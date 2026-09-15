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Hansi Flick soutient la candidature de Lamine Yamal au Ballon d’Or et insiste sur le fait que l’ego de l’adolescent « n’est pas un problème »
Flick soutient la confiance de Yamal
Flick a apporté son plein soutien à Yamal après que le joueur de 19 ans a affirmé qu’il mérite de remporter le Ballon d’Or. Yamal a déclaré la semaine dernière que, même si lui et l’attaquant du Real Madrid Kylian Mbappe sont les meilleurs joueurs du monde, ce prestigieux trophée individuel devait lui revenir.
Flick a rapidement écarté toute inquiétude selon laquelle les propos audacieux de l’adolescent seraient le signe d’un ego surdimensionné. Au contraire, le technicien allemand a salué l’honnêteté de son ailier vedette avant la prochaine cérémonie du Ballon d’Or à Londres, le 26 octobre.
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Un vainqueur mérité pour le Barça
À l’approche du choc du Barça contre le Racing Santander, Flick a clairement indiqué que la confiance en soi de Yamal était entièrement justifiée. Il a mis en avant l’incroyable réussite du jeune joueur, aussi bien en club qu’en sélection.
« Il est honnête, il a confiance en lui », a expliqué Flick. « Il a montré cette saison à quel point il est bon. Il est exceptionnel. Son avis est qu’il le mérite et je pense moi aussi qu’il le mérite : deux titres [la Liga et la Supercoupe d’Espagne] avec nous, la Coupe du monde avec l’équipe nationale espagnole, pourquoi pas ?
« C’est la même confiance en soi qu’il affiche sur le terrain. Que ce soit en un contre un, en un contre deux ou en un contre trois, tout le monde dans le stade se dit : “Waouh.” C’est Lamine. Je vais le soutenir. C’est incroyable d’avoir un joueur comme lui. Pourquoi ne devrions-nous pas [faire campagne pour qu’il remporte le Ballon d’Or] ? C’est normal. C’est notre joueur. Nous soutenons notre joueur. »
Trouver l’équilibre entre ambition personnelle et réussite collective
Au cours de ses deux années à la tête de l’équipe, Flick a notamment averti son groupe que les ego pouvaient tuer le succès. Il a toutefois écarté les craintes selon lesquelles la candidature de Yamal au Ballon d’Or pourrait devenir une distraction indésirable.
Interrogé sur le point de savoir si la tentative de Yamal de remporter le Ballon d’Or pouvait être une distraction, Flick a déclaré : « J’espère que non. »
L’entraîneur a ajouté : « Nous sommes concentrés sur ce que nous pouvons changer, sur ce qui est entre nos mains, à savoir travailler dur chaque jour. Si vous remportez des titres pour l’équipe, parce que pour moi le plus important est de gagner avec l’équipe, alors vous le méritez parce que vous avez travaillé dur.
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Place au prochain défi
Yamal fait face à une rude concurrence pour le trophée individuel suprême. La course reste extrêmement ouverte, avec l’attaquant du Bayern Munich Harry Kane et l’attaquant du Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé parmi les autres principaux prétendants.
Pour l’instant, Flick et Yamal doivent désormais se reconcentrer sur les échéances nationales. Barcelone visera un six sur six en Liga lors de son retour à la compétition cette semaine. Le géant catalan doit accueillir le promu Racing Santander au Camp Nou mercredi, offrant à Yamal une nouvelle occasion parfaite de mettre en valeur ses arguments pour le Ballon d’Or.
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