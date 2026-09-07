Hansi Flick insiste sur le fait que Barcelone a toujours besoin d’un véritable numéro 9 malgré 17 buts inscrits en quatre matches

Malgré les 17 buts inscrits par son équipe lors de ses quatre premiers matches de championnat, l’entraîneur a maintenu que l’effectif avait toujours un besoin urgent d’un avant-centre de métier. Interrogé après la large victoire contre Valence sur le fait de savoir si cette forme prolifique modifiait ses priorités sur le marché des transferts, Flick a répondu via Barca Blaugranes : « Cela ne change pas notre réflexion. Normalement, nous avons besoin d’un vrai numéro 9, c’est clair. Mais nous avons une énorme qualité en attaque, ainsi qu’au milieu de terrain, tout le monde peut marquer des buts. »