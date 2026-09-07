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Hansi Flick insiste sur le fait que Barcelone a toujours besoin d’un véritable numéro 9 malgré 17 buts inscrits en quatre matches
Le récital à Mestalla entretient le sans-faute
Le Barça a livré une démonstration impitoyable à Mestalla dimanche, démolissant les hôtes lors d'une victoire clinique 5-0. Lamine Yamal s'est offert un doublé, tandis que Fermin Lopez, Raphinha et Pedri ont également trouvé le chemin des filets pour consolider leur position au sommet de la Liga. Cette victoire éclatante a porté son avance à trois points en tête du classement, en profitant de la défaite surprise du Real Madrid contre le Real Betis.
- AFP
L’entraîneur réclame un avant-centre de métier
Malgré les 17 buts inscrits par son équipe lors de ses quatre premiers matches de championnat, l’entraîneur a maintenu que l’effectif avait toujours un besoin urgent d’un avant-centre de métier. Interrogé après la large victoire contre Valence sur le fait de savoir si cette forme prolifique modifiait ses priorités sur le marché des transferts, Flick a répondu via Barca Blaugranes : « Cela ne change pas notre réflexion. Normalement, nous avons besoin d’un vrai numéro 9, c’est clair. Mais nous avons une énorme qualité en attaque, ainsi qu’au milieu de terrain, tout le monde peut marquer des buts. »
Une attaque mortelle masque le vide
Le fait de ne pas avoir réussi à recruter Julian Alvarez lors du mercato estival a jusqu’ici été masqué par la forme étincelante d’Anthony Gordon, de Yamal et de Raphinha. Cette rencontre à sens unique à Mestalla a également vu Gabriel Jesus faire ses débuts avec Barcelone en sortant du banc, tandis que Valence a lancé en seconde période Harvey Elliott, prêté par Liverpool. En outre, ce match a marqué la première titularisation de Rodri, recrue phare à 65 millions de livres sterling, au cœur du milieu de terrain blaugrana.
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L’ouverture européenne met l’élan à l’épreuve
L’attention de Flick se tourne désormais rapidement vers la scène continentale, puisque Barcelone reçoit le club néerlandais de Feyenoord lors de son premier match de phase de ligue de Ligue des champions mercredi. La rotation de l’effectif et l’endurance physique seront scrutées avec le début des exigeantes échéances européennes en semaine. Maintenir cette dynamique prolifique sans avant-centre de métier reste le principal défi, alors que le géant catalan cherche à préserver son début de saison sans faute.
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