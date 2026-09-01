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Hansi Flick salue l’« incroyable » Raphinha alors que Barcelone démolit le Rayo Vallecano pour maintenir son début de saison parfait
Le Barça reste irréprochable
Le FC Barcelone a maintenu son début de saison parfait en Liga lundi soir, en renversant un déficit précoce pour écraser le Rayo Vallecano dans un thriller à sept buts au Spotify Camp Nou. Les hommes de Hansi Flick ont affiché la fluidité offensive devenue la marque de fabrique de son début de mandat, avec des doublés de Raphinha et Lamine Yamal. Cette victoire permet au géant catalan de rester en tête du classement avec neuf points sur neuf possibles, consolidant encore son statut de prétendant précoce au titre.
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Flick impressionné par le leadership de Raphinha
Pour Raphinha, son doublé porte son total à cinq buts en trois matches. Le Brésilien a trouvé le chemin des filets à chaque rencontre depuis le début de la nouvelle saison. Flick n’a pas pu cacher son admiration pour Raphinha. Il a mis en avant le volume de course et la qualité technique de l’ancien joueur de Leeds United, soulignant que sa capacité à faire avancer l’équipe dans les moments difficiles avait été le facteur décisif dans un match plus disputé que le score final ne pourrait le laisser penser à ceux qui n’ont pas regardé l’intégralité des quatre-vingt-dix minutes.
« Bien sûr que j’attendais cette performance ; c’est un footballeur de classe mondiale. Je le veux toujours dans mon équipe. Et le fait d’être capitaine est bon pour lui. Aujourd’hui, beaucoup de choses se sont produites et m’ont rendu heureux ; certains joueurs viennent juste d’arriver et affichent un niveau élevé. Et l’esprit d’équipe est fantastique. Nous devons nous améliorer dans certains domaines, et nous le ferons », a noté Flick.
Appels à la maturité malgré le festival de buts
Si Flick s'est réjoui du rendement offensif, il a souligné que l'instinct naturel de l'équipe à attaquer peut parfois conduire à des risques inutiles. Flick a expliqué sa vision tactique après le coup de sifflet final. L'entraîneur a mis en avant que si les premières phases du match ont été disputées à un haut niveau, l'absence de domination totale sur l'ensemble des 90 minutes reste un point à améliorer.
« Nous avons joué de façon fantastique en première période. Nous avons bien réagi au but ; c'était quelque chose qui pouvait arriver », a déclaré Flick. « À domicile, nous devons mieux contrôler le match. Avoir davantage la possession. C'est dans notre mentalité, pour certains de nos joueurs, d'aller de l'avant et d'attaquer, mais il est parfois nécessaire de ralentir le jeu. »
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Conserver la dynamique de la victoire
Avec trois victoires lors de ses trois premières sorties, Barcelone trône confortablement en tête de la Liga. L’attention se porte désormais sur un déplacement difficile à Mestalla, où le club affrontera Valence dimanche. Flick ne semble pas vouloir chercher d’autres renforts dans les derniers jours du mercato, ce qui laisse penser qu’il est satisfait d’avancer avec le groupe actuel. Interrogé sur d’éventuels accords de dernière minute, il est resté sceptique : « Je ne sais pas s’il y aura d’autres évolutions, je ne pense pas. Mais on verra. Je ne pense pas. »
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