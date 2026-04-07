Au FC Bayern de Munich, il existe une tradition très particulière qui fait battre le cœur de tout Bavarois, surtout sur le plan culinaire. Dès qu’un jeune talent issu du centre de formation fait ses débuts chez les professionnels, les employés du campus sont invités à un petit-déjeuner collectif à base de saucisses blanches. Cette réunion n’est toutefois plus vraiment une particularité cette saison ; c’est plutôt devenu une routine.
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Hansi Flick était furieux, un joueur de l'équipe nationale actuelle a pris la fuite : comment une erreur de transfert a divisé le FC Bayern Munich
L'entraîneur Vincent Kompany a déjà donné au personnel de la cantine du campus pas moins de neuf (!) occasions de réchauffer les légendaires saucisses dans des casseroles – du moins, c'est ce que laisse supposer un calcul approximatif. En effet, depuis le premier match de Lennart Karl lors de la Coupe du monde des clubs l'été dernier, autant de jeunes joueurs ont fait leurs débuts professionnels. Ces dernières semaines, les cuisiniers et les fournisseurs de saucisses blanches n'ont toutefois plus eu le temps de suivre le rythme.
« Nous revoilà – plus vite que prévu », a récemment déclaré Jochen Sauer, responsable des jeunes talents, en saluant le personnel de cuisine. À l’origine, ce festin était destiné à célébrer les débuts de Maycon Cardoso début mars contre Gladbach, mais depuis, Deniz Ofli, Filip Pavic et, plus récemment, Erblin Osmani ont également fait leurs débuts. En raison d’une petite série de blessures, les débuts se sont succédé avant la trêve internationale. Le maître de cérémonie Kompany avait déjà récompensé Wisdom Mike, David Santos Daiber, Cassiano Kiala et Felipe Chavez plus tôt dans la saison. Un record !
« Nous avons déjà réalisé le plus grand nombre de débuts par saison pour des joueurs issus de notre propre centre de formation et totalisé le plus grand nombre de minutes de jeu avec la moyenne d’âge la plus jeune parmi ces joueurs », s’est réjoui Sauer, soulignant qu’aucun autre club des ligues majeures européennes ne pouvait afficher un tel ratio. Sans doute aussi pour soulager le personnel du campus, aucun autre petit-déjeuner à la saucisse blanche n’est prévu pour l’instant. À la place, un barbecue sera organisé cet été « pour célébrer comme il se doit notre saison record ».
L'importance de ce record historique ne se mesure pas seulement à la « rupture » prévue avec la tradition, mais aussi à un regard sur le passé récent. Il y a quelques années, la promotion des jeunes talents était loin d’être aussi marquée et a déjà coûté au FC Bayern bon nombre de joueurs de haut niveau confirmés d’aujourd’hui. Parmi eux, Angelo Stiller, qui, grâce à ses performances exceptionnelles au VfB Stuttgart sous la houlette de l’ancien entraîneur des jeunes du FCB Sebastian Hoeneß, se bat actuellement pour une place dans l’équipe nationale allemande en vue de la prochaine Coupe du monde. Son départ du club le plus titré d’Allemagne a été précédé d’un « camouflet », dont la responsabilité incombait en premier lieu à l’entraîneur de l’époque, Hansi Flick.
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Tiago Dantas au cœur de l'action : un quintuple transfert historique sous Hansi Flick à oublier
Retour sur l'année 2020 : le Bayern venait de remporter le triplé sous la houlette de Flick et était en passe de décrocher le sextuple. Le mercato d'automne étant resté ouvert jusqu'au 5 octobre en raison de la pandémie de coronavirus, cela a donné lieu à une vague de transferts sans précédent à cette période de l'année. En l'espace de 24 heures, le Bayern a annoncé les signatures de Marc Roca (alors âgé de 23 ans, pour un transfert de neuf millions d'euros), Bouna Sarr (28 ans, huit millions), Eric Maxim Choupo-Moting (31 ans, libre de tout contrat), Douglas Costa (30 ans, prêté) et d'un certain Tiago Dantas (19 ans, prêté). C'est l'ancien directeur sportif Hasan Salihamidzic qui en était le principal responsable.
Au plus tard deux ans plus tard, cette démarche, clairement dictée par la panique à la suite d’une défaite inquiétante 1-4 face au TSG Hoffenheim, s’est révélée être l’une des opérations les plus ratées du Bayern sur le marché des transferts. Seul Choupo-Moting a apporté une valeur ajoutée durable, tandis que Sarr et Costa n’ont pas vraiment aidé l’équipe. Roca et Dantas ont en outre bouché la route aux joueurs nés à Munich et formés par le club lui-même, Stiller et Adrian Fein (aujourd’hui au SSV Jahn Regensburg) – et pour couronner le tout, ils ont parfois coûté une fortune.
Pour Roca, le Bayern a tout de même réalisé deux ans plus tard un bénéfice de transfert de trois millions d’euros, lorsque celui-ci a rejoint Leeds United pour un montant estimé à douze millions d’euros. Le prêt de Dantas au Benfica Lisbonne est donc d'autant plus discutable. Celui-ci a notamment eu lieu sous la pression de Flick, qui avait déjà repéré le Portugais, sans aucun doute talentueux, lorsqu’il était directeur sportif à la DFB et qui, selon les rumeurs, aurait contourné Salihamidzic pour conclure ce transfert. « Brazzo » aurait eu d’autres projets pour le milieu de terrain, disait-on à l’époque.
