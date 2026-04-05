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Hansi Flick explique la réaction de colère de Lamine Yamal après la victoire de Barcelone contre l'Atlético de Madrid grâce à un but décisif de Robert Lewandowski en fin de match
La frustration manifeste de Yamal au Metropolitano
Malgré le but décisif inscrit en fin de match par Robert Lewandowski, qui a permis au Barça de prendre sept points d’avance en tête du classement, la jeune superstar Yamal n’a pas pris part aux célébrations jubilatoires. Les caméras de télévision ont filmé le jeune joueur tournant le dos au jeu au moment où le but de la victoire a été marqué, et on l’a vu plus tard faire des gestes de la main en quittant le terrain, accompagné par l’entraîneur des gardiens José Ramón de la Fuente. L'ailier de 18 ans aurait momentanément ignoré l'entraîneur du Barça, Flick, lors de sa sortie, se dirigeant directement vers les vestiaires tandis que ses coéquipiers savouraient la victoire. Sa réaction contrastait fortement avec l'euphorie générale qui régnait dans le camp après avoir surmonté une soirée difficile dans la capitale.
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Flick minimise l'incident
À l'issue du match, Flick s'est empressé de balayer toute suggestion de désaccord ou de problème tactique plus profond. Le technicien allemand a insisté sur le fait que cette frustration découlait uniquement des exigences personnelles élevées du joueur. Il a déclaré aux journalistes : « C'est normal qu'il soit en colère, car il a tout donné sans parvenir à marquer, alors qu'il a eu de nombreuses occasions. »
Lors de son interview d'après-match avec DAZN, Flick a tenu à préciser qu'il n'y avait aucun problème durable au sein de l'équipe. « Il était un peu contrarié. C'est normal. Il veut marquer des buts et faire des passes décisives. Ce sont les conséquences du match. C'est parce que nous n'avons pas bien joué. Nous avons discuté dans les vestiaires et tout va bien. C'est un match qui suscite beaucoup d'émotions », a ajouté l'ancien entraîneur du Bayern Munich.
Le déroulement du match et les enjeux du titre
Le match a été riche en rebondissements : Giuliano Simeone a ouvert le score pour les locaux à la 39e minute. Marcus Rashford, prêté par Manchester United, a égalisé à peine trois minutes plus tard, permettant aux deux équipes de rentrer aux vestiaires sur un score de parité. Un moment décisif s'est produit dans le temps additionnel de la première mi-temps lorsque Nico Gonzalez a été expulsé, obligeant les hommes de Diego Simeone à disputer toute la seconde mi-temps à dix. Le Barça a finalement concrétisé son avantage à la 88e minute lorsque Lewandowski a saisi un rebond après une frappe de Joao Cancelo.
Grâce à ce résultat, Barcelone a profité du faux pas du Real Madrid face à Majorque pour creuser un écart significatif de sept points alors qu'il ne reste plus que huit matches à disputer. Flick a reconnu l'importance de cette victoire mais est resté prudent, déclarant : « Nous avons contrôlé le match. Ce sont trois points très importants. Il reste huit matches, rien n'est joué et nous devons faire notre travail. »
- AFP
L'attention se tourne désormais vers la Ligue des champions
Barcelone n'a guère le temps de s'attarder sur ce drame, car l'attention se porte d'ores et déjà sur la scène européenne. Flick a souligné la nécessité d'un redressement rapide, précisant que l'équipe devait récupérer physiquement. « Nous avons trois jours pour nous préparer au match de Ligue des champions et nous présenter dans les meilleures conditions possibles », a-t-il déclaré. Alors qu'un autre choc décisif contre l'Atlético se profile mercredi au Camp Nou en Ligue des champions, Flick espère que son jeune joyau saura canaliser sa frustration pour livrer une performance décisive.