Getty Images
Traduit par
Hansi Flick fait le point « en toute franchise » sur son avenir après l'élimination du FC Barcelone en Ligue des champions
Le manager s'exprime sur l'incertitude entourant son contrat
Flick s'est présenté devant la presse mardi, veille de la rencontre de Liga entre le FC Barcelone et le Celta Vigo. Il s'agissait de sa première conférence de presse depuis l'élimination en quarts de finale de la Ligue des champions face à l'Atlético de Madrid. L'entraîneur de 61 ans, dont le contrat court jusqu'en juin 2027, a profité de l'occasion pour clarifier ses intentions, alors que son avenir fait l'objet de spéculations. Depuis son arrivée en 2024, il a transformé le club catalan, remportant le triplé national dès sa première saison puis conservant la Supercopa d’Espagne en janvier 2026. Le Barça est par ailleurs en passe de conserver son titre en Liga, avec neuf points d’avance sur le Real Madrid à sept journées de la fin.
Engagement à long terme
L’entraîneur allemand est convaincu que l’harmonie unique qui règne dans le vestiaire fait de Barcelone le cadre idéal pour sa famille et pour le dernier chapitre de sa carrière. Tout en reconnaissant les ambitions européennes du club, Flick a confirmé son souhait de prolonger son séjour au Camp Nou une fois les objectifs de la saison en cours atteints.
Interrogé sur le renouvellement de son contrat et son bonheur au club, il a déclaré : « Je veux prolonger, c’est sincère. Ce sera le dernier acte de ma carrière. Je me sens très bien. Mais le moment n’est pas venu d’en parler.
« J'ai vécu de grands moments avec l'équipe nationale et le Bayern... mais ici, j'ai l'impression que tout autour de moi est optimal. En pesant l'ensemble de ma carrière et de ma vie familiale, je suis très heureux. C'est un sentiment formidable : l'ambiance dans le vestiaire est fantastique... La Ligue des champions est notre moteur ; c’est le rêve du club et des supporters. Nous devons rester unis et réessayer encore et encore… jusqu’à ce que ce rêve se réalise très bientôt. »
- Getty Images Sport
Analyse stratégique sur la sortie de l’UE
Malgré la déception d’une élimination prématurée en Coupe d’Europe, Hansi Flick a affiché sa fierté pour l’engagement de son groupe et les enseignements à en tirer. Il a rappelé que cette désillusion devait servir de catalyseur à une équipe jeune afin qu’elle continue de progresser.
Flick a déclaré : « Chaque saison est un parcours. On peut connaître une défaite comme celle-ci… l’équipe est jeune. L’élimination en Ligue des champions a été douloureuse. Mais nous devons faire de notre mieux lors des prochains matchs et aussi la saison prochaine. Cela doit nous motiver. Nous devons nous améliorer. Je suis fier de mon équipe. Nous nous concentrons désormais sur la Liga, où nous avons un avantage, mais la course n’est pas encore terminée. Ce ne sera pas facile. Nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes. Nous devons tout donner. Tout le monde est fier de l’équipe parce qu’elle a tout donné. Mais c’est douloureux. »
- Getty Images Sport
Tous les regards sont désormais tournés vers le Celta Vigo.
Mercredi soir, Barcelone accueille le Celta Vigo au Camp Nou avec l’intention de conserver son avance confortable sur son rival, le Real Madrid. Le groupe de Flick est largement favori pour défendre son titre, à condition de se remettre rapidement de ses déboires européens. L’entraîneur doit désormais gérer un effectif jeune lors d’une série de matchs dense afin d’assurer la poursuite de la domination du club sur le plan national.