Torres entre actuellement dans la dernière année de son contrat avec le club catalan. La situation est devenue de plus en plus pressante après des informations selon lesquelles le joueur de 26 ans aurait dit au FC Barcelone qu’il voulait rejoindre le PSG après avoir, selon ces mêmes informations, trouvé un accord sur les conditions personnelles avec le club français. Alors que Flick garde publiquement ses distances avec les négociations, le club pourrait être contraint d’agir si une offre importante arrive de Paris, d’autant qu’il cherche à rééquilibrer son effectif et ses comptes avant la nouvelle saison de Liga.

Flick a évoqué l’incertitude grandissante autour de Torres, sur fond d’informations faisant état de la volonté de l’attaquant de quitter le Nou Camp. L’entraîneur allemand, qui s’exprimait après une sortie de pré-saison à Udine, a été interrogé directement sur la possibilité de voir l’ancien joueur de Manchester City partir en Ligue 1. Flick est resté évasif, déclarant : « Je respecte les vacances des joueurs et je n’ai pas d’informations », a déclaré Flick.