Hansi Flick fait le point « en toute franchise » sur son avenir après l'élimination du FC Barcelone en Ligue des champions

L’entraîneur allemand est convaincu que l’harmonie unique qui règne dans le vestiaire fait de Barcelone le cadre idéal pour sa famille et pour le dernier chapitre de sa carrière. Tout en reconnaissant les ambitions européennes du club, Flick a confirmé son souhait de prolonger son séjour au Camp Nou une fois les objectifs de la saison en cours atteints.

Interrogé sur le renouvellement de son contrat et son bonheur au club, il a déclaré : « Je veux prolonger, c’est sincère. Ce sera le dernier acte de ma carrière. Je me sens très bien. Mais le moment n’est pas venu d’en parler.

« J'ai vécu de grands moments avec l'équipe nationale et le Bayern... mais ici, j'ai l'impression que tout autour de moi est optimal. En pesant l'ensemble de ma carrière et de ma vie familiale, je suis très heureux. C'est un sentiment formidable : l'ambiance dans le vestiaire est fantastique... La Ligue des champions est notre moteur ; c’est le rêve du club et des supporters. Nous devons rester unis et réessayer encore et encore… jusqu’à ce que ce rêve se réalise très bientôt. »