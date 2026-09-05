Hansi Flick nomme Raphinha nouveau capitaine du FC Barcelone, une première historique pour un joueur brésilien

Raphinha a été nommé capitaine du FC Barcelone pour la saison 2026-2027, devenant le premier Brésilien à occuper ce rôle au club, comme l’a rapporté ESPN. Hansi Flick a choisi Raphinha comme capitaine et Pedri comme vice-capitaine, tandis qu’un vote de l’effectif a déterminé qu’Eric García, Frenkie de Jong et Lamine Yamal compléteraient le groupe de leaders.

Raphinha remplace Marc-André ter Stegen, qui a obtenu un prêt à l’Ajax, tandis que Ronald Araújo est également parti en prêt à Liverpool. Flick a expliqué cette décision en déclarant : « Mon staff et moi sommes ici depuis deux ans maintenant, donc nous avons une meilleure vue d’ensemble de ce qui se passe dans l’équipe. Pour moi, il était important d’avoir deux capitaines. J’en ai choisi deux et les autres joueurs ont été désignés par l’équipe. »