Malgré une avance confortable de sept points sur le Real Madrid en tête de la Liga, Flick a suggéré que le championnat national pourrait être relégué au second plan par rapport à la quête européenne. Les Blaugrana jonglent actuellement entre la course au titre et un quart de finale de Ligue des champions à enjeux élevés, mais leurs espoirs de succès continental ont pris un coup dur cette semaine avec une défaite 2-0 en quart de finale face à l'Atlético de Madrid. La pression monte sur les Blaugrana et l'entraîneur ne se fait aucune illusion quant à la véritable passion du club.

« Bien sûr, la Liga est la raison pour laquelle nous jouons la Ligue des champions, mais le rêve de chaque entraîneur, joueur et supporter est de remporter la Ligue des champions, et c'est pour cela que nous sommes là », a-t-il expliqué.