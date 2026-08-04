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Hansi Flick se confie sur la gestion, à Barcelone, des ego des championnes du monde après la gloire estivale de l’Espagne
L’Espagne décroche un titre historique en Coupe du monde
L’Espagne a battu l’Argentine 1-0 en finale de la Coupe du monde il y a quelques semaines. Dans une finale marquée par la tension tactique et l’engagement physique, Ferran Torres s’est imposé comme le héros de l’Espagne. L’attaquant de Barcelone, entré en jeu en seconde période, a inscrit son nom dans l’histoire du football espagnol grâce à une frappe puissante à la 106e minute. Cette victoire offre à l’Espagne son deuxième sacre en Coupe du monde, après celui de 2010 en Afrique du Sud, et complète un rare grand chelem de titres internationaux majeurs. Outre Torres, au moins sept joueurs de Barcelone figurent dans le groupe de l’Espagne : Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gavi, Pedri, Dani Olmo et Lamine Yamal. Ce succès a suscité des inquiétudes quant au fait qu’ils puissent estimer avoir atteint le sommet de leur carrière.
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Flick n’est pas perturbé par la gestion des ego de l’effectif
Avec le retour de plusieurs membres du noyau blaugrana en tant que champions du monde, les projecteurs n’ont jamais été autant braqués sur le géant catalan. Cependant, l’ancien entraîneur du Bayern Munich voit cet afflux de confiance comme un point positif plutôt que comme un obstacle dans la gestion de son vestiaire. Flick a insisté sur le fait qu’il était bien préparé à la tâche consistant à gérer les ego de l’effectif.
« Les champions ne s’arrêtent jamais. Ils savent comment remporter des titres et c’est important. Ce titre doit leur donner davantage de confiance. Quand vous travaillez dur et que vous restez concentrés chaque jour, cela devient quelque chose de spécial. C’est ce que nous voulons accomplir cette année », a déclaré Flick lors de son point presse à Saint George’s Park.
La recherche d’un nouveau numéro 9
Malgré le climat positif qui entoure l’état d’esprit du groupe, Flick s’est montré direct au sujet des lacunes techniques auxquelles l’équipe est actuellement confrontée. Le départ de Robert Lewandowski à la fin de son contrat a laissé un vide important au poste d’avant-centre, qui n’a pas encore été comblé de manière adéquate. Si le club s’est montré actif sur le marché, en s’attachant des joueurs de couloir, l’absence d’un « numéro neuf » spécialisé reste une préoccupation majeure pour le staff technique. Flick attend également des nouvelles de Torres et de l’intérêt du Paris Saint-Germain.
« Cela dépend de l’équipe. Nous devons attendre. J’ai une confiance totale en Deco et nous savons que nous devons faire quelque chose. Cela dépend aussi de Ferran. Nous verrons ce que nous ferons », a déclaré Flick.
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Surmonter les blessures et l’harmonie du groupe
La préparation de la nouvelle saison n’a pas été sans difficultés, comme en témoigne l’annulation d’un match amical programmé contre Preston North End en raison du manque de joueurs disponibles au sein du club anglais. En outre, la blessure de Frenkie de Jong a créé un vide au milieu de terrain, même si Flick semble relativement calme face à la situation. Plutôt que de se précipiter sur le marché pour recruter un milieu de terrain de remplacement, l’entraîneur se concentre sur le développement interne de son effectif et l’intégration des joueurs de retour.
La confiance de Flick dans ses méthodes et ses joueurs est évidente, mais le véritable test viendra lorsque les matches de compétition commenceront. Gérer les attentes d’un effectif riche en champions du monde tout en composant avec les contraintes financières et structurelles du club exige beaucoup de doigté. « Quand on travaille dur et qu’on reste concentré chaque jour, cela finit par devenir quelque chose de spécial », a conclu Flick.
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