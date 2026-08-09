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Hansi Flick minimise les rumeurs de départ de Ferran Torres alors que la star du FC Barcelone envisage un transfert au PSG
Flick privilégie le repos plutôt que les spéculations sur les transferts
Torres entre actuellement dans la dernière année de son contrat avec le club catalan. La situation est devenue de plus en plus pressante après des informations selon lesquelles le joueur de 26 ans aurait dit au FC Barcelone qu’il voulait rejoindre le PSG après avoir, selon ces mêmes informations, trouvé un accord sur les conditions personnelles avec le club français. Alors que Flick garde publiquement ses distances avec les négociations, le club pourrait être contraint d’agir si une offre importante arrive de Paris, d’autant qu’il cherche à rééquilibrer son effectif et ses comptes avant la nouvelle saison de Liga.
Flick a évoqué l’incertitude grandissante autour de Torres, sur fond d’informations faisant état de la volonté de l’attaquant de quitter le Nou Camp. L’entraîneur allemand, qui s’exprimait après une sortie de pré-saison à Udine, a été interrogé directement sur la possibilité de voir l’ancien joueur de Manchester City partir en Ligue 1. Flick est resté évasif, déclarant : « Je respecte les vacances des joueurs et je n’ai pas d’informations », a déclaré Flick.
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Reconnaissant qu’Araujo veut relever un nouveau défi
Flick a également évoqué la situation de Ronald Araujo, dont l'avenir fait l'objet d'intenses débats ces dernières semaines, alors que l'international uruguayen est sur le point de rejoindre Liverpool en prêt pour une saison. L'entraîneur a dit tout le bien qu'il pensait des qualités physiques d'Araujo, tout en laissant entendre que le défenseur cherchait peut-être un nouveau défi ailleurs.
« Ronald est un super gars et un joueur fantastique. Il a de la force et de la vitesse, et avec le ballon aussi », a déclaré Flick. Il a toutefois aussi admis un certain sentiment d'inéluctabilité concernant un éventuel transfert, ajoutant : « Je pense qu'il a aussi envie de faire quelque chose de nouveau. C'est dommage, il s'est passé quelque chose par le passé et je pense qu'il voulait aussi changer. »
Patience sur le marché
Si l’attention reste portée sur les potentiels départs, Flick a pris soin de ne pas alimenter davantage les spéculations concernant d’éventuelles arrivées. Le technicien allemand a insisté sur le fait que, même si le club cherche toujours à s’améliorer, il doit faire preuve d’un certain niveau de patience sur le marché. « Nous parlons toujours de nous améliorer et d’intégrer les joueurs dont nous avons besoin, mais nous devons rester calmes », a-t-il déclaré.
« Beaucoup de joueurs arrivent cette semaine ; c’est une présaison atypique et étrange. Nous devons respecter les vacances des joueurs, et cette présaison n’est pas normale. Nous devrons gérer cela jusqu’à la trêve internationale ; jusque-là, nous ne serons pas à 100 %. »
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Changements dans l’effectif et départs difficiles
La transition vers l’ère Flick a déjà été marquée par des décisions difficiles en matière d’effectif, l’entraîneur s’étant exprimé sur les départs de Marc Casado et Roony Bardghji. Flick a reconnu qu’annoncer à des joueurs qu’ils n’entrent pas dans ses plans principaux est l’un des aspects les plus délicats de son rôle. « À la fin de chaque campagne, il y a des changements, c’est normal. C’est difficile, mais il faut prendre des décisions. J’ai parlé avec eux à la fin de la saison dernière et aussi en Angleterre, et je leur ai donné mon conseil », a révélé Flick.
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