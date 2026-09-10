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Hansi Flick soutient le « spécial » Lamine Yamal pour le Ballon d’Or alors que la star de Barcelone bat le record de Kylian Mbappe en Ligue des champions
Yamal bat le record de Mbappe en Ligue des champions
Barcelone a lancé sa campagne européenne par une impitoyable victoire 5-1 contre le club d’Eredivisie de Feyenoord, dans un Camp Nou détrempé par la pluie. Raphinha, aligné en pointe en l’absence d’un avant-centre de métier, a mené la charge avec un doublé plein de sang-froid, tandis que les recrues estivales Gabriel Jesus et Karim Adeyemi ont également trouvé le chemin des filets avant que Sem Steijn n’inscrive un but de consolation tardif pour les visiteurs.
Cependant, c’est Yamal qui a volé la vedette en réécrivant les livres d’histoire du football continental. Le joueur de 19 ans a délivré deux passes décisives et enroulé un superbe coup franc à la 77e minute pour porter son total à 21 implications sur des buts en Ligue des champions au cours de sa carrière (11 buts, 10 passes décisives). Ce faisant, il a dépassé l’ancienne marque de 20 établie par Mbappe pour s’emparer seul du record du plus grand nombre de contributions sur des buts par un adolescent dans la compétition.
À 19 ans et 58 jours, l’international espagnol est également devenu le plus jeune joueur à marquer directement sur coup franc pour un club de Liga sur la plus grande scène européenne, effaçant les précédents records détenus par Arda Guler et Sergio Aguero.
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Flick et Raphinha encensent Yamal, « spécial »
Après une année exceptionnelle, aussi bien en club qu’en sélection, Yamal a été nommé plus tôt cette semaine dans la liste des 30 finalistes du Ballon d’Or. S’exprimant devant les médias après la correction infligée à Feyenoord, Flick a insisté sur le fait que son jeune talisman mérite pleinement la récompense individuelle suprême du football, lorsque le vainqueur sera annoncé à Londres le mois prochain.
« Bien sûr, c’est mon joueur, un joueur de Barcelone », a déclaré Flick aux journalistes. « Il mérite de remporter le Ballon d’Or. Pour moi, c’est formidable. On voit à chaque match qu’il est spécial. Personne n’a cela comme lui. Je pense qu’il le mérite. »
Raphinha a lui aussi encensé son coéquipier, révélant qu’il avait dû activement garder l’adolescent motivé pendant le match. « Je sais quand il perd sa concentration parce que les choses ne tournent pas en sa faveur », a expliqué le capitaine brésilien. « J’essayais de l’encourager. Je suis très heureux qu’il ait marqué, je suis sûr qu’il avait besoin de ce but. »
Barcelone envoie un signal fort d’entrée sur la scène européenne
L’équipe de Flick a désormais inscrit 22 buts lors de ses cinq premiers matches de la nouvelle saison, ce qui fait naître un nouvel optimisme quant à sa capacité à se mêler sérieusement à la lutte pour un premier sacre en Ligue des champions depuis 2015.
Le technicien allemand s’est particulièrement réjoui du pressing incessant de son groupe, même s’il s’est empressé de rappeler à ses joueurs que la saison est un marathon et non un sprint.
« J’aime beaucoup ce que je vois, mais je vois aussi des situations dans lesquelles nous devons nous améliorer, a noté Flick. Je suis vraiment heureux de ce que mes joueurs font sur le terrain, mais on peut toujours s’améliorer. Il reste un long chemin jusqu’à la fin. Je pense que nous nous entraînons très dur, très intensément. Tout le monde a cette faim de progresser... Nous avons besoin de cette intensité pour notre philosophie. »
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Prochain déplacement à Levante pour Yamal et ses coéquipiers
Après avoir décroché sans encombre leurs trois premiers points européens, Barcelone va immédiatement se reconcentrer sur les échéances nationales. Les leaders du championnat se déplacent ce week-end pour affronter Levante, avec l’objectif de porter à cinq matches leur série parfaite de victoires en Liga et de consolider leur place en tête du classement.
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