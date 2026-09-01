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Hansi Flick « surpris » alors que le FC Barcelone s’offre Gabriel Jesus à prix cassé avec un transfert à 10 M€ en provenance d’Arsenal
Jesus signe au Barça
Le FC Barcelone est parvenu à un accord avec Arsenal pour recruter Jesus contre un montant initial de 10 millions d’euros. L’attaquant brésilien de 29 ans s’est rendu en Catalogne lundi afin de finaliser un contrat de deux ans.
Jesus était présent au Camp Nou pour voir ses nouveaux coéquipiers balayer le Rayo Vallecano 5-2. Cette victoire autoritaire a permis au Barça de conserver son début de saison parfait en Liga, avec trois succès consécutifs. Il sera officiellement présenté mardi en tant que sixième recrue majeure du club lors du mercato estival.
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Flick réagit à un transfert à prix cassé
Le montant du transfert, relativement peu élevé, a pris de court l’entraîneur du Barça, Flick. Le technicien allemand a reconnu qu’il ne s’attendait pas à ce que le club de Premier League laisse partir son attaquant aussi tard dans le mercato.
« J’ai été un peu surpris que nous ayons eu l’opportunité de le recruter », a déclaré Flick, cité par ESPN. « Je l’adore vraiment, j’aime sa façon de jouer au football, cela correspond à notre style. Je pense qu’il peut beaucoup nous aider lors des matches. »
Deco salué pour son été chargé
Jesus rejoint un effectif du FC Barcelone considérablement renforcé après un été de recrutement très actif. Le directeur sportif Deco a déjà attiré au Camp Nou Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri, Joao Cancelo et Dominik Livakovic. Flick n'a pas tardé à souligner le rôle clé de Deco dans la signature de Jesus.
« Pour nous, il peut être un joueur important, donc merci à Deco parce qu'une fois de plus, il a fait un excellent travail », a-t-il déclaré.
Le géant catalan avait auparavant tenté de recruter Julian Alvarez pour renforcer son attaque. Cependant, son rival national, l'Atletico de Madrid, a catégoriquement refusé de négocier un accord avec le Barça.
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Des transferts lors du dernier jour du mercato semblent peu probables
Bien que le Barça reste théoriquement ouvert à la signature d’un nouveau défenseur central, le mercato se clôture mardi soir. Le temps presse pour le club, qui a de moins en moins de marge pour mener d’autres opérations majeures. Interrogé sur la possibilité de voir d’autres recrues arriver dans les prochaines 24 heures, Flick a minimisé cette éventualité. « Je ne pense pas, mais on verra », a conclu l’entraîneur.
Avec Jesus désormais pleinement intégré à l’effectif cette semaine, Barcelone va désormais se reconcentrer sur ses obligations nationales. L’équipe de Flick affrontera ensuite Valence à Mestalla, dans le cadre d’un match de Liga.
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