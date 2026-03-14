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Hansi Flick se réjouit du retour de Gavi après une longue absence, tandis que l'entraîneur du FC Barcelone reconnaît que cette période marquée par les blessures « n'a pas été facile » pour le milieu de terrain
Confirmation officielle de Barcelone
Après des mois de convalescence acharnée, le FC Barcelone a confirmé le retour de Gavi par un communiqué percutant publié sur son site officiel. Avant la blessure qui l'avait écarté des terrains, le milieu de terrain n'avait disputé que deux matches, contre Majorque et Levante, en août dernier. Le club a annoncé : « Le milieu de terrain est à nouveau disponible pour Hansi Flick… Une apparition sur le terrain marquerait son retour au jeu après 205 jours d'absence. »
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Gérer le retour
Flick semblait ravi lorsqu'il a évoqué la disponibilité du milieu de terrain, même s'il s'est empressé de rappeler aux supporters que le jeune joueur devra être réintégré progressivement à la compétition. « L'avons-nous déjà annoncé ? Il a reçu le feu vert médical, j'en suis ravi. J'espère qu'il pourra jouer quelques minutes. J'ai aimé ce que j'ai vu de lui à l'entraînement, mais il est évident que nous devons le ménager », a expliqué l'entraîneur allemand. L'idée est de faire éventuellement entrer le joueur de 21 ans en fin de match, en fonction de la situation. Flick a ajouté : « Nous devons y aller étape par étape, petit à petit. Ça n'a pas été facile pour lui et il a encore de nombreuses années de football devant lui. »
Faire confiance au processus
Malgré la gravité de la blessure, Flick est convaincu que Gavi a conservé la force mentale nécessaire. L'entraîneur a écarté toute inquiétude concernant l'état psychologique du joueur ou sa volonté de s'engager dans les duels physiques. « Il a la bonne attitude. C'est une bonne chose. Nous verrons comment tout évolue. Il a pleinement confiance en son corps et en sa capacité à jouer. Nous connaissons tous Gavi, j’adore son intensité », a ajouté Flick, soulignant cette détermination caractéristique qui a fait de ce produit de La Masia l’un des chouchous des supporters.
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Un formidable atout tactique
« Il veut toujours tout donner pour ce club et pour cette équipe. C'est une excellente nouvelle de le retrouver », a conclu Flick. Le retour de la star intervient à un moment crucial pour les Blaugrana, qui cherchent à maintenir leur élan en tête du classement avant d'affronter Séville dimanche.
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