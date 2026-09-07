Hansi Flick salue un Barcelone « presque parfait » alors que les Catalans à cinq étoiles s’emparent de la tête de la Liga

Au coup de sifflet final, Flick était logiquement ravi du caractère net de cette victoire. Le technicien allemand a qualifié la démonstration de force face à Valence de prestation « presque parfaite » de la part de son équipe.

Malgré l'ampleur du score, l'entraîneur a insisté sur le fait que cette performance sans relâche n'était que le fruit naturel de leur préparation rigoureuse. Il a salué l'investissement de son groupe à l'entraînement, estimant qu'il avait posé les bases d'un résultat aussi impitoyable ce week-end.

« Je ne suis pas surpris par ce que nous avons accompli, car cela reflète la qualité de notre entraînement », a expliqué Flick aux médias. « C'était un match presque parfait. »