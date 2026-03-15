Hansi Flick explique pourquoi il a laissé Lamine Yamal sur le banc lors du match opposant Barcelone à Séville

S'exprimant avant le coup d'envoi, Flick a expliqué clairement cette décision, invoquant la forte sollicitation du joueur ces dernières semaines.

« Lamine a accumulé beaucoup de temps de jeu et nous avons trois matchs cette semaine ; nous devons donc lui accorder un peu de repos », a déclaré Flick à DAZN. Cette décision souligne une approche prudente envers le jeune joueur de 17 ans, devenu la pierre angulaire du jeu offensif du Barça.