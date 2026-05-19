Goal.com
En directBillets
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Falko Blöding

Traduit par

Hansi Flick serait impressionné par le joueur : le FC Barcelone s’apprête-t-il à lancer une opération retour spectaculaire pour booster son attaque ?

LaLiga
Mercato
FC Barcelone vs Bétis Séville
FC Barcelone
Bétis Séville
H. Flick
A. Ezzalzouli

À la recherche d’un ailier gauche, le FC Barcelone s’intéresserait de nouveau au joueur international marocain Ez Abde, actuellement sous contrat avec le Real Betis, un concurrent direct en Liga.

Selon la station de radio Cadena SER, l’entraîneur du Barça, Hansi Flick, serait fortement impressionné par cet attaquant.

  • Selon nos informations, Hansi Flick aurait assisté de près à la performance d’Abde lors de la victoire 3-1 du FC Barcelone contre le Betis dimanche au Camp Nou, et aurait été agréablement impressionné.

    Le joueur de 24 ans s’est particulièrement illustré en première période, mettant à plusieurs reprises à l’épreuve le latéral droit barcelonais Jules Koundé. Il a même inscrit un but, finalement refusé pour hors-jeu. D’une manière générale, il réalise une excellente saison, totalisant déjà 27 points en 42 matchs officiels.

    • Publicité
  • Real Sociedad v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    En 2023, Ez Abde a quitté le FC Barcelone pour s'engager avec le Betis.

    Abde a un passé chez les Blaugrana. Il a été sous contrat avec le champion d'Espagne de 2021 à 2023, mais n'a pas réussi à s'imposer au sein de l'équipe. Entre-temps, il a été prêté à Osasuna, puis le Barça l’a cédé au club andalou pour 7,5 millions d’euros, en conservant une participation sur une éventuelle revente ainsi qu’une clause de rachat. Ce mécanisme pourrait faciliter un retour cet été, malgré un contrat valable jusqu’en 2029 à Séville.

    Ces dernières semaines, les informations concernant un intérêt du Barça se sont toutefois avérées contradictoires : l’attaquant accepterait-il un rôle de remplaçant au Camp Nou ? Par ailleurs, plusieurs clubs de Premier League seraient aussi sur le coup.

    Barcelone envisage toutefois de recruter non seulement un remplaçant pour Lewandowski, mais aussi un ailier offensif. L’avenir de Marcus Rashford, actuellement prêté par Manchester United, pourrait être déterminant : l’Anglais veut rester, mais l’option d’achat de 30 millions d’euros est jugée trop élevée par la direction sportive emmenée par Deco.

  • Les statistiques d'Ez Abde cette saison

    MatchsButsPasses décisivesCartons jaunes
    4214134
LaLiga
FC Valence crest
FC Valence
VAL
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
LaLiga
Bétis Séville crest
Bétis Séville
BET
Levante crest
Levante
LEV