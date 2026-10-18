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Hansi Flick inquiet pour l’état physique de trois joueurs du FC Barcelone avant un choc crucial face au PSG
Les inquiétudes liées aux blessures se multiplient à La Cartuja
La large victoire de Barcelone face au Betis (5-2) a été quelque peu éclipsée par une liste de pépins physiques qui s’allonge et menace de freiner son élan. Flick a confirmé après le match qu’Eric Garcia et Gerard Martin avaient tous deux dû sortir en raison de gênes physiques, tandis que Jules Kounde, habituellement titulaire, souffre lui aussi de problèmes mineurs. Le moment ne pouvait pas être plus mal choisi pour Barcelone, qui se prépare à un choc européen dans quelques jours seulement.
Garcia a été le joueur le plus touché de la soirée. Il a dû quitter le terrain après avoir ressenti une vive douleur au quadriceps droit. Le polyvalent Espagnol, régulièrement utilisé dans la rotation de Flick, s’est écroulé sur la pelouse et a immédiatement été pris en charge par le personnel médical avant de regagner les vestiaires. Ce nouveau contretemps survient peu après que Garcia a été contraint de jouer avec un masque de protection en raison d’un problème au nez.
- Getty Images Sport
Flick prudent sur l’état physique de son effectif
Le staff technique suivra de près les trois joueurs lors des séances de récupération prévues à la Ciutat Esportiva Joan Gamper avant de prendre une décision définitive sur le groupe qui fera le déplacement. Interrogé sur la disponibilité de ses défenseurs pour le prochain match, Flick est resté prudent.
« Pour le moment, le plus important, c’est de récupérer. La récupération est très importante, tout comme le fait de voir comment nous gérerons le temps de jeu mardi. Nous verrons, nous chercherons 11 joueurs. Nous ne savons pas ce qui se passera avec Eric. Kounde a de petits problèmes, Gerard aussi, il faudra voir. Il nous reste deux jours et nous verrons ce qui se passera mardi. Nous devons attendre les résultats médicaux », a expliqué l’entraîneur.
Satisfaction tactique et profondeur de l’effectif
La prestation à Séville ne s’est pas résumée à des exploits individuels. Flick s’est empressé de saluer l’effort collectif de son équipe et le travail accompli à l’entraînement. L’entraîneur allemand a notamment souligné l’efficacité des combinaisons de Barcelone sur coups de pied arrêtés, qui lui ont permis de prendre deux buts d’avance avant la pause. Il a attribué ces progrès à son staff, notamment à Heiko Westermann et Jose Ramon de la Fuente.
« Il est important d’être fort sur coups de pied arrêtés. Je suis heureux d’avoir marqué le deuxième but avant la pause, c’était important. Nous travaillons là-dessus et Heiko et Dela font du bon travail », a déclaré Flick.
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L’attention se tourne vers le test face au PSG
Flick s’est rapidement tourné vers le match de mardi contre le PSG. Il a souligné la nécessité de bien récupérer physiquement, tout en précisant que le staff technique devra évaluer soigneusement la rotation de l’effectif et gérer le temps de jeu de chacun, compte tenu du peu de temps entre les deux rencontres.
« Tout le monde est à son meilleur niveau et c’est ce que je dis à chaque conférence de presse, parce que je le vois tous les jours. Le plus important, c’est qu’ils s’entraînent au plus haut niveau, et c’est ce qu’ils font. Maintenant, nous affrontons le PSG mardi. Nous devrons bien récupérer et voir comment gérer le temps de jeu, mais pour nous, la victoire d’aujourd’hui est incroyable », a déclaré Flick.
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