L’ancien milieu sentinelle de Manchester City a officiellement achevé son transfert vers le géant catalan, et Flick s’est montré très clair sur l’importance de ce recrutement. Si beaucoup mettent l’accent sur sa qualité de passe et sa capacité à casser les lignes, l’entraîneur du Barça a aussi souligné que son apport défensif et son profil physique étaient des éléments tout aussi essentiels.

S’exprimant auprès des médias de Barcelone après la confirmation du transfert, Flick a encore accentué ses éloges, qualifiant la recrue de référence absolue à son poste dans le football moderne. « C’est un joueur fantastique qui apporte quelque chose de spécial à chaque équipe, et pour moi, c’est formidable de l’avoir ici, a déclaré le technicien allemand. Je pense qu’il est peut-être le meilleur numéro 6. Il peut contrôler le match, mais il aide aussi en défense. Il peut gagner des duels aériens, ce qui est très important pour nous, et bien sûr, il élève le niveau de chaque joueur. »