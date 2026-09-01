Le FC Barcelone est parvenu à un accord avec Arsenal pour recruter Jesus contre un montant initial de 10 millions d’euros. L’attaquant brésilien de 29 ans s’est rendu en Catalogne lundi afin de finaliser un contrat de deux ans.

Jesus était présent au Camp Nou pour voir ses nouveaux coéquipiers balayer le Rayo Vallecano 5-2. Cette victoire autoritaire a permis au Barça de conserver son début de saison parfait en Liga, avec trois succès consécutifs. Il sera officiellement présenté mardi en tant que sixième recrue majeure du club lors du mercato estival.