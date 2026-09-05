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Hansi Flick nomme Raphinha nouveau capitaine du FC Barcelone, une première historique pour un joueur brésilien
Rôle de leader historique pour Raphinha
Raphinha a été nommé capitaine du FC Barcelone pour la saison 2026-2027, devenant le premier Brésilien à occuper ce rôle au club, comme l’a rapporté ESPN. Hansi Flick a choisi Raphinha comme capitaine et Pedri comme vice-capitaine, tandis qu’un vote de l’effectif a déterminé qu’Eric García, Frenkie de Jong et Lamine Yamal compléteraient le groupe de leaders.
Raphinha remplace Marc-André ter Stegen, qui a obtenu un prêt à l’Ajax, tandis que Ronald Araújo est également parti en prêt à Liverpool. Flick a expliqué cette décision en déclarant : « Mon staff et moi sommes ici depuis deux ans maintenant, donc nous avons une meilleure vue d’ensemble de ce qui se passe dans l’équipe. Pour moi, il était important d’avoir deux capitaines. J’en ai choisi deux et les autres joueurs ont été désignés par l’équipe. »
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Flick explique sa décision concernant le capitanat
L'entraîneur du Barça a souligné l'influence vitale du Brésilien dans le vestiaire comme un facteur clé dans le fait de lui confier le brassard de manière permanente. Déjà vice-capitaine l'an dernier, Raphinha a pris ses responsabilités lorsque d'autres leaders étaient absents.
Flick a développé la dynamique du leadership en ajoutant : « Donc le premier, c'est Raphinha, le deuxième, c'est Pedri, le troisième, c'est Eric, puis Frenkie et Lamine. Pour moi, quand je vois l'équipe, les joueurs qui ont beaucoup d'influence, ce sont pour moi Raphinha et aussi Pedri, également parce qu'ils jouent presque toujours. C'était une décision claire. Comme je l'ai dit, je connais l'équipe bien mieux qu'avant. C'est un bon groupe, une bonne équipe de leaders. »
Épanoui dans un nouveau rôle axial
Depuis son arrivée au club en provenance de Leeds United pour environ 55 M€ en 2022, Raphinha s'est imposé comme une figure indispensable. Il a inscrit 80 buts en 180 apparitions, aidant Barcelone à remporter trois titres de Liga, trois Supercoupes d'Espagne et une Coupe du Roi.
Malgré son arrivée en tant qu'ailier droit, il s'épanouit actuellement comme avant-centre. « Il s'en sort très bien, a déclaré Flick au sujet de l'attaquant, auteur de cinq buts en trois matches de championnat. C'est la meilleure option pour nous à l'heure actuelle à ce poste. Il lance la dynamique et le pressing parce qu'il a beaucoup d'intensité et de vitesse, et il nous aide énormément. »
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Quelle suite pour Barcelone et Raphinha ?
Raphinha devrait de nouveau évoluer comme attaquant axial dimanche, lorsque Barcelone se déplacera à Mestalla pour affronter Valence. Le club a l’occasion d’enchaîner une quatrième victoire consécutive en Liga et de profiter de la défaite du Real Madrid face au Real Betis vendredi. Pendant ce temps, Flick prendra une décision de dernière minute concernant l’état de forme de Yamal avant le coup d’envoi.
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