Avec le retour de plusieurs membres du noyau blaugrana en tant que champions du monde, les projecteurs n’ont jamais été autant braqués sur le géant catalan. Cependant, l’ancien entraîneur du Bayern Munich voit cet afflux de confiance comme un point positif plutôt que comme un obstacle dans la gestion de son vestiaire. Flick a insisté sur le fait qu’il était bien préparé à la tâche consistant à gérer les ego de l’effectif.

« Les champions ne s’arrêtent jamais. Ils savent comment remporter des titres et c’est important. Ce titre doit leur donner davantage de confiance. Quand vous travaillez dur et que vous restez concentrés chaque jour, cela devient quelque chose de spécial. C’est ce que nous voulons accomplir cette année », a déclaré Flick lors de son point presse à Saint George’s Park.