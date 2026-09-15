Hansi Flick soutient la candidature de Lamine Yamal au Ballon d’Or et insiste sur le fait que l’ego de l’adolescent « n’est pas un problème »

À l’approche du choc du Barça contre le Racing Santander, Flick a clairement indiqué que la confiance en soi de Yamal était entièrement justifiée. Il a mis en avant l’incroyable réussite du jeune joueur, aussi bien en club qu’en sélection.

« Il est honnête, il a confiance en lui », a expliqué Flick. « Il a montré cette saison à quel point il est bon. Il est exceptionnel. Son avis est qu’il le mérite et je pense moi aussi qu’il le mérite : deux titres [la Liga et la Supercoupe d’Espagne] avec nous, la Coupe du monde avec l’équipe nationale espagnole, pourquoi pas ?

« C’est la même confiance en soi qu’il affiche sur le terrain. Que ce soit en un contre un, en un contre deux ou en un contre trois, tout le monde dans le stade se dit : “Waouh.” C’est Lamine. Je vais le soutenir. C’est incroyable d’avoir un joueur comme lui. Pourquoi ne devrions-nous pas [faire campagne pour qu’il remporte le Ballon d’Or] ? C’est normal. C’est notre joueur. Nous soutenons notre joueur. »