Quelques mois seulement après ce quintuplé de transferts, un débat a éclaté, selon lequel il régnait une certaine stupéfaction au sein du club quant au fait que Dantas, qui s'entraînait régulièrement avec les professionnels, soit préféré à Stiller, un jeune talent issu du centre de formation. Le fait que Dantas n'ait été autorisé à jouer avec les professionnels qu'à partir du 1er janvier a jeté de l'huile sur le feu d'une discussion déjà enflammée. La raison : les documents nécessaires à la transaction n’étaient arrivés qu’après la fin effective de la période des transferts, raison pour laquelle il n’avait plus été possible de l’enregistrer avant la date limite. Ces informations ont toutefois mis Flick hors de lui.
« Ce n’est pas vrai », a-t-il déclaré avant de s’emporter : « On essaie sans cesse de semer la discorde entre les professionnels et le centre de formation. » Après tout, il est en contact permanent avec le centre de formation. « Quand il y a un problème, nous parlons d’une seule voix. » Mais les rumeurs ne semblaient pas tout à fait infondées, comme le laissaient supposer les déclarations de Stiller en novembre 2021.
Le joueur, aujourd’hui âgé de 24 ans, a qualifié les signatures de Roca et Dantas de « gifle » et a expliqué l’été suivant à SPOX : « En fin de compte, il était clair pour moi que mon parcours au Bayern prendrait fin après cette saison. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Stiller a laissé son contrat expirer et a rejoint le TSG Hoffenheim sans indemnité de transfert. Devenu titulaire sous Hoeneß, il l'a suivi au VfB Stuttgart pour la saison 2023/24 et y a encore fait de grands progrès dans son développement.
Tiago Dantas a déçu au FC Bayern… avant de devenir un globe-trotter
Stiller compte désormais parmi les meilleurs milieux de terrain du pays et a récemment été titularisé à deux reprises avec la sélection allemande lors du stage de mars, qui marquait le début de cette année de Coupe du monde. Le sélectionneur national Julian Nagelsmann n'avait toutefois pas retenu dans un premier temps ce pilier de Stuttgart, ce qui avait suscité l'incompréhension de certains experts. Mais suite aux forfaits pour blessure d'Aleksandar Pavlovic, lui aussi issu du centre de formation du Bayern, et de Felix Nmecha (BVB), il a immédiatement intégré le onze de départ et peut ainsi, au moins, nourrir à nouveau de timides espoirs d'obtenir son billet pour la Coupe du monde.
Et Dantas ? Il n'a jamais su répondre aux grandes attentes. Même Flick a rapidement dû se rendre à l'évidence : il n'était tout simplement pas à la hauteur du FC Bayern. C'est surtout sur le plan physique que ce joyau du milieu de terrain, pourtant doué techniquement, affichait de grandes lacunes et n'a finalement disputé que deux maigres matches en Bundesliga. Alors que l'actuel entraîneur du Barça a pris la poudre d'escampette cet été en raison de ses querelles incessantes avec Salihamidzic et a échoué lamentablement en tant que sélectionneur national, les dirigeants n'ont pas levé l'option d'achat de huit millions d'euros pour le recruter définitivement.
Benfica non plus n'avait plus vraiment d'utilité pour Dantas, qui, après son retour, a été prêté à trois reprises et est devenu un globe-trotter. Après être passé par le CD Tondela (Portugal), le PAOK Salonique (Grèce) et l’AZ Alkmaar (Pays-Bas), le joueur, qui compte 18 sélections avec l’équipe nationale U21 du Portugal, a signé un contrat d’un an à l’été 2024 avec le NK Osijek, club de première division croate, et a décroché pour la première fois de sa carrière encore jeune une place de titulaire.
Toujours marqué par des lacunes visibles dans les duels, Dantas s'est surtout illustré comme passeur, ce qui a conduit, lors de la saison en cours, à son prochain transfert sans indemnité de transfert vers le HNK Rijeka. Chez le champion de 2017 et multiple vainqueur de la Coupe, il est le pivot du milieu de terrain et séduit en outre par son sens du but. Il a inscrit huit buts et délivré dix passes décisives en 44 matches officiels disputés jusqu'à présent.
Dantas aurait failli se présenter à nouveau devant un public allemand si Rijeka n’avait pas été éliminé par le Racing Strasbourg en huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence. Au prochain tour, les Français affronteront en effet Mayence 05. Malgré une troisième place en championnat, loin derrière le leader Dinamo Zagreb, Dantas n'a toutefois pas encore à enterrer son rêve de remporter un premier titre en tant que pilier de l'équipe, après avoir décroché le titre de champion et la Coupe du monde des clubs à Munich en tant que remplaçant régulier.
Après une victoire fulgurante 3-2 en quart de finale de la Coupe de Croatie contre Hajduk Split, avec trois (!) buts inscrits en prolongation, dont un sur penalty de Dantas pour égaliser à 1-1, le club affrontera désormais son ancien club, Osijek, en demi-finale. Une victoire constituerait le point culminant provisoire de sa carrière, jusqu’ici peu couronnée de succès.
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Tiago Dantas : les différentes étapes de la carrière de l'ancien joueur du Bayern
Période Association 2013 à 2024 Benfica Lisbonne 2020 à 2021 FC Bayern Munich (prêt) 2021 à 2022 CD Tondela (prêt) 2022 à 2023 PAOK Salonique (prêt) 2023 à 2024 AZ Alkmaar (prêt) 2024 à 2025 NK Osijek 2025 à aujourd'hui HNK Rijka