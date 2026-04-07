Hansi Flick était furieux, un joueur de l'équipe nationale actuelle a pris la fuite : comment une erreur de transfert a divisé le FC Bayern Munich

Retour sur l'année 2020 : le Bayern venait de remporter le triplé sous la houlette de Flick et était en passe de décrocher le sextuple. Le mercato d'automne étant resté ouvert jusqu'au 5 octobre en raison de la pandémie de coronavirus, cela a donné lieu à une vague de transferts sans précédent à cette période de l'année. En l'espace de 24 heures, le Bayern a annoncé les signatures de Marc Roca (alors âgé de 23 ans, pour un transfert de neuf millions d'euros), Bouna Sarr (28 ans, huit millions), Eric Maxim Choupo-Moting (31 ans, libre de tout contrat), Douglas Costa (30 ans, prêté) et d'un certain Tiago Dantas (19 ans, prêté). C'est l'ancien directeur sportif Hasan Salihamidzic qui en était le principal responsable.

Au plus tard deux ans plus tard, cette démarche, clairement dictée par la panique à la suite d’une défaite inquiétante 1-4 face au TSG Hoffenheim, s’est révélée être l’une des opérations les plus ratées du Bayern sur le marché des transferts. Seul Choupo-Moting a apporté une valeur ajoutée durable, tandis que Sarr et Costa n’ont pas vraiment aidé l’équipe. Roca et Dantas ont en outre bouché la route aux joueurs nés à Munich et formés par le club lui-même, Stiller et Adrian Fein (aujourd’hui au SSV Jahn Regensburg) – et pour couronner le tout, ils ont parfois coûté une fortune.

Pour Roca, le Bayern a tout de même réalisé deux ans plus tard un bénéfice de transfert de trois millions d’euros, lorsque celui-ci a rejoint Leeds United pour un montant estimé à douze millions d’euros. Le prêt de Dantas au Benfica Lisbonne est donc d'autant plus discutable. Celui-ci a notamment eu lieu sous la pression de Flick, qui avait déjà repéré le Portugais, sans aucun doute talentueux, lorsqu’il était directeur sportif à la DFB et qui, selon les rumeurs, aurait contourné Salihamidzic pour conclure ce transfert. « Brazzo » aurait eu d’autres projets pour le milieu de terrain, disait-on à l’époque.

Quelques mois seulement après ce quintuplé de transferts, un débat a éclaté, selon lequel il régnait une certaine stupéfaction au sein du club quant au fait que Dantas, qui s'entraînait régulièrement avec les professionnels, soit préféré à Stiller, un jeune talent issu du centre de formation. Le fait que Dantas n'ait été autorisé à jouer avec les professionnels qu'à partir du 1er janvier a jeté de l'huile sur le feu d'une discussion déjà enflammée. La raison : les documents nécessaires à la transaction n’étaient arrivés qu’après la fin effective de la période des transferts, raison pour laquelle il n’avait plus été possible de l’enregistrer avant la date limite. Ces informations ont toutefois mis Flick hors de lui.

« Ce n’est pas vrai », a-t-il déclaré avant de s’emporter : « On essaie sans cesse de semer la discorde entre les professionnels et le centre de formation. » Après tout, il est en contact permanent avec le centre de formation. « Quand il y a un problème, nous parlons d’une seule voix. » Mais les rumeurs ne semblaient pas tout à fait infondées, comme le laissaient supposer les déclarations de Stiller en novembre 2021.

Le joueur, aujourd’hui âgé de 24 ans, a qualifié les signatures de Roca et Dantas de « gifle » et a expliqué l’été suivant à SPOX : « En fin de compte, il était clair pour moi que mon parcours au Bayern prendrait fin après cette saison. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Stiller a laissé son contrat expirer et a rejoint le TSG Hoffenheim sans indemnité de transfert. Devenu titulaire sous Hoeneß, il l'a suivi au VfB Stuttgart pour la saison 2023/24 et y a encore fait de grands progrès dans son développement.