Hansi Flick prend vigoureusement la défense de Lamine Yamal, qu'il qualifie d'« émotionnel », après la dernière sortie de nerfs du jeune prodige du FC Barcelone sur la touche

Les préparatifs du FC Barcelone ont été marqués par les discussions autour de la réaction émotionnelle de Yamal après avoir été remplacé en deuxième mi-temps lors de la victoire du week-end contre l'Atlético Madrid en Liga. L'international espagnol a réagi avec colère à plusieurs remplacements cette saison, mais Flick reste convaincu qu'une telle passion est naturelle pour un talent de classe mondiale qui évolue au plus haut niveau à seulement 18 ans.

Lui apportant son soutien total, Flick a déclaré : « Ce qu’il faut garder à l’esprit, c’est que Lamine a 18 ans. C’est un joueur incroyable. Parfois, on voit ce qu’il fait, et c’est impressionnant – surtout dans les situations de un contre un. Mais il n’a que 18 ans. Parfois, il est contrarié quand je le remplace, peut-être parce qu’il essaie de dribbler quatre ou cinq défenseurs pour tirer. Il peut se sentir frustré. Il est émotif, et ce n’est pas grave. Nous le soutenons. Nous l’aidons à grandir. Nous devons veiller sur lui. Je sais que tout le monde le regarde parce qu’il est fantastique. Mais il n’a que 18 ans. Nous commettons tous des erreurs. Nous le protégerons toujours. Il sera le meilleur à l’avenir. »