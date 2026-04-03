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Hansi Flick soutient le message antiraciste de Lamine Yamal après les chants islamophobes lors du match opposant l'Espagne à l'Égypte
La police enquête sur des propos islamophobes
Les autorités locales de Barcelone ont ouvert une enquête officielle sur les chants « islamophobes et xénophobes » qui ont retenti mardi lors du match nul et vierge entre l'Espagne et l'Égypte. Des spectateurs auraient entonné des chants désobligeants à l'encontre de l'équipe visiteuse et sifflé pendant les prières de la mi-temps, créant une atmosphère hostile qui a profondément affecté Yamal. Bien que ces insultes ne lui aient pas été adressées personnellement, l'adolescent s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour condamner les auteurs de ces actes, les qualifiant d'« ignorants » et de « racistes » pour avoir utilisé la religion comme un outil de moquerie.
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Flick appelle à une réflexion culturelle
S'exprimant avant le déplacement crucial du FC Barcelone à l'Atlético de Madrid en Liga, Flick a apporté son soutien total à la position de son joueur vedette en faveur de l'inclusion. L'entraîneur allemand a souligné que la communauté du football devait s'unir pour éradiquer les discours de haine et promouvoir les valeurs d'intégration.
Abordant les retombées de la trêve internationale lors de sa conférence de presse, Flick a déclaré : « Je pense que son message était très clair. Nous vivons et respirons le football chaque jour, et nous devons promouvoir les valeurs d’intégration et d’inclusion. Il est frustrant qu’une minorité ne comprenne pas cela. Nous devons réfléchir et travailler pour améliorer cette situation. Il n’y a pas de place pour le racisme, ni dans le football, ni dans la vie. Jamais. Nous devons tous être solidaires et nous respecter les uns les autres, indépendamment de la couleur de peau, de la religion ou de l’origine. »
Condamnation par le gouvernement et les acteurs concernés
Les répercussions ont atteint les plus hautes sphères du gouvernement régional, le ministre catalan des Sports, Berni Alvarez, qualifiant le caractère prémédité de ces propos haineux de « recul considérable » pour le sport.
Yamal, qui compte déjà 25 sélections avec l'Espagne et a joué un rôle clé dans le triomphe de son équipe lors de l'Euro 2024, a réaffirmé son identité tout en appelant à plus de respect. Dans un message émouvant publié sur Instagram, il a déclaré : « Je suis musulman, Alhamdulillah. Hier, au stade, on a entendu le chant « celui qui ne saute pas est musulman ». Je sais que je jouais pour l’équipe adverse et que ce n’était pas une attaque personnelle contre moi, mais en tant que musulman, cela n’en reste pas moins irrespectueux et intolérable. Je comprends que tous les supporters ne sont pas comme ça, mais à ceux qui chantent ce genre de choses : se moquer d’une religion sur un terrain de jeu fait de vous des personnes ignorantes et racistes. Le football est fait pour être apprécié et encouragé, pas pour manquer de respect aux gens pour ce qu’ils sont ou ce en quoi ils croient. »
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Un triple défi attend l'Atlético
Barcelone compte actuellement quatre points d'avance sur le Real Madrid à neuf journées de la fin, mais Yamal doit désormais faire face à un calendrier exténuant qui comprend trois rencontres contre l'Atlético en seulement dix jours. Cette série intimidante commence par un déplacement au Metropolitano ce week-end, suivi quatre jours plus tard du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, puis d'un choc de Liga contre son rival local, l'Espanyol. L'équipe de Flick conclura ensuite cette trilogie à enjeux élevés contre les hommes de Diego Simeone lors du match retour, le 14 avril.