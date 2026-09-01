Pour Raphinha, son doublé porte son total à cinq buts en trois matches. Le Brésilien a trouvé le chemin des filets à chaque rencontre depuis le début de la nouvelle saison. Flick n’a pas pu cacher son admiration pour Raphinha. Il a mis en avant le volume de course et la qualité technique de l’ancien joueur de Leeds United, soulignant que sa capacité à faire avancer l’équipe dans les moments difficiles avait été le facteur décisif dans un match plus disputé que le score final ne pourrait le laisser penser à ceux qui n’ont pas regardé l’intégralité des quatre-vingt-dix minutes.

« Bien sûr que j’attendais cette performance ; c’est un footballeur de classe mondiale. Je le veux toujours dans mon équipe. Et le fait d’être capitaine est bon pour lui. Aujourd’hui, beaucoup de choses se sont produites et m’ont rendu heureux ; certains joueurs viennent juste d’arriver et affichent un niveau élevé. Et l’esprit d’équipe est fantastique. Nous devons nous améliorer dans certains domaines, et nous le ferons », a noté Flick.