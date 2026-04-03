Hansi Flick soutient le message antiraciste de Lamine Yamal après les chants islamophobes lors du match opposant l'Espagne à l'Égypte

S'exprimant avant le déplacement crucial du FC Barcelone à l'Atlético de Madrid en Liga, Flick a apporté son soutien total à la position de son joueur vedette en faveur de l'inclusion. L'entraîneur allemand a souligné que la communauté du football devait s'unir pour éradiquer les discours de haine et promouvoir les valeurs d'intégration.

Abordant les retombées de la trêve internationale lors de sa conférence de presse, Flick a déclaré : « Je pense que son message était très clair. Nous vivons et respirons le football chaque jour, et nous devons promouvoir les valeurs d’intégration et d’inclusion. Il est frustrant qu’une minorité ne comprenne pas cela. Nous devons réfléchir et travailler pour améliorer cette situation. Il n’y a pas de place pour le racisme, ni dans le football, ni dans la vie. Jamais. Nous devons tous être solidaires et nous respecter les uns les autres, indépendamment de la couleur de peau, de la religion ou de l’origine. »