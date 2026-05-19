Selon la station de radio Cadena SER, l’entraîneur du Barça, Hansi Flick, serait fortement impressionné par cet attaquant.
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Hansi Flick serait impressionné par le joueur : le FC Barcelone s’apprête-t-il à lancer une opération retour spectaculaire pour booster son attaque ?
Selon nos informations, Hansi Flick aurait assisté de près à la performance d’Abde lors de la victoire 3-1 du FC Barcelone contre le Betis dimanche au Camp Nou, et aurait été agréablement impressionné.
Le joueur de 24 ans s’est particulièrement illustré en première période, mettant à plusieurs reprises à l’épreuve le latéral droit barcelonais Jules Koundé. Il a même inscrit un but, finalement refusé pour hors-jeu. D’une manière générale, il réalise une excellente saison, totalisant déjà 27 points en 42 matchs officiels.
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En 2023, Ez Abde a quitté le FC Barcelone pour s'engager avec le Betis.
Abde a un passé chez les Blaugrana. Il a été sous contrat avec le champion d'Espagne de 2021 à 2023, mais n'a pas réussi à s'imposer au sein de l'équipe. Entre-temps, il a été prêté à Osasuna, puis le Barça l’a cédé au club andalou pour 7,5 millions d’euros, en conservant une participation sur une éventuelle revente ainsi qu’une clause de rachat. Ce mécanisme pourrait faciliter un retour cet été, malgré un contrat valable jusqu’en 2029 à Séville.
Ces dernières semaines, les informations concernant un intérêt du Barça se sont toutefois avérées contradictoires : l’attaquant accepterait-il un rôle de remplaçant au Camp Nou ? Par ailleurs, plusieurs clubs de Premier League seraient aussi sur le coup.
Barcelone envisage toutefois de recruter non seulement un remplaçant pour Lewandowski, mais aussi un ailier offensif. L’avenir de Marcus Rashford, actuellement prêté par Manchester United, pourrait être déterminant : l’Anglais veut rester, mais l’option d’achat de 30 millions d’euros est jugée trop élevée par la direction sportive emmenée par Deco.
Les statistiques d'Ez Abde cette saison
Matchs Buts Passes décisives Cartons jaunes 42 14 13 4