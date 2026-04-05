Hansi Flick explique la réaction de colère de Lamine Yamal après la victoire de Barcelone contre l'Atlético de Madrid grâce à un but décisif de Robert Lewandowski en fin de match

À l'issue du match, Flick s'est empressé de balayer toute suggestion de désaccord ou de problème tactique plus profond. Le technicien allemand a insisté sur le fait que cette frustration découlait uniquement des exigences personnelles élevées du joueur. Il a déclaré aux journalistes : « C'est normal qu'il soit en colère, car il a tout donné sans parvenir à marquer, alors qu'il a eu de nombreuses occasions. »

Lors de son interview d'après-match avec DAZN, Flick a tenu à préciser qu'il n'y avait aucun problème durable au sein de l'équipe. « Il était un peu contrarié. C'est normal. Il veut marquer des buts et faire des passes décisives. Ce sont les conséquences du match. C'est parce que nous n'avons pas bien joué. Nous avons discuté dans les vestiaires et tout va bien. C'est un match qui suscite beaucoup d'émotions », a ajouté l'ancien entraîneur du Bayern Munich.