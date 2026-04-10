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Hansi Flick reconnaît que les stars du FC Barcelone sont « plus motivées » en Ligue des champions, l’entraîneur privilégiant ouvertement le sacre européen au détriment de la Liga
Le rêve européen est désormais sous les projecteurs.
Malgré une avance confortable de sept points sur le Real Madrid en tête de la Liga, Flick a suggéré que le championnat national pourrait être relégué au second plan par rapport à la quête européenne. Les Blaugrana jonglent actuellement entre la course au titre et un quart de finale de Ligue des champions à enjeux élevés, mais leurs espoirs de succès continental ont pris un coup dur cette semaine avec une défaite 2-0 en quart de finale face à l'Atlético de Madrid. La pression monte sur les Blaugrana et l'entraîneur ne se fait aucune illusion quant à la véritable passion du club.
« Bien sûr, la Liga est la raison pour laquelle nous jouons la Ligue des champions, mais le rêve de chaque entraîneur, joueur et supporter est de remporter la Ligue des champions, et c'est pour cela que nous sommes là », a-t-il expliqué.
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Les joueurs disposent désormais d’équipements supplémentaires pour la Ligue des champions.
L'Allemand a souligné qu'il y avait une différence palpable dans l'ambiance et l'intensité au sein de son équipe lorsque l'hymne retentit, admettant que ses joueurs semblaient faire preuve d'une concentration accrue lors des soirées européennes par rapport à leurs matchs nationaux hebdomadaires.
« On voit que l’équipe est un peu plus motivée en Ligue des champions et c’est la compétition que nous voulons remporter », admet Flick. Ce ressort psychologique guide désormais sa réflexion tactique alors que la saison entre dans sa phase décisive, l’entraîneur reconnaissant l’attrait magnétique que la C1 exerce sur ses stars.
Donner la priorité au titre continental
Malgré une assise toujours confortable en Liga, Flick affiche une détermination sans faille à conquérir le trophée continental qui échappe au club depuis 2015. Battu à domicile lors du match aller contre l’Atlético de Madrid, l’entraîneur allemand refuse de baisser les bras et entend bien renverser la vapeur, quitte à prendre quelques risques au niveau national.
Il a réaffirmé la hiérarchie des objectifs du club en déclarant : « Nous devons faire notre travail en championnat, mais le plus important est de remporter la Ligue des champions ; c'est l'objectif des joueurs et du club, et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. »
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Des rotations d’effectif se profilent pour le derby.
À la veille d’un match retour européen crucial, l’hypothèse d’un large turnover pour le derby face à l’Espanyol alimente les débats. L’attachement de Flick à la Ligue des champions suggère que plusieurs cadres pourraient souffler afin d’aborder l’échéance continentale dans les meilleures conditions.
Interrogé sur un éventuel remaniement de son effectif, l’Allemand est resté évasif sur la composition exacte, mais a clairement ouvert la porte à des ajustements. Conscient que la victoire sur la scène continentale constitue la priorité absolue, il devrait gérer ses ressources avec prudence afin de maintenir Barcelone en lice sur les deux tableaux sans épuiser ses joueurs les plus « motivés ».