Hansi Flick se réjouit du retour de Gavi après une longue absence, tandis que l'entraîneur du FC Barcelone reconnaît que cette période marquée par les blessures « n'a pas été facile » pour le milieu de terrain

Flick semblait ravi lorsqu'il a évoqué la disponibilité du milieu de terrain, même s'il s'est empressé de rappeler aux supporters que le jeune joueur devra être réintégré progressivement à la compétition. « L'avons-nous déjà annoncé ? Il a reçu le feu vert médical, j'en suis ravi. J'espère qu'il pourra jouer quelques minutes. J'ai aimé ce que j'ai vu de lui à l'entraînement, mais il est évident que nous devons le ménager », a expliqué l'entraîneur allemand. L'idée est de faire éventuellement entrer le joueur de 21 ans en fin de match, en fonction de la situation. Flick a ajouté : « Nous devons y aller étape par étape, petit à petit. Ça n'a pas été facile pour lui et il a encore de nombreuses années de football devant lui. »