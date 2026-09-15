Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FC Barcelona v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduit par

Hansi Flick soutient la candidature de Lamine Yamal au Ballon d’Or et insiste sur le fait que l’ego de l’adolescent « n’est pas un problème »

L. Yamal
H. Flick
FC Barcelone
LaLiga

L’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a fermement soutenu l’affirmation pleine de confiance de Lamine Yamal selon laquelle il devrait remporter le Ballon d’Or cette année. Le technicien allemand a balayé les inquiétudes concernant l’ego de l’adolescent, insistant sur le fait que les performances spectaculaires de l’ailier et sa récente moisson de trophées font de lui un candidat légitime.

  • Flick soutient la confiance de Yamal

    Flick a apporté son plein soutien à Yamal après que le joueur de 19 ans a affirmé qu’il mérite de remporter le Ballon d’Or. Yamal a déclaré la semaine dernière que, même si lui et l’attaquant du Real Madrid Kylian Mbappe sont les meilleurs joueurs du monde, ce prestigieux trophée individuel devait lui revenir.

    Flick a rapidement écarté toute inquiétude selon laquelle les propos audacieux de l’adolescent seraient le signe d’un ego surdimensionné. Au contraire, le technicien allemand a salué l’honnêteté de son ailier vedette avant la prochaine cérémonie du Ballon d’Or à Londres, le 26 octobre.

    • Publicité
  • Lamine Yamal of FC Barcelona celebrates their team's fifth goal during the LaLiga EA Sports 2026/27 matchGetty Images

    Un vainqueur mérité pour le Barça

    À l’approche du choc du Barça contre le Racing Santander, Flick a clairement indiqué que la confiance en soi de Yamal était entièrement justifiée. Il a mis en avant l’incroyable réussite du jeune joueur, aussi bien en club qu’en sélection.

    « Il est honnête, il a confiance en lui », a expliqué Flick. « Il a montré cette saison à quel point il est bon. Il est exceptionnel. Son avis est qu’il le mérite et je pense moi aussi qu’il le mérite : deux titres [la Liga et la Supercoupe d’Espagne] avec nous, la Coupe du monde avec l’équipe nationale espagnole, pourquoi pas ?

    « C’est la même confiance en soi qu’il affiche sur le terrain. Que ce soit en un contre un, en un contre deux ou en un contre trois, tout le monde dans le stade se dit : “Waouh.” C’est Lamine. Je vais le soutenir. C’est incroyable d’avoir un joueur comme lui. Pourquoi ne devrions-nous pas [faire campagne pour qu’il remporte le Ballon d’Or] ? C’est normal. C’est notre joueur. Nous soutenons notre joueur. »

  • Trouver l’équilibre entre ambition personnelle et réussite collective

    Au cours de ses deux années à la tête de l’équipe, Flick a notamment averti son groupe que les ego pouvaient tuer le succès. Il a toutefois écarté les craintes selon lesquelles la candidature de Yamal au Ballon d’Or pourrait devenir une distraction indésirable.

    Interrogé sur le point de savoir si la tentative de Yamal de remporter le Ballon d’Or pouvait être une distraction, Flick a déclaré : « J’espère que non. »

    L’entraîneur a ajouté : « Nous sommes concentrés sur ce que nous pouvons changer, sur ce qui est entre nos mains, à savoir travailler dur chaque jour. Si vous remportez des titres pour l’équipe, parce que pour moi le plus important est de gagner avec l’équipe, alors vous le méritez parce que vous avez travaillé dur.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • YamalGetty Images

    Place au prochain défi

    Yamal fait face à une rude concurrence pour le trophée individuel suprême. La course reste extrêmement ouverte, avec l’attaquant du Bayern Munich Harry Kane et l’attaquant du Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé parmi les autres principaux prétendants.

    Pour l’instant, Flick et Yamal doivent désormais se reconcentrer sur les échéances nationales. Barcelone visera un six sur six en Liga lors de son retour à la compétition cette semaine. Le géant catalan doit accueillir le promu Racing Santander au Camp Nou mercredi, offrant à Yamal une nouvelle occasion parfaite de mettre en valeur ses arguments pour le Ballon d’Or.

LaLiga
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN