Selon Fichajes, l’avenir de Balde au Barça est très incertain après être rapidement tombé en disgrâce sous les ordres de Flick. Il y a encore quelques mois, le latéral gauche était considéré comme un joueur important pour l’entraîneur allemand, mais sa situation s’est fortement dégradée.

Le joueur de 22 ans a été relégué en marge de l’équipe première, son temps de jeu ayant été réduit à presque rien. Balde n’a joué que 12 minutes cette saison, avec une brève apparition contre le Racing au Camp Nou.

Il a manqué six matches de championnat consécutifs et n’a pas participé au choc de Ligue des champions face au Feyenoord. Il a également été écarté du groupe pour l’ouverture de la saison contre Elche, une réalité déroutante pour un défenseur qui compte 169 apparitions avec Barcelone.