La large victoire de Barcelone face au Betis (5-2) a été quelque peu éclipsée par une liste de pépins physiques qui s’allonge et menace de freiner son élan. Flick a confirmé après le match qu’Eric Garcia et Gerard Martin avaient tous deux dû sortir en raison de gênes physiques, tandis que Jules Kounde, habituellement titulaire, souffre lui aussi de problèmes mineurs. Le moment ne pouvait pas être plus mal choisi pour Barcelone, qui se prépare à un choc européen dans quelques jours seulement.

Garcia a été le joueur le plus touché de la soirée. Il a dû quitter le terrain après avoir ressenti une vive douleur au quadriceps droit. Le polyvalent Espagnol, régulièrement utilisé dans la rotation de Flick, s’est écroulé sur la pelouse et a immédiatement été pris en charge par le personnel médical avant de regagner les vestiaires. Ce nouveau contretemps survient peu après que Garcia a été contraint de jouer avec un masque de protection en raison d’un problème au nez.