Hansi Flick fait le point sur l'état de forme de Lamine Yamal avant le match décisif de Ligue des champions contre Newcastle, après avoir laissé le jeune prodige du FC Barcelone sur le banc lors de la victoire contre Séville

S'adressant aux médias avant le match décisif, Flick s'est empressé de rassurer les supporters quant à l'état de forme de Yamal, tout en mettant en garde contre l'épreuve physique qui les attend. « Il va bien. C'est un joueur capable de faire la différence. Il s'est entraîné de manière fantastique hier. L'équipe aussi. Aujourd'hui également. La Ligue des champions est l'une des plus belles compétitions ; tout le monde veut y jouer, et c'est une motivation supplémentaire pour les joueurs », a déclaré l'entraîneur.

Se concentrant sur la bataille tactique contre Newcastle, Flick a ajouté : « Ils vont jouer en défense homme à homme. Ça va être difficile. C’est une équipe physique, et ils sont dangereux en contre-attaque. Nous devons réaliser un match parfait, et c’est exactement ce que nous allons essayer de faire. Nous devons jouer avec conviction et trouver les espaces. »