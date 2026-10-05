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Hansi Flick ouvre la voie à une offensive du PSG sur le marché des transferts, alors que Barcelone se prépare à se séparer d’une star en disgrâce
Mis au placard sous Flick
Selon Fichajes, l’avenir de Balde au Barça est très incertain après être rapidement tombé en disgrâce sous les ordres de Flick. Il y a encore quelques mois, le latéral gauche était considéré comme un joueur important pour l’entraîneur allemand, mais sa situation s’est fortement dégradée.
Le joueur de 22 ans a été relégué en marge de l’équipe première, son temps de jeu ayant été réduit à presque rien. Balde n’a joué que 12 minutes cette saison, avec une brève apparition contre le Racing au Camp Nou.
Il a manqué six matches de championnat consécutifs et n’a pas participé au choc de Ligue des champions face au Feyenoord. Il a également été écarté du groupe pour l’ouverture de la saison contre Elche, une réalité déroutante pour un défenseur qui compte 169 apparitions avec Barcelone.
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En perte de vitesse dans la hiérarchie
La baisse soudaine du temps de jeu de Balde est directement liée aux choix tactiques clairs de Flick. Dans l'esprit de l'entraîneur du Barça, le jeune latéral a perdu sa place dans la hiérarchie actuelle. Xavi Espart et Joao Cancelo l'ont nettement dépassé, laissant Balde faire face à une réalité totalement nouvelle et inconfortable sur le banc.
Malgré cette rétrogradation inattendue, le défenseur ne se précipite pas pour s'assurer un départ rapide. Balde reste lié à Barcelone par un contrat qui court jusqu'en juin 2028, ce qui lui donne un grand sentiment de sécurité. Son principal souhait est de rester et de s'imposer à nouveau. Le latéral veut se battre pour sa place dans l'équipe, en espérant regagner la confiance de l'entraîneur et retrouver une place dans le onze de départ dans un avenir proche.
La direction du Barça ouverte à un départ
Si Balde tient à rester, la direction de Barcelone a une vision remarquablement différente de son avenir immédiat. Les dirigeants du club n'ont pas écarté la possibilité d'un départ cet hiver, considérant un transfert en janvier comme une option très réelle.
Le club espère encore convaincre Balde que relever un nouveau défi pourrait être la meilleure chose pour sa carrière. Cependant, la hiérarchie est pleinement consciente qu'il sera difficile de le persuader d'abandonner ses ambitions au Camp Nou, jugeant peu probable la perspective d'un départ volontaire à ce stade.
Néanmoins, Barcelone devrait évaluer avec attention toute offre reçue lorsque le mercato ouvrira. Avec un temps de jeu très limité dans les plans de Flick, la direction est prête à étudier toutes les opportunités disponibles sur le marché.
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Le PSG et les clubs de Manchester à l'affût
Si le Barça ouvre officiellement la porte à un départ, plusieurs cadors européens sont prêts à bondir sur l'occasion. Selon le même rapport, le PSG suit de près la situation du défenseur. En outre, les deux clubs de Manchester surveilleraient également de très près l'évolution du dossier.
Pour le PSG, la possibilité de recruter Balde en milieu de saison représente une opportunité de marché attractive. À seulement 22 ans, il possède déjà une solide expérience au plus haut niveau du football européen et comprend les immenses exigences tactiques liées au fait d'évoluer au Barça. Reste à savoir si le club français passera à l'action de manière concrète en janvier. Si la situation sportive de Balde ne s'améliore pas dans les prochaines semaines, sa position sur un départ pourrait évoluer rapidement.
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