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Hansi Flick prend vigoureusement la défense de Lamine Yamal, qu'il qualifie d'« émotionnel », après la dernière sortie de nerfs du jeune prodige du FC Barcelone sur la touche
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Préserver un talent exceptionnel
Les préparatifs du FC Barcelone ont été marqués par les discussions autour de la réaction émotionnelle de Yamal après avoir été remplacé en deuxième mi-temps lors de la victoire du week-end contre l'Atlético Madrid en Liga. L'international espagnol a réagi avec colère à plusieurs remplacements cette saison, mais Flick reste convaincu qu'une telle passion est naturelle pour un talent de classe mondiale qui évolue au plus haut niveau à seulement 18 ans.
Lui apportant son soutien total, Flick a déclaré : « Ce qu’il faut garder à l’esprit, c’est que Lamine a 18 ans. C’est un joueur incroyable. Parfois, on voit ce qu’il fait, et c’est impressionnant – surtout dans les situations de un contre un. Mais il n’a que 18 ans. Parfois, il est contrarié quand je le remplace, peut-être parce qu’il essaie de dribbler quatre ou cinq défenseurs pour tirer. Il peut se sentir frustré. Il est émotif, et ce n’est pas grave. Nous le soutenons. Nous l’aidons à grandir. Nous devons veiller sur lui. Je sais que tout le monde le regarde parce qu’il est fantastique. Mais il n’a que 18 ans. Nous commettons tous des erreurs. Nous le protégerons toujours. Il sera le meilleur à l’avenir. »
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Un nouveau défi continental
Malgré la victoire du Barça contre l'Atlético en Liga, Flick s'est empressé de souligner que les soirées de Ligue des champions présentent un défi et une intensité tout à fait différents de ceux des rencontres nationales. Lorsqu'on lui a demandé si les Blaugrana disposaient d'un avantage psychologique, l'entraîneur allemand a expliqué : « C'est différent. Pas tout à fait, mais différent. La Ligue des champions est une compétition différente. C'est ainsi que je la vois. Nous affrontons un adversaire coriace qui compte des joueurs fantastiques. Nous voulons nous qualifier pour le tour suivant. »
Abattre le mur de Simeone
Flick a souligné la difficulté de déstabiliser l'équipe de Diego Simeone, mettant en avant à la fois sa structure et sa force mentale avant le match aller. Il a également abordé les préoccupations concernant la discipline et le caractère physique de la rencontre, laissant entrevoir certaines idées tactiques sur lesquelles l'équipe a travaillé.
Développant ses propos sur les points forts de l’Atlético et l’approche du FC Barcelone, Flick a ajouté : « L’Atlético est une équipe coriace. Elle a la bonne attitude, des joueurs rapides et est solide sur le terrain. Samedi, elle a laissé plusieurs joueurs au repos et a quand même bien joué. Ce n’est pas facile de marquer deux buts contre l’Atlético. C’est tout ce que je peux dire. C’est toujours difficile. Le match sera très passionnant. Nous allons essayer d’obtenir un bon résultat, mais nous savons que nous devons jouer là-bas. Nous voulons atteindre notre objectif. Nous devons nous concentrer sur notre performance et sur ce que nous faisons. Nous devons nous concentrer sur notre propre jeu. C’est ce que je veux voir. »
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Yamal vise une nouvelle page d'histoire
Barcelone accueille le match aller, avec pour objectif de mettre fin à une série inquiétante de 13 matches européens consécutifs sans avoir réussi à garder ses cages inviolées. Tous les regards seront tournés vers Yamal, qui dépassera Erling Haaland en tant que plus jeune joueur à atteindre les 10 actions décisives en une seule campagne de Ligue des champions s'il marque un but ou délivre une passe décisive.