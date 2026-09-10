Barcelone a lancé sa campagne européenne par une impitoyable victoire 5-1 contre le club d’Eredivisie de Feyenoord, dans un Camp Nou détrempé par la pluie. Raphinha, aligné en pointe en l’absence d’un avant-centre de métier, a mené la charge avec un doublé plein de sang-froid, tandis que les recrues estivales Gabriel Jesus et Karim Adeyemi ont également trouvé le chemin des filets avant que Sem Steijn n’inscrive un but de consolation tardif pour les visiteurs.

Cependant, c’est Yamal qui a volé la vedette en réécrivant les livres d’histoire du football continental. Le joueur de 19 ans a délivré deux passes décisives et enroulé un superbe coup franc à la 77e minute pour porter son total à 21 implications sur des buts en Ligue des champions au cours de sa carrière (11 buts, 10 passes décisives). Ce faisant, il a dépassé l’ancienne marque de 20 établie par Mbappe pour s’emparer seul du record du plus grand nombre de contributions sur des buts par un adolescent dans la compétition.

À 19 ans et 58 jours, l’international espagnol est également devenu le plus jeune joueur à marquer directement sur coup franc pour un club de Liga sur la plus grande scène européenne, effaçant les précédents records détenus par Arda Guler et Sergio Aguero.







