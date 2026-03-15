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Hansi Flick explique pourquoi il a laissé Lamine Yamal sur le banc lors du match opposant Barcelone à Séville
Gestion de la charge de travail de Yamal
S'exprimant avant le coup d'envoi, Flick a expliqué clairement cette décision, invoquant la forte sollicitation du joueur ces dernières semaines.
« Lamine a accumulé beaucoup de temps de jeu et nous avons trois matchs cette semaine ; nous devons donc lui accorder un peu de repos », a déclaré Flick à DAZN. Cette décision souligne une approche prudente envers le jeune joueur de 17 ans, devenu la pierre angulaire du jeu offensif du Barça.
- AFP
Un calendrier éprouvant attend Barcelone
La mise au repos de Yamal s'inscrit dans une stratégie de rotation plus large, alors que Barcelone doit faire face à un calendrier très chargé. À l'approche du match retour décisif de Ligue des champions contre Newcastle United mercredi, Flick privilégie la profondeur de son effectif afin de s'assurer que ses joueurs clés restent en forme pour les défis tant nationaux qu'européens.
Flick a souligné l'importance des jours à venir, notant qu'il n'y a pas de place pour l'erreur si le club veut maintenir son élan. « C'est une semaine très importante », a souligné Flick. « Nous avons trois matchs avant la trêve, d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, et nous devons tous les gagner. C'est notre objectif ; nous devons tout donner. »
Une occasion pour Bardghji face à Séville
Avec Yamal sur le banc, Roony Bardghji et Dani Olmo ont été alignés en attaque pour épauler Robert Lewandowski. La composition comprend également les débuts officiels du jeune Xavi Espart au poste d’arrière droit, Eric Garcia n’étant sur le banc après avoir manqué le match aller à Newcastle en raison d’une surcharge physique.
L'ambiance devrait être électrique, notamment grâce à l'ouverture de nouvelles tribunes dans le stade, qui porteront la capacité d'accueil à 62 000 places. Flick a ajouté : « J'ai hâte de voir les supporters aujourd'hui. Contre l'Atlético Madrid, nous avons connu une ambiance formidable et j'espère qu'il en sera de même aujourd'hui. C'est très important de bénéficier de ce soutien. »
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Assurer la continuité dans la salle des machines
Si l'attaque et la défense ont connu des changements notables, Flick a misé sur la stabilité au milieu de terrain. Marc Bernal et Pedri poursuivent leur collaboration, chargés de contrôler le rythme face à une équipe de Séville qui cherchera à créer la surprise.
Le mélange de jeunesse et d'expérience proposé par l'Allemand reflète la réalité actuelle d'un effectif mis à rude épreuve par les blessures et les exigences du calendrier.
Avec Yamal « au repos stratégique », la pression repose sur des joueurs comme Olmo, Raphinha et Lewandowski pour apporter le mordant nécessaire.
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