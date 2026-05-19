Abde a un passé chez les Blaugrana. Il a été sous contrat avec le champion d'Espagne de 2021 à 2023, mais n'a pas réussi à s'imposer au sein de l'équipe. Entre-temps, il a été prêté à Osasuna, puis le Barça l’a cédé au club andalou pour 7,5 millions d’euros, en conservant une participation sur une éventuelle revente ainsi qu’une clause de rachat. Ce mécanisme pourrait faciliter un retour cet été, malgré un contrat valable jusqu’en 2029 à Séville.

Ces dernières semaines, les informations concernant un intérêt du Barça se sont toutefois avérées contradictoires : l’attaquant accepterait-il un rôle de remplaçant au Camp Nou ? Par ailleurs, plusieurs clubs de Premier League seraient aussi sur le coup.

Barcelone envisage toutefois de recruter non seulement un remplaçant pour Lewandowski, mais aussi un ailier offensif. L’avenir de Marcus Rashford, actuellement prêté par Manchester United, pourrait être déterminant : l’Anglais veut rester, mais l’option d’achat de 30 millions d’euros est jugée trop élevée par la direction sportive emmenée par Deco.