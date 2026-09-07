Getty Images Sport
Traduit par
Hansi Flick salue un Barcelone « presque parfait » alors que les Catalans à cinq étoiles s’emparent de la tête de la Liga
Le Barça s’empare de la tête du championnat
Le FC Barcelone a brillamment pris la tête du classement de Liga. Le géant catalan s’est emparé seul de la première place dimanche après avoir écrasé Valence avec une retentissante victoire 5-0. Ce large succès est arrivé au moment idéal pour le Barça. Il lui a permis de profiter pleinement du faux pas coûteux de son grand rival, le Real Madrid, qui s’est incliné plus tôt 1-0 face au Betis.
- AFP
Flick salue la qualité des entraînements
Au coup de sifflet final, Flick était logiquement ravi du caractère net de cette victoire. Le technicien allemand a qualifié la démonstration de force face à Valence de prestation « presque parfaite » de la part de son équipe.
Malgré l'ampleur du score, l'entraîneur a insisté sur le fait que cette performance sans relâche n'était que le fruit naturel de leur préparation rigoureuse. Il a salué l'investissement de son groupe à l'entraînement, estimant qu'il avait posé les bases d'un résultat aussi impitoyable ce week-end.
« Je ne suis pas surpris par ce que nous avons accompli, car cela reflète la qualité de notre entraînement », a expliqué Flick aux médias. « C'était un match presque parfait. »
L’entraîneur exige une amélioration tactique
Même après avoir vu son équipe inscrire cinq buts sans réponse, Flick a refusé de laisser la complaisance s’installer dans le vestiaire. L’entraîneur n’a pas tardé à souligner des aspects tactiques précis dans lesquels le Barça doit continuer à progresser.
Le technicien allemand a notamment désigné la possession et la gestion du match comme les axes prioritaires du développement à venir. Il veut que ses joueurs dictent encore davantage le rythme des rencontres afin d’étouffer toute menace potentielle de l’adversaire.
« Je ne sais pas s’il est nécessaire de le dire après une victoire 5-0, mais il y a toujours une marge de progression, a noté Flick. Nous devons essayer de contrôler encore davantage le match, avec plus de passes. Il reste encore beaucoup de matches à jouer cette saison, et nous continuerons à nous améliorer. »
- Getty Images Sport
L’attention se tourne vers la compétition européenne
Maintenant que Barcelone occupe seule la tête du classement de la Liga, le défi consiste désormais à maintenir cette forme exceptionnelle sur la scène nationale. Cependant, avant de retrouver la Liga face à Levante le 13 septembre, l'équipe de Flick affrontera d'abord Feyenoord mercredi, lors de son premier match de la phase de ligue de la Ligue des champions.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles