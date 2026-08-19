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Hansi Flick salue la nouvelle recrue du Barça, Rodri, comme le meilleur numéro 6 du monde après que Barcelone a bouclé l’arrivée de l’international espagnol
Flick affirme que Rodri est le meilleur milieu défensif
L’ancien milieu sentinelle de Manchester City a officiellement achevé son transfert vers le géant catalan, et Flick s’est montré très clair sur l’importance de ce recrutement. Si beaucoup mettent l’accent sur sa qualité de passe et sa capacité à casser les lignes, l’entraîneur du Barça a aussi souligné que son apport défensif et son profil physique étaient des éléments tout aussi essentiels.
S’exprimant auprès des médias de Barcelone après la confirmation du transfert, Flick a encore accentué ses éloges, qualifiant la recrue de référence absolue à son poste dans le football moderne. « C’est un joueur fantastique qui apporte quelque chose de spécial à chaque équipe, et pour moi, c’est formidable de l’avoir ici, a déclaré le technicien allemand. Je pense qu’il est peut-être le meilleur numéro 6. Il peut contrôler le match, mais il aide aussi en défense. Il peut gagner des duels aériens, ce qui est très important pour nous, et bien sûr, il élève le niveau de chaque joueur. »
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L’entraîneur du Barça convaincu par les qualités de Rodri
Flick n’a pas perdu de temps pour fixer des attentes très élevées autour de Rodri. Il a révélé qu’il y avait une unanimité absolue en interne concernant cette opération. La volonté de faire revenir l’Espagnol en Liga était partagée par tout le département sportif, ce qui reflète son statut de cible prioritaire pour le projet du Barça.
L’évaluation de l’entraîneur sur les qualités de Rodri était dithyrambique, le plaçant tout en haut de la hiérarchie du football. « C’était une grande opportunité pour nous de le recruter, donc nous étions tous convaincus à 100 % parce que c’est un joueur fantastique », a déclaré Flick.
Calendrier de récupération et intégration à l’entraînement
Rodri a récemment subi une opération du dos, une intervention qui a suscité certaines questions quant à sa disponibilité immédiate pour le début de la saison. Cependant, le joueur lui-même a affiché un haut niveau d’engagement et de détermination pour être opérationnel immédiatement en Catalogne. Malgré son impatience de commencer, le club devrait adopter une approche prudente avec son nouvel investissement afin d’éviter tout contretemps.
Lors de sa présentation officielle, la nouvelle recrue a donné des nouvelles positives de sa condition physique, écartant l’idée qu’il serait indisponible pendant une longue période. « Je suis prêt à jouer maintenant. L’opération n’avait rien de grave, c’était une intervention en ambulatoire, a-t-il déclaré. J’espère pouvoir m’entraîner normalement demain. Tout dépendra de ce que l’entraîneur jugera approprié. Je dois simplement finaliser le transfert et me mettre sous les ordres de Hansi le plus vite possible. »
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Trophée Joan Gamper et attentes autour des débuts
Si les supporters sont impatients de voir leur nouvelle star à l’œuvre, ils devront peut-être attendre encore un peu avant sa première apparition sous le maillot de Barcelone. Le club prépare actuellement le match annuel du Trophée Joan Gamper, qui l’opposera cette année au géant égyptien Al-Ahly. Si cette rencontre sert traditionnellement de lever de rideau au Camp Nou, il semble peu probable que Rodri soit mis à contribution pour ce match d’exhibition. Flick privilégie un rétablissement complet et une période d’adaptation plutôt que des débuts symboliques lors d’un match amical.
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