rôle, pour la ville et sa fierté quant à l'évolution de l'équipe actuelle.

« C'est un grand honneur d'atteindre ce nombre de matchs. C'était un rêve de devenir entraîneur ici et j'apprécie chaque jour passé avec les joueurs et les supporters », a-t-il déclaré aux journalistes. « Pourquoi ne pas rester ici pour 100 matchs supplémentaires ? J'apprécie chaque jour passé ici. Le climat est fantastique. J'adore mon travail. C'est un honneur. Et tout le monde devrait être fier de l'équipe. »