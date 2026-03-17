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Hansi Flick fait le point sur l'état de forme de Lamine Yamal avant le match décisif de Ligue des champions contre Newcastle, après avoir laissé le jeune prodige du FC Barcelone sur le banc lors de la victoire contre Séville
Les Catalans visent une place en phase finale européenne
Après un match nul 1-1 âprement disputé lors du match aller à St James' Park, où Yamal a marqué un penalty in extremis, la série reste parfaitement équilibrée alors que Newcastle United se rend en Catalogne. Barcelone affiche un bilan historique solide à domicile face aux Magpies en Ligue des champions, les ayant battus 1-0 en novembre 1997 et 3-1 en décembre 2002. Flick a fait preuve de sang-froid, choisissant de privilégier la rotation de son effectif ce week-end afin de s'assurer que ses joueurs clés soient en forme. La décision de laisser Yamal sur le banc contre Séville semble avoir été un choix calculé pour ménager le jeune joueur, qui est entré en jeu en deuxième mi-temps lors de la victoire 5-2.
- AFP
Flick exige la perfection tactique
S'adressant aux médias avant le match décisif, Flick s'est empressé de rassurer les supporters quant à l'état de forme de Yamal, tout en mettant en garde contre l'épreuve physique qui les attend. « Il va bien. C'est un joueur capable de faire la différence. Il s'est entraîné de manière fantastique hier. L'équipe aussi. Aujourd'hui également. La Ligue des champions est l'une des plus belles compétitions ; tout le monde veut y jouer, et c'est une motivation supplémentaire pour les joueurs », a déclaré l'entraîneur.
Se concentrant sur la bataille tactique contre Newcastle, Flick a ajouté : « Ils vont jouer en défense homme à homme. Ça va être difficile. C’est une équipe physique, et ils sont dangereux en contre-attaque. Nous devons réaliser un match parfait, et c’est exactement ce que nous allons essayer de faire. Nous devons jouer avec conviction et trouver les espaces. »
Confiant quant aux progrès réalisés à l'UCL
L'impact statistique de Yamal sur la scène européenne est stupéfiant : il a été impliqué dans 12 buts lors de ses 11 dernières rencontres à domicile en Ligue des champions. Malgré son talent exceptionnel, le Barça n'a toutefois pas encore atteint son plein régime en Ligue des champions cette saison. Flick reste toutefois confiant quant au potentiel ultime de son effectif, soulignant : « Je crois que nous sommes capables de remporter cette Ligue des champions. Nous devons nous améliorer, mais l’important est que tout le monde soit disponible et au meilleur de sa forme pour le mois prochain. »
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Une place en quarts de finale est en jeu
Barcelone devra venir à bout d'une équipe de Newcastle qui a toujours eu du mal en Espagne, puisqu'elle a perdu cinq de ses six matchs à l'extérieur contre des équipes espagnoles, toutes compétitions confondues. Sa seule victoire dans cette série remonte à 2004, contre Majorque. Une qualification pour les quarts de finale permettrait au Barça de poursuivre sur sa lancée impressionnante, l'Atlético de Madrid ou Tottenham l'attendant au prochain tour.
